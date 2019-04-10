UFCW United Food and Commercial Workers Internat : Theme park discounts for UFCW members

April 10, 2019
Time to Save and Splash at America's Favorite Theme Parks
Whether you are a roller coaster enthusiast or just like an excuse to eat funnel cake, your UFCW membership gives you discounts on some of the most popular parks in the country.
Access Your Water and Theme Park Discounts
Accessing your discounts does require setting up an account on the UFCW Lifemart Discounts website, which is free for UFCW members. From there, you'll not only get access to discounts on theme parks, but discounts on movie tickets, hotels, car rental, and more that can help you squeeze a little more fun out of your wallet.
REGISTER/LOGIN AND START SAVING ON FAMILY FUN
Discounts Available at:
WALT DISNEY WORLD ® RESORT
UNIVERSAL ORLANDO RESORT™
UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD
DISNEYLAND®
KNOTT'S BERRY FARM
KNOTT'S SOAK CITY WATER PARK - ORANGE COUNTY
SEAWORLD ORLANDO
BUSCH GARDENS TAMPA BAY
SEAWORLD SAN DIEGO
SEAWORLD SAN ANTONIO
SESAME PLACE - LANGHORNE, PA
LEGOLAND® FLORIDA RESORT
LEGOLAND® CALIFORNIA RESORT - CARLSBAD, CA
LEGOLAND® California Resort has more than 60 rides, shows and attractions including the new LEGO® Star Wars™: The Force Awakens Miniland Read MoreSAVE OVER 40%BUY TICKETS
DOLLYWOOD & DOLLYWOOD'S SPLASH COUNTRY WATERPARK
KNOTT'S BERRY FARM - 2019 SEASON
CALIFORNIA'S GREAT AMERICA
SIX FLAGS DISCOVERY KINGDOM - SAN FRANCISCO, CA
SIX FLAGS MAGIC MOUNTAIN - LOS ANGELES, CA
PACIFIC PARK ON THE SANTA MONICA PIER
SIX FLAGS HURRICANE HARBOR - CONCORD, CA
SIX FLAGS HURRICANE HARBOR - LOS ANGELES, CA
AQUATICA - ORLANDO
DISCOVERY COVE
ADVENTURE ISLAND TAMPA BAY, FL
RAPIDS WATER PARK
UP-CLOSE DINING AT SHAMU® STADIUM AT SEAWORLD® ORLANDO
BUSCH GARDENS SERENGETI SAFARI
FUN SPOT AMERICA
DISNEY'S BLIZZARD BEACH WATER PARK
DISNEY'S TYPHOON LAGOON WATER PARK
DISNEY AFTER HOURS AT MAGIC KINGDOM PARK
COCO KEY WATER PARK - ORLANDO, FL
DAYTONA LAGOON WATER PARK
FUN SPOT AMERICA ATLANTA
SIX FLAGS GREAT AMERICA - CHICAGO, IL
WORLDS OF FUN & OCEANS OF FUN
MICHIGAN'S ADVENTURE
VALLEYFAIR
NICKELODEON UNIVERSE AT MALL OF AMERICA
SILVER DOLLAR CITY
SIX FLAGS OVER ST. LOUIS - ST. LOUIS, MO
SIX FLAGS THE GREAT ESCAPE - LAKE GEORGE, NY
DIGGERLAND USA - A CONSTRUCTION THEME PARK
LEGOLAND® NEW YORK RESORT
DORNEY PARK
LEGOLAND Discovery Center Westchester
LEGOLAND DISCOVERY CENTER WESTCHESTER
CAROWINDS & CAROLINA HARBOR WATERPARK
KINGS ISLAND & SOAK CITY WATER PARK
LEGOLAND DISCOVERY CENTER PHILADELPHIA
KENNYWOOD AMUSEMENT PARK
LEGOLAND DISCOVERY CENTER DALLAS / FORT WORTH
JAY PEAK PUMP HOUSE INDOOR WATERPARK
BUSCH GARDENS WILLIAMSBURG
COLONIAL WILLIAMSBURG
WATER COUNTRY USA
KINGS DOMINION & SOAK CITY WATER PARK
MOUNTAIN CREEK WATERPARK
SPLASH ZONE WATERPARK, NJ
WET 'N' WILD EMERALD POINTE
CRANMORE MOUNTAIN ADVENTURE PARK
CAMELBEACH MOUNTAIN WATERPARK
WATER COUNTRY NEW HAMPSHIRE
IDLEWILD & SOAKZONE
RAGING WATERS SACRAMENTO
RAGING WATERS SAN JOSE
RAGING WATERS LOS ANGELES
NOAH'S ARK WATERPARK
SANDCASTLE WATER PARK
WHITE WATER BAY
SPLASH KINGDOM WATERPARK
SUGARBUSH RESORT GOLF CLUB
HERSHEYPARK
BIG KAHUNA'S WATER & ADVENTURE PARK
DUTCH WONDERLAND - A KINGDOM FOR KIDS
BROMLEY MOUNTAIN ADVENTURE PARK
WET 'N' WILD PALM SPRINGS
FRONTIER CITY THEME PARK
SANTA'S VILLAGE - EAST DUNDEE, IL
Disclaimer
UFCW - United Food and Commercial Workers International Union published this content on 10 April 2019 and is solely responsible for the information contained herein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 10 April 2019 22:52:01 UTC