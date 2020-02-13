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Seismic Corner: Diaphragm-Collector Shear Transfer

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02/13/2020 | 01:42pm EST
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Disclaimer

CISC - Canadian Institute of Steel Construction published this content on 13 February 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 February 2020 18:41:06 UTC
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