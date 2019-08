Sparebanken Vest : Sterkt resultat og god vekst i Sparebanken Vest

Sterkt resultat og god vekst i Sparebanken Vest

15.08.2019 07:15

Sparebanken Vest har i andre kvartal et resultat før skatt på 795 millioner kroner, opp fra 630 millioner kroner samme periode i fjor, og en egenkapitalavkastning på 18,0 prosent. Korrigert for engangseffekt i forbindelse med kjøpet av Jonsvollskvartalet, oppnår Sparebanken Vest en egenkapitalavkastning på 14,1 prosent for kvartalet. Sparebanken Vest har i første halvår 2019 oppnådd et resultat før skatt på 1.326 millioner kroner, mot 1.079 millioner kroner samme periode i fjor. Egenkapitalavkastningen er på 14,7 prosent mot 12,5 prosent i fjor. - Sparebanken Vest leverer sin beste egenkapitalavkastning i andre kvartal på flere år. Resultatutviklingen er positivt påvirket av økt nominell rentenetto, sterke bidrag fra tilknyttede selskaper, god kostnadsstyring og fortsatt lave tap. Det sterke underliggende resultatet skyldes god innsats fra alle ansatte i Sparebanken Vest-familien - og resultatet kommer både kundene og Vestlandet til gode, sier konsernsjef Jan Erik Kjerpeseth. I kvartalet har Sparebanken Vest kjøpt resterende 66 prosent av aksjene i Jonsvollskvartalet AS, og selskapet inngår nå som et heleid datterselskap i Sparebanken Vest. Det er i forbindelse med transaksjonen regnskapsført en engangsgevinst på eksisterende aksjepost på 141 millioner kroner. Tar markedsandeler Vestlandsøkonomien går bra. Arbeidsledigheten faller, og sysselsettingen stiger. Aktivitetsveksten på sokkelen gir ringvirkninger til resten av Vestlandsøkonomien. Det siste året har Sparebanken Vest fått over 5.000 nye kunder. Utlånsveksten det siste året har vært 8,5 prosent, noe som er høyere enn kredittveksten nasjonalt. Sparebanken Vest fortsetter å ta markedsandeler. I kvartalet økte utlån til bedrifter med 1,0 prosent, og utlån til privatkunder med 1,7 prosent. - Den gode utviklingen i Vestlandsøkonomien har gjort at kredittetterspørselen har tiltatt kraftig blant Vestlandsbedriftene. Stram styring, god kredittkvalitet og lav eksponering i konjunkturutsatte næringer vil fortsatt være gjeldende for kundeseleksjon i 2019. Vi styrer etter en engasjementsvekst på 10 prosent for bedriftsmarkedet for 2019, sier Kjerpeseth. Sterkt resultat fra Frende, og fortsatt resultatvekst i Brage Frende forsikring rapporterte en egenkapitalavkastning på 21 prosent for første halvår 2019 som følge av et sterkt forsikringsteknisk resultat og god finansavkastning. Brage Finans har fortsatt sterk vekst og økte resultatet etter skatt for første halvår til 61 millioner kroner i 2019 fra 33 millioner kroner for tilsvarende periode i 2018. God kostnadsutvikling og lave tap Banken viser fortsatt god kostnadsutvikling og driftskostnadene i andre kvartal er på 381 millioner kroner. Kostnadene inkluderer 11 millioner kroner i direkte kostnader knyttet til utviklingen av Bulder Bank, Norges første rene mobilbank. Hittil i år viser morbanken fortsatt flat kostnadsutvikling på 635 millioner kroner, mot 632 millioner kroner for tilsvarende periode i fjor. Det er i andre kvartal kostnadsført 4 millioner kroner i nedskrivninger på tap og garantier. I tilsvarende kvartal året før ble det inntektsført 5 millioner kroner. De lave nedskrivningene skyldes god kvalitet i utlånsporteføljen og gode markedsutsikter på Vestlandet. Samlede misligholdte og tapsutsatte engasjement utgjør 941 millioner kroner per utgangen av andre kvartal. I prosent av brutto utlån utgjør dette 