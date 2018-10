USDA Crop Progress : Soybean Condition/Progress-Oct 15

For the week ended Oct 14, in percent. * denotes revision. NOTE: Averages for are based on the number of planted acres, not the number of states. CONDITION: very poor poor fair good excellent 10/14 10/07 10/14 10/07 10/14 10/07 10/14 10/07 10/14 10/07 Ark 3 4 13 10 30 29 40 42 14 15 Ill 3 3 3 3 14 14 47 47 33 33 Ind 2 2 7 6 20 20 50 52 21 20 Iowa 4 3 7 6 24 21 50 53 15 17 Ks 4 3 10 7 32 31 43 47 11 12 Ky 2 2 6 5 18 17 60 64 14 12 La 2 2 10 10 35 35 41 41 12 12 Mich 2 3 6 6 23 22 52 57 17 12 Minn 2 2 6 6 22 20 49 50 21 22 Miss - - 3 3 30 30 51 51 16 16 Mo 7 5 16 14 32 32 37 40 8 9 Nebr 2 2 5 4 13 12 55 55 25 27 NC 8 6 17 16 25 32 41 39 9 7 ND 4 3 16 13 33 30 41 50 6 4 Ohio 1 - 3 2 17 14 55 59 24 25 SD 6 6 8 8 24 22 49 49 13 15 Tenn 2 1 5 4 25 23 46 53 22 19 Wis 5 4 9 9 16 16 45 44 25 27 18-state avg 3 3 8 7 23 22 48 49 18 19 yr-ago 3 3 9 9 27 27 48 49 13 12 PROGRESS: --Dropping Leaves-- --Harvested-- 10/14 10/07 2017 Avg 10/14 10/07 2017 Avg Ark 89 81 94 88 44 32 71 60 Ill 96 93 93 93 60 51 61 55 Ind 97 94 94 94 51 40 51 49 Iowa 97 94 95 93 19 18 31 51 Ks 87 80 92 86 16 14 32 33 Ky 81 72 76 77 39 29 32 31 La 99 96 100 98 86 79 94 90 Mich 93 89 95 95 23 16 60 41 Minn 99 98 97 97 38 37 42 69 Miss 96 93 94 91 73 61 79 78 Mo 85 74 80 80 25 20 29 29 Nebr 97 96 98 97 38 36 32 54 NC 80 73 75 67 17 11 25 13 ND 100 99 100 99 37 34 68 70 Ohio 95 91 94 96 43 30 53 53 SD 97 95 99 98 29 28 44 65 Tenn 90 83 89 85 46 30 37 36 Wis 95 89 91 91 21 17 42 42 18-state avg 95 91 93 92 38 32 47 53