Varia US Properties : DE – 3. April 2019, Erfolgreiches Jahr für Varia US Properties AG – starker Anstieg bei Gesamtertrag (+14%) und EBITDA (+47%)

Übernahme der Minderheitsbeteiligungen, ebenso wie aus dem Umweltprogramm und der Anhebung unserer LIHTC-Immobilien an das lokale Marktniveau. Varia hat den Rahmen für die nächsten Jahre abgesteckt. Für 2019 erwarten wir erneut gute Zahlen.»

Die Medienmitteilung, die Analystenpräsentation der Ergebnisse und der Jahresbericht 2018 können auf der Website von Varia unter www.variausproperties.com/investors/financial- statements/abgerufen werden.

Heute um 9:00 Uhr MEZ findet im Haus zum Rüden in Zürich eine Medien- und Analystenkonferenz des Unternehmens statt.

Wichtige Termine Generalversammlung 2019 30. April 2019 Halbjahresergebnis 2019 29. August 2019

Kontakt

Jürg Stähelin, IRF

Telefon: +41 43 244 81 51, E-Mail:investors@variausproperties.com

Über Varia US Properties AG

Varia US Properties AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft, die ausschliesslich im US- amerikanischen Mehrfamilienhaussektor mit Schwerpunkt auf dem Sekundär- und Tertiärmarkt tätig ist. Das 2015 gegründete Unternehmen erwirbt, hält, umstrukturiert und positioniert Immobilien in Metropolregionen der USA neu, um damit stabile Mieterträge und Wertzuwachs zu erzielen. Weitere Informationen: www.variausproperties.com

Disclaimer

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning Varia US Properties AG and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of Varia US Properties AG to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Varia US Properties AG is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.