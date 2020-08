USDA Crop Production: U.S. Soybeans-Aug 12

Soybeans for Beans: Area Harvested, Yield, and Production by State and United States, 2019 and Forecasted August 1, 2020 ========================================================================== Area Harvested Yield Production =================================================================== 2019 2020 2019 2020 2019 2020 ========================================================================== == 1,000 Acres == == Bushels == == 1,000 Bushels == AL 260 305 36.0 41.0 9,360 12,505 AR 2,610 2,910 49.0 49.0 127,890 142,590 DE 153 148 47.0 48.0 7,191 7,104 GA 93 84 29.0 37.0 2,697 3,108 IL 9,860 10,350 54.0 64.0 532,440 662,400 IN 5,360 5,680 51.0 61.0 273,360 346,480 IA 9,120 9,320 55.0 58.0 501,600 540,560 KS 4,490 5,250 41.5 46.0 186,335 241,500 KY 1,690 1,840 46.0 54.0 77,740 99,360 LA 860 1,070 48.0 55.0 41,280 58,850 MD 475 415 44.0 47.0 20,900 19,505 MI 1,720 2,290 40.5 51.0 69,660 116,790 MN 6,770 7,330 44.0 51.0 297,880 373,830 MS 1,630 1,970 50.0 55.0 81,500 108,350 MO 5,010 5,550 46.0 53.0 230,460 294,150 NE 4,840 4,950 58.5 62.0 283,140 306,900 NJ 92 78 37.0 41.0 3,404 3,198 NY 225 280 48.0 50.0 10,800 14,000 NC 1,520 1,570 35.0 37.0 53,200 58,090 ND 5,400 5,950 31.5 36.0 170,100 214,200 OH 4,270 4,780 49.0 58.0 209,230 277,240 OK 440 520 29.0 31.0 12,760 16,120 PA 610 605 49.0 47.0 29,890 28,435 SC 320 350 26.0 32.0 8,320 11,200 SD 3,440 5,150 42.5 50.0 146,200 257,500 TN 1,370 1,570 47.0 49.0 64,390 76,930 TX 73 115 28.0 31.0 2,044 3,565 VA 560 560 34.0 37.0 19,040 20,720 WI 1,690 2,030 47.0 54.0 79,430 109,620 U.S. 74,951 83,020 47.4 53.3 3,552,241 4,424,800 ========================================================================== Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com