0,57 prosent, mot 0,90 prosent per andre kvartal 2018. Nedgangen tilskrives restrukturering, og tilhørende friskmelding av et fåtall større engasjement. God kapitaldekning Bankens rene kjernekapitaldekning med Basel I-gulvet er 14,7 prosent i andre kvartal. Dersom Finansdepartementets forslag om økt systemrisikobuffer blir vedtatt, vil bankens krav til rene kjernekapital være 15,7 prosent pr. 31. desember 2019, ettersom også motsyklisk bufferkrav øker med 0,5 prosentpoeng. Basert på andre kvartals rene kjernekapitaldekning under IRB, inkludert forventet, samlet effekt fra SMB-rabatten, har banken per utgangen av andre kvartal en ren kjernekapitaldekning på 17,0 prosent, dvs. 1,3 prosentpoeng over det potensielt økte kravet. Vellykket lansering av Bulder 31. mai var det en vellykket testlansering av den nasjonale satsingen Bulder Bank - Norges første rene mobilbank. 300 testkunder er nå ombord, og det legges opp til en fullskala lansering i september. De finansielle målsettingene er 20 mrd. i utlånsvolum og 12 prosent egenkapitalavkastning innen utgangen av 2021. Etablering av stiftelse med nedsalg og kundeutbytte Styret i Sparebanken Vest foreslår å innføre kundeutbytte for ytterligere å styrke bankens posisjon i regionen. Banken deler i dag ut betydelige midler til allmennyttige formål. Styret mener at størrelsen på dette gir rom for at deler av disse midlene kan gis i form av et årlig kundeutbytte. Dette gjøres gjeldende med virkning fra og med regnskapsåret 2019, med utbetaling i 2020. Styret i Sparebanken Vest ønsker også å gjøre bankens egenkapitalbevis enda mer attraktivt for dagens eiere og øke interessen blant investorer som i dag ikke er eiere i banken. Styret foreslår derfor å øke den børsnoterte egenkapitalen ved å konvertere omlag NOK 2,4 mrd. av bankens grunnfondskapital til eierandelskapital. Sparebanken Vest lanserer også i dag et nytt rammeverk for grønne obligasjoner. Hovedtall andre kvartal 2019 (fjorårets tall i parentes) - Sterkt resultat før skatt 795 MNOK (630 MNOK) - Høy egenkapitalavkastning 18,0 % (14,9 %) - Solid vekst i nominell rentenetto 753 MNOK (649 MNOK) - Engangseffekt knyttet til kjøp av Jonsvollskvartalet AS 141 MNOK - Økte bidrag fra Frende Forsikring 41 MNOK (18 MNOK) og Brage Finans 16 MNOK (8 MNOK) - Fortsatt lave nedskrivninger på utlån og garantier 4 MNOK (inntektsføring 5 MNOK) - Resultat pr egenkapitalbevis 2,42 kr (1,84 kr) Hovedtall første halvår 2019 (fjorårets tall i parentes) - Økt resultat før skatt 1.326 MNOK (1.079 MNOK) - Solid egenkapitalavkastning 14,7 % (12,5 %) - Netto renteinntekter opp 13,2 % til 1.478 MNOK (1.305 MNOK) - Resultat pr egenkapitalbevis 3,90 kr (3,07 kr) - Bokført verdi pr egenkapitalbevis 55,1 kr (50,6 kr) - Ren kjernekapitaldekning 14,7 % (15,0 %) Mer informasjon: Se vedlagte delårsrapport og delårspresentasjon. Fullstendig rapport for andre kvartal 2019 og første halvår finnes også på www.spv.no. Kontaktpersoner: Jan Erik Kjerpeseth, konsernsjef, tel: 951 98 430 Jørgen Gudmundsson, konserndirektør, CFO, tel: 951 08 957 Bjarte Fauske, økonomisjef, tel: 915 61 698 Presentasjon: Sparebanken Vest presenterer regnskapstall for andre kvartal onsdag 15. august i bankens hovedkontor i Jonsvollskvartalet i Bergen. I forlengelsen av bankens regnskapspresentasjon vil det også være presentasjoner fra Bulder Bank og strategisk målsettinger for Sparebanken Vest. Bankens presentasjon starter kl. 13.30. Presentasjonen er også tilgjengelig via webcast her: https://www.spv.no/om-oss/investor-relations/webcast Denne opplysningen er informasjonspliktig etter Verdipapirhandelloven §5-12