Sopra Steria Group: Weekly Disclosure of Transactions in Own Shares from March 4th to 8th, 2019

Regulatory News: Aggregated presentation by day and by market Pursuant to implementing Directive of Commission Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 on the abuses of market and in accordance with Article 241-4 of the AMF General Regulation, Sopra Steria Group (Paris:SOP) hereby discloses the transactions in its own shares

price of the shares Market SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 04/03/2019 FR0000050809 2 118 104,5694 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 05/03/2019 FR0000050809 352 104,8614 Euronext SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 08/03/2019 FR0000050809 16 074 104,0135 Euronext Detail transaction by transaction Name of the Issuer Identity code of the Issuer Name of the Broker Identity code of the Broker Day/Hour of the transaction (CET) (CET) Identity code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:16:56+02:00 FR0000050809 105,00 euro 87 025 32397311 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:16:56+02:00 FR0000050809 105,00 euro 9 025 32397312 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:17:54+02:00 FR0000050809 104,80 euro 8 025 32397367 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:17:54+02:00 FR0000050809 104,80 euro 49 025 32397368 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:17:54+02:00 FR0000050809 104,80 euro 27 025 32397369 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:35:39+02:00 FR0000050809 104,80 euro 65 025 32397784 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:35:39+02:00 FR0000050809 104,80 euro 25 025 32397785 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:56:16+02:00 FR0000050809 104,90 euro 39 025 32398250 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T09:56:16+02:00 FR0000050809 104,90 euro 57 025 32398251 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:15:50+02:00 FR0000050809 105,00 euro 8 025 32398677 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:15:51+02:00 FR0000050809 105,00 euro 17 025 32398679 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:15:51+02:00 FR0000050809 105,00 euro 13 025 32398680 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:15:52+02:00 FR0000050809 105,00 euro 17 025 32398681 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:16:02+02:00 FR0000050809 105,00 euro 17 025 32398683 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:25:07+02:00 FR0000050809 104,90 euro 94 025 32398899 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:31:05+02:00 FR0000050809 104,80 euro 89 025 32399024 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:39:27+02:00 FR0000050809 104,80 euro 82 025 32399232 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T10:55:22+02:00 FR0000050809 104,90 euro 95 025 32399581 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:04:38+02:00 FR0000050809 104,50 euro 97 025 32399731 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:12:43+02:00 FR0000050809 104,10 euro 82 025 32399884 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:13:15+02:00 FR0000050809 104,10 euro 10 025 32399886 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:13:15+02:00 FR0000050809 104,10 euro 23 025 32399887 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:13:15+02:00 FR0000050809 104,10 euro 15 025 32399888 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:13:15+02:00 FR0000050809 104,10 euro 2 025 32399889 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:13:15+02:00 FR0000050809 104,10 euro 50 025 32399890 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:13:15+02:00 FR0000050809 104,10 euro 50 025 32399891 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:13:25+02:00 FR0000050809 104,10 euro 50 025 32399897 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:38:04+02:00 FR0000050809 104,50 euro 85 025 32400263 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:38:06+02:00 FR0000050809 104,30 euro 85 025 32400265 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T11:38:59+02:00 FR0000050809 104,10 euro 90 025 32400289 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T12:01:49+02:00 FR0000050809 104,30 euro 95 025 32400848 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T12:46:26+02:00 FR0000050809 104,30 euro 100 025 32401572 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T13:02:32+02:00 FR0000050809 104,20 euro 23 025 32401827 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T13:02:32+02:00 FR0000050809 104,20 euro 71 025 32401828 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T15:20:13+02:00 FR0000050809 104,70 euro 95 025 32404761 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T15:20:13+02:00 FR0000050809 104,70 euro 18 025 32404762 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T15:20:13+02:00 FR0000050809 104,70 euro 79 025 32404763 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T15:20:13+02:00 FR0000050809 104,70 euro 97 025 32404764 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-04T15:52:02+02:00 FR0000050809 104,70 euro 103 025 32406951 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T11:51:06+02:00 FR0000050809 104,80 euro 6 025 32419843 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T11:51:06+02:00 FR0000050809 104,80 euro 2 025 32419844 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T11:50:47+02:00 FR0000050809 105,00 euro 60 025 32419923 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T11:54:50+02:00 