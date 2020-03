USDA Prospective Plantings : U.S. Soybeans-Mar 31

Soybeans: Area Planted by State and United States , 2018-2020 ==================================================================== Area Planted State ======================================================== 2018 2019 2020 1/ 2020/2019 ==================================================================== ========== 1,000 Acres ======== Percent AL 345 265 260 98 AR 3,270 2,650 2,900 109 DE 170 155 145 94 FL 18 (NA) (NA) (X) GA 145 100 90 90 IL 10,800 9,950 10,500 106 IN 6,000 5,400 5,400 100 IA 9,950 9,200 9,300 101 KS 4,750 4,550 5,000 110 KY 1,950 1,700 1,800 106 LA 1,340 890 980 110 MD 530 480 470 98 MI 2,330 1,760 2,200 125 MN 7,750 6,850 7,400 108 MS 2,230 1,660 1,850 111 MO 5,850 5,100 5,800 114 NE 5,650 4,900 5,100 104 NJ 110 95 80 84 NY 335 235 290 123 NC 1,650 1,540 1,480 96 ND 6,900 5,600 6,600 118 OH 5,050 4,300 4,800 112 OK 640 465 550 118 PA 640 620 630 102 SC 390 335 320 96 SD 5,650 3,500 5,400 154 TN 1,700 1,400 1,500 107 TX 175 80 115 144 VA 600 570 600 105 WV 29 (NA) (NA) (X) WI 2,220 1,750 1,950 111 U.S. 89,167 76,100 83,510 110 ==================================================================== (NA) Not available. (X) Not applicable. 1/ Intended plantings in 2020 as indicated by reports from farmers. 2/ Estimates discontinued in 2019. Write to Valena Henderson at csstat@dowjones.com