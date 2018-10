VistaJet Türki̇ye’de Uçuşlarini %82 Artirirken, Pazar Li̇derli̇ği̇ni̇ de Güçlendi̇rdi̇

2017 yılının ilk yarısı ile kıyaslandığında Türkiye’de uçuş sayısını yüzde 82 artıran VistaJet’in uçuş saati de geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58 yükseldi.



Bölgede de bir önceki yıla göre yolcu sayısında yüzde 15’lik bir büyüme yakalayan VistaJet 2018’in ilk yarısında tüm Avrupa’da pozitif sonuçlar elde etti.

Vistajet ayrıca, 2,5 milyar dolarlık değerlemesi ile Avrupa’nın en değerli Unicorn’larından (1 milyar dolar’ın üzerinde değere sahip özel şirket) biri oldu.

İSTANBUL, Türkiye, Oct. 11, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- İlk ve tek küresel havacılık şirketi olan VistaJet, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile Türkiye'de ve Avrupa'da 2018'in ilk yarısında kaydettiği gelişmeleri ve sonuçları açıkladı.

VistaJet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini’nin katıldığı toplantıda; uçuş sayısını bir önceki yıla göre yüzde 21 artırırken, amiral gemisi olan Program üyesi sözleşmelerini geçen yıla göre ikiye katladığını açıklayan VistaJet ayrıca, müşterilerinin uçuş ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla saat satın almaları nedeniyle, Avrupa iş havacılığı sektörünün aldığı genel sonuçların üstüne çıktığını belirtti. Scalabrini ayrıca, VistaJet’in 2017 yılında uçtuğu toplam saatlerin yüzde 41’ini oluşturan Avrupa bölgesinin, özel uçuş yapan şirketler ve kişiler için önemli bir küresel pazar olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

VistaJet, 2018'in ilk yarısında, Türkiye varışlı ve çıkışlı uçuş sayısında, yüzde 82 oranında bir artış gerçekleştirirken, bu artışın en önemli nedenleri arasında özel havacılığın rahatlığı, kolaylığı ve faydalarının yanı sıra kişi ve kurumların uçak sahipliğinden uzaklaşarak, maliyetleri düşürme ve varlık risklerini azaltma eğilimleri bulunduğunu belirtti. Uzun yolculuklar ve daha büyük kabinlere olan talebin artmasıyla birlikte VistaJet, yılın ilk yarısında uçuş saatini yüzde 58 oranında artırırken, filosundaki ülkeye ve ülkeden uçuşlarda yolcu sayısı ise yüzde 15 yükseldi.

Türkiye'nin büyüme potansiyeli ve dünyadaki konumlandırma ücretlerini kaldıran ilk ve tek küresel operatör olarak VistaJet’in Avrupa Başkanı Scalabrini, VistaJet’in müşterilerinin her zaman ve her yerde, Türkiye’ye ve Türkiye’den sorunsuz bir şekilde bağlanmalarını sağlayacağını belirtirken, mevcut trendlerin sürmesi halinde 2018 yılının ikinci yarısında da önemli sonuçlar beklediklerini aktardı.

Küresel ekonomiyi takip eden yüksek fiyatlı ürün/hizmet tüketicilerinin Avrupa’nın büyüme kaydetmesi ile birlikte 2019 yılı için talep oluşturmaya başladığını ifade eden Scalabrini, “Bununla birlikte sektörün düşük bütçeli bölümündeki daha fazla kuruluş savaşmaya devam ederken, iş liderleri, kurumlar ve ultra yüksek net değerli bireylerin rezervasyon tercihlerinde daha seçici hale gelmeleri ile birlikte, 2,5 milyar doları aşan değerlemesi ile Avrupa’nın ilk beş Unicorn’u (1 milyar dolar’ın üzerinde değere sahip özel şirket) arasında yer alan VistaJet gibi premium markalar, giderek güçleniyor.” dedi.

Güncel bilgileri Türkiye ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten VistaJet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini ayrıca “VistaJet, iş liderleri için değerli bir teklif ve uçak sahipliği için bir alternatif sunuyor. Küresel seyahat için artan talep ile bölgedeki müşteri tabanımızda sürekli bir artış öngörüyoruz. Yeni paylaşım ekonomisi çevresinde hizmetler üreterek sektöre liderlik ediyoruz ve müşterilerimize benzersiz bir global hizmet sunmak için sürekli çaba sarf ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Tüm uçuşlarının yüzde 70’inin iş amaçlı olduğunu aktaran VistaJet, bu sonuçta kurumların önemli rol oynadığını belirtirken, tüm yolcular için üst düzey hizmetin sürekliliğinin artık temel bir talep olduğunu vurguladı.

Her uçuşu müşterilerinin ihtiyaçlarına göre hazırlayan VistaJet’in uçakları toplantılara hazırlanmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak isteyen müşteriler için gökyüzünde bir ofis görevi görüyor. Ayrıca, ünlü British Butler Institute tarafından eğitilen bir Kabin Hostesi, her uçuşta VistaJet müşterilerine, uçuş içi eğlenceden dünyadaki en ünlü şeflerin küratörlüğünü yaptığı özel menülere olağanüstü bir hizmet almasını sağlıyor.

14 yıllık yatırım ve geliştirme sonucunda VistaJet, iş havacılık sektörünün teknolojik olarak en entegre şirketlerinden biri haline gelirken, amiral gemisi Program üyeliğine ek olarak, VistaJet'in dijital çözümü olan Direct, aplikasyon, web sitesi ve 7 gün 24 saat hizmet veren global satış ekibi aracılığıyla müşterilerine birleşik bir hizmet sunuyor.

İş jeti kiralamanın aksine, filosundaki 70'in üzerinde gümüş ve kırmızı uçağın tamamının sahibi olan VistaJet, bu sayede müşterilerinin dünyanın tüm uçak pistlerinde onları neyin karşılayacağını bilmesini sağlıyor. Malta'da bulunan özel operasyon merkezi, gerçek bir küresel altyapı, garantili uçak uygunluğu ve rakipsiz hizmet ile VistaJet, önümüzdeki yıllarda daha olumlu sonuçlar elde edeceğini öngörürken, bugüne kadar 330 bin yolcuyu 187 ülkede bulunan 1.600'den fazla havaalanına 132 bin’den fazla uçuş ile bağlarken, dünyanın yüzde 96’sına erişim sağladı.

VistaJet Hakkında

VistaJet ilk ve tek küresel havacılık şirketidir. 70'in üzerinde gümüş ve kırmızı iş jeti filosuna sahip olan VistaJet, dünyanın% 96'sını kapsayan 187 ülkeye kurumları, hükümetleri ve özel müşterileri uçurdu. 2004 yılında Thomas Flohr tarafından kurulan VistaJet; müşterilerinin uçak sahipliği ile ilgili sorumluluklarını ve varlık risklerini üzerlerinden alırken, filonun tamamına erişim sağlamanın yanı sıra, sadece uçtukları saat kadar ödeme yapabilecekleri yenilikçi bir iş modeline öncülük etti. VistaJet’in imzası sayılabilecek Program üyeliği, müşterilerine istedikleri zaman, her yerde uçabilmeleri için filosundaki orta ve uzun menzilli jetlerde uçuş saati için sipariş aboneliği sunuyor. VistaJet müşterileri ayrıca sektörün ilk uçtan uca rezervasyon uygulaması veya 7/24 global bir ekibi aracılığı ile Direct çözümünü talep edebilir.

VistaJet ile ilgili daha fazla bilgi için: vistajet.com