FR0000050809 104,80 euro 62 025 32420049 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T12:23:53+02:00 FR0000050809 104,90 euro 10 025 32420712 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T12:26:15+02:00 FR0000050809 104,90 euro 31 025 32420785 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T12:26:15+02:00 FR0000050809 104,90 euro 4 025 32420786 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T12:33:07+02:00 FR0000050809 104,70 euro 74 025 32420953 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T12:33:07+02:00 FR0000050809 104,70 euro 27 025 32420954 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T15:19:46+02:00 FR0000050809 105,00 euro 50 025 32425877 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-05T15:19:47+02:00 FR0000050809 105,00 euro 26 025 32425878 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:10:46+02:00 FR0000050809 104,60 euro 20 025 32480366 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:10:51+02:00 FR0000050809 104,60 euro 1 025 32480370 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:05+02:00 FR0000050809 104,60 euro 29 025 32480429 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:05+02:00 FR0000050809 104,60 euro 20 025 32480430 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:05+02:00 FR0000050809 104,60 euro 30 025 32480431 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:05+02:00 FR0000050809 104,60 euro 50 025 32480432 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:16+02:00 FR0000050809 104,60 euro 39 025 32480441 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:39+02:00 FR0000050809 104,20 euro 50 025 32480516 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:39+02:00 FR0000050809 104,20 euro 13 025 32480517 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:39+02:00 FR0000050809 104,20 euro 50 025 32480518 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:39+02:00 FR0000050809 104,20 euro 387 025 32480519 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:40+02:00 FR0000050809 103,90 euro 100 025 32480520 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:40+02:00 FR0000050809 103,80 euro 50 025 32480521 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:40+02:00 FR0000050809 103,80 euro 18 025 32480522 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:41+02:00 FR0000050809 103,80 euro 32 025 32480523 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:41+02:00 FR0000050809 103,80 euro 50 025 32480524 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:41+02:00 FR0000050809 103,80 euro 19 025 32480525 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:41+02:00 FR0000050809 103,80 euro 31 025 32480526 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:45+02:00 FR0000050809 103,80 euro 50 025 32480527 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:45+02:00 FR0000050809 103,80 euro 50 025 32480528 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:45+02:00 FR0000050809 103,80 euro 98 025 32480529 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:50+02:00 FR0000050809 103,80 euro 50 025 32480534 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:50+02:00 FR0000050809 103,80 euro 9 025 32480535 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:50+02:00 FR0000050809 103,80 euro 43 025 32480536 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:38+02:00 FR0000050809 104,60 euro 11 025 32480548 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:38+02:00 FR0000050809 104,60 euro 82 025 32480549 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:38+02:00 FR0000050809 104,60 euro 8 025 32480550 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:12:38+02:00 FR0000050809 104,60 euro 42 025 32480551 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:13:48+02:00 FR0000050809 104,60 euro 39 025 32480589 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:13:48+02:00 FR0000050809 104,60 euro 11 025 32480590 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:13:48+02:00 FR0000050809 104,60 euro 45 025 32480591 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:00+02:00 FR0000050809 104,60 euro 49 025 32480600 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:00+02:00 FR0000050809 104,60 euro 1 025 32480601 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:00+02:00 FR0000050809 104,60 euro 23 025 32480602 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:14:00+02:00 FR0000050809 104,50 euro 99 025 32480604 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:28:41+02:00 FR0000050809 104,50 euro 25 025 32481274 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:31:21+02:00 FR0000050809 104,50 euro 50 025 32481432 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:31:21+02:00 FR0000050809 104,50 euro 8 025 32481433 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:45:33+02:00 FR0000050809 104,50 euro 94 025 32481831 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T09:57:51+02:00 FR0000050809 104,10 euro 92 025 32482338 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T10:23:35+02:00 FR0000050809 104,50 euro 93 025 32483229 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T10:24:01+02:00 FR0000050809 104,10 euro 100 025 32483246 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T10:24:01+02:00 FR0000050809 104,10 euro 400 025 32483247 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T10:30:14+02:00 FR0000050809 104,20 euro 84 025 32483487 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T10:47:12+02:00 FR0000050809 104,00 euro 91 025 