Turquoise Services : Referential Update 2018-1929 - Instrument changes effective 05th September 2018

Market Notice

04 September 2018

Instrument Change

Referential Update 2018-1929 - Instrument changes effective 05 September 2018

Please be aware of the instrument changes below effective 05 September 2018:

Name MIC ISIN Symbol CCY Segment Tick Table Action FONCIERE DES MURS XPAR FR0000060303 FMUp EUR FR 10_80 DELETE COVIVIO HOTELS SACA XPAR FR0000060303 COVHp EUR FR 10_80 ADD

Please make all necessary changes.

