Twitter Says Have No Evidence That Attackers of Recent Security Incident Accessed Passwords

July 16 (Reuters) - Twitter Inc:
* DON’T BELIEVE RESETTING PASSWORD IS NECESSARY; HAVE NO
EVIDENCE
THAT ATTACKERS ACCESSED PASSWORDS
* TOOK STEP TO LOCK ANY ACCOUNTS THAT HAD ATTEMPTED TO
CHANGE THE
ACCOUNT’S PASSWORD DURING THE PAST 30 DAYS
* IF YOUR ACCOUNT WAS LOCKED, THIS DOES NOT NECESSARILY MEAN
TWITTER HAS EVIDENCE THAT THE ACCOUNT WAS COMPROMISED OR
ACCESSED
* SO FAR, BELIEVES ONLY SMALL SUBSET OF LOCKED ACCOUNTS WERE
COMPROMISED, STILL INVESTIGATING AND WILL INFORM THOSE WHO WERE
AFFECTED
* OTHER THAN ACCOUNTS THAT ARE STILL LOCKED, PEOPLE SHOULD
BE ABLE
TO RESET THEIR PASSWORD NOW
Source: https://bit.ly/3h9ZUSC
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