32484145 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:00:36+02:00 FR0000050809 104,40 euro 94 025 32484591 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:01:37+02:00 FR0000050809 104,20 euro 100 025 32484674 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:01:37+02:00 FR0000050809 104,20 euro 6 025 32484675 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:01:37+02:00 FR0000050809 104,20 euro 42 025 32484676 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:01:37+02:00 FR0000050809 104,20 euro 58 025 32484677 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:01:37+02:00 FR0000050809 104,20 euro 100 025 32484678 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:01:37+02:00 FR0000050809 104,20 euro 100 025 32484679 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:01:37+02:00 FR0000050809 104,20 euro 3 025 32484680 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:03:57+02:00 FR0000050809 104,20 euro 91 025 32484742 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:12:51+02:00 FR0000050809 104,10 euro 88 025 32485124 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:20:00+02:00 FR0000050809 104,10 euro 100 025 32485405 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:20:00+02:00 FR0000050809 104,10 euro 400 025 32485406 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:20:33+02:00 FR0000050809 104,00 euro 94 025 32485432 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:32:28+02:00 FR0000050809 103,50 euro 100 025 32485873 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:32:28+02:00 FR0000050809 103,50 euro 100 025 32485874 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:32:28+02:00 FR0000050809 103,50 euro 19 025 32485875 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:32:28+02:00 FR0000050809 103,50 euro 100 025 32485876 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:32:28+02:00 FR0000050809 103,50 euro 30 025 32485877 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:32:28+02:00 FR0000050809 103,50 euro 50 025 32485878 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:31:39+02:00 FR0000050809 103,70 euro 100 025 32485912 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:31:39+02:00 FR0000050809 103,70 euro 61 025 32485913 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:31:39+02:00 FR0000050809 103,70 euro 39 025 32485914 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:31:39+02:00 FR0000050809 103,70 euro 100 025 32485915 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:31:39+02:00 FR0000050809 103,70 euro 7 025 32485916 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:31:39+02:00 FR0000050809 103,70 euro 100 025 32485917 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:31:39+02:00 FR0000050809 103,70 euro 100 025 32485918 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:31:39+02:00 FR0000050809 103,70 euro 93 025 32485919 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:43:16+02:00 FR0000050809 103,50 euro 50 025 32486561 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:43:16+02:00 FR0000050809 103,50 euro 3 025 32486562 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:44:56+02:00 FR0000050809 103,50 euro 48 025 32486622 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:48:42+02:00 FR0000050809 103,30 euro 89 025 32486661 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:51:06+02:00 FR0000050809 103,00 euro 52 025 32486819 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:51:06+02:00 FR0000050809 103,00 euro 23 025 32486820 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:51:06+02:00 FR0000050809 103,00 euro 19 025 32486821 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:50:06+02:00 FR0000050809 103,00 euro 48 025 32486881 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T11:59:48+02:00 FR0000050809 103,80 euro 14 025 32487456 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T12:14:56+02:00 FR0000050809 104,80 euro 43 025 32488166 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T13:34:20+02:00 FR0000050809 104,90 euro 23 025 32490524 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:09:24+02:00 FR0000050809 104,90 euro 58 025 32491278 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:14:52+02:00 FR0000050809 104,90 euro 19 025 32491393 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:37:12+02:00 FR0000050809 104,50 euro 50 025 32492182 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:41:29+02:00 FR0000050809 104,50 euro 50 025 32492287 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:47:00+02:00 FR0000050809 104,30 euro 50 025 32492539 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:50:13+02:00 FR0000050809 104,20 euro 89 025 32492622 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:50:13+02:00 FR0000050809 104,20 euro 100 025 32492623 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:50:13+02:00 FR0000050809 104,20 euro 100 025 32492624 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:50:14+02:00 FR0000050809 104,20 euro 100 025 32492625 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:50:24+02:00 FR0000050809 104,20 euro 100 025 32492637 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:50:24+02:00 FR0000050809 104,20 euro 87 025 32492638 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:50:24+02:00 FR0000050809 104,20 euro 28 025 32492639 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T14:50:24+02:00 FR0000050809 104,20 euro 72 025 32492640 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:01:13+02:00 