[Translate to English:] (1)重選董事相關安排的變動； (2)於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會之結果； (3)董事退任及董事委員會組成之變動；(4)不符合上市規&#

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(1)重選董事相關安排的變動；

(2)於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會之結果；

(3)董事退任及董事委員會組成之變動；

(4)不符合上市規則；及

(5)取消任命行政總裁及執行董事

重選董事相關安排的變動

茲提述東方明珠石油有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年四月三十日之通函 （「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」），內容有關（其中包括）將於二 零一九年六月二十八日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上考慮建議重 選肖麗女士（「肖女士」）為本公司董事（「董事」）。除非另有定義，本公告所用詞彙與 通函所界定者具有相同涵義。

通函上披露，於股東週年大會上退任董事之一的肖女士願意於股東週年大會膺選連 任董事。誠如於本公司日期為二零一九年六月十八日公告所披露，肖女士辭去本公 司執行董事兼行政總裁職務，自二零一九年六月十七日生效。鑒於肖女士的辭任， 股東週年大會表決撤下普通決議案第3(i)(c)項「重選肖麗女士為執行董事」（「已撤回決 議案」）。