FR0000050809 104,10 euro 90 025 32493154 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:04:52+02:00 FR0000050809 104,00 euro 100 025 32493266 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:04:52+02:00 FR0000050809 104,00 euro 100 025 32493267 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:04:52+02:00 FR0000050809 104,00 euro 173 025 32493268 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:04:52+02:00 FR0000050809 104,00 euro 100 025 32493269 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:04:52+02:00 FR0000050809 104,00 euro 27 025 32493270 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:06:02+02:00 FR0000050809 104,00 euro 18 025 32493298 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:06:02+02:00 FR0000050809 104,00 euro 10 025 32493299 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:06:02+02:00 FR0000050809 104,00 euro 41 025 32493300 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:13:29+02:00 FR0000050809 104,00 euro 100 025 32493560 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:13:29+02:00 FR0000050809 104,00 euro 100 025 32493561 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:13:29+02:00 FR0000050809 104,00 euro 100 025 32493562 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:13:30+02:00 FR0000050809 104,00 euro 100 025 32493563 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:14:43+02:00 FR0000050809 104,10 euro 100 025 32493608 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:14:43+02:00 FR0000050809 104,10 euro 68 025 32493609 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:21:56+02:00 FR0000050809 104,00 euro 4 554 025 32493883 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T15:28:24+02:00 FR0000050809 103,80 euro 15 025 32494068 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:00:52+02:00 FR0000050809 104,00 euro 8 025 32495722 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:00:53+02:00 FR0000050809 104,00 euro 77 025 32495725 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:03:10+02:00 FR0000050809 103,80 euro 9 025 32495878 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:03:10+02:00 FR0000050809 103,80 euro 76 025 32495879 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:02:34+02:00 FR0000050809 103,90 euro 85 025 32496013 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:02:34+02:00 FR0000050809 103,90 euro 8 025 32496014 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:12:19+02:00 FR0000050809 103,90 euro 82 025 32496857 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:12:19+02:00 FR0000050809 103,80 euro 15 025 32496858 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:12:19+02:00 FR0000050809 103,80 euro 85 025 32496859 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:12:19+02:00 FR0000050809 103,80 euro 85 025 32496860 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:17:03+02:00 FR0000050809 103,80 euro 2 500 025 32497425 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:18:37+02:00 FR0000050809 103,70 euro 11 025 32497509 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:20:20+02:00 FR0000050809 103,90 euro 93 025 32497604 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:21:15+02:00 FR0000050809 104,00 euro 45 025 32497738 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:48:29+02:00 FR0000050809 104,40 euro 88 025 32499621 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T16:51:21+02:00 FR0000050809 104,30 euro 84 025 32499931 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:04:12+02:00 FR0000050809 104,10 euro 99 025 32500567 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:18:04+02:00 FR0000050809 104,50 euro 94 025 32501274 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:18:04+02:00 FR0000050809 104,50 euro 10 025 32501275 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:18:04+02:00 FR0000050809 104,50 euro 10 025 32501276 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:18:04+02:00 FR0000050809 104,50 euro 66 025 32501277 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:23:44+02:00 FR0000050809 104,50 euro 17 025 32501617 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:23:44+02:00 FR0000050809 104,50 euro 27 025 32501618 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:23:44+02:00 FR0000050809 104,50 euro 17 025 32501619 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:24:25+02:00 FR0000050809 104,50 euro 36 025 32501717 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:27:29+02:00 FR0000050809 104,60 euro 2 025 32501851 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:27:29+02:00 FR0000050809 104,60 euro 2 025 32501852 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:27:29+02:00 FR0000050809 104,60 euro 3 025 32501853 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:27:29+02:00 FR0000050809 104,60 euro 20 025 32501854 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:27:29+02:00 FR0000050809 104,60 euro 3 025 32501855 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:27:29+02:00 FR0000050809 104,60 euro 3 025 32501856 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:26:45+02:00 FR0000050809 104,60 euro 79 025 32501973 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:26:45+02:00 FR0000050809 104,60 euro 4 025 32501974 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:29:29+02:00 FR0000050809 104,60 euro 100 025 32502036 Employee share SOPRA STERIA 96950020QIOHAAK9V551 ODDO & CIE 585 2019-03-08T17:29:29+02:00 FR0000050809 104,60 euro 9 025 32502042 Employee share

