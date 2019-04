Xiaomi : Notification Letter and Change Request Form for Registered Shareholders

Change Request Form 變更申請表 To: Xiaomi Corporation (the "Company") 致:小米集团(「公司」) (Stock Code: 1810) (股份代號:1810)

c/o Computershare Hong Kong Investor Services Limited 經香港中央證券登記有限公司 17M Floor, Hopewell Centre 香港灣仔皇后大道東 183號 183 Queen's Road East 合和中心 17M樓 Wan Chai, Hong Kong

Part A - I/We have already received printed version of the Current Corporate Communication in English/Chinese or have chosen (or are deemed to have agreed) to read the Current Corporate Communication published on the Company's website. I/we would like to request the following printed version(s) of the Current Corporate Communication:

甲部 -本人/吾等 已收取 本次公司通訊之中文/ 英文印刷本或已 選擇( 或被視為已同意)閲覽在公司網站登載的本次公司通訊,本人/吾 等欲要求索取下 列所示之 本次公司通訊的 印刷本:

(Please mark "X" in ONLY ONEof the following boxes) (請僅在下列其中一個空格內劃上「X」號 )

□theprinted English version;OR

英文印刷本 ;或

□theprinted Chinese version;OR

中文印刷本 ;或

□both theprinted English and Chinese versions.

中、英文印刷本 。

Part B - I/We would like to change the means of receipt and choice of language of all future Corporate Communications* of the Company in the manner as indicated below:乙部 -本人/ 吾等欲更改以下列方式收取 貴公司所有日後公 司通訊 *的收取方式及語言版本:

(Please mark "X" in ONLY ONEof the following boxes)(請僅在下列其中一 個空格內劃上「X」號)

□ to read all fut ure Corporat e Co mmunicat ions published on t he Co mpany 's websit e at www.mi.com in place o f receiving pr int ed copies, and to receive a n e-mail notification or a notification letter of the publication of Corpor ate Communications on the Company's website; OR 閲覽所有日後在公司網站 www.mi.com登 載的公司通訊,以代替收取印刷本,並收取公司通訊已在公司網站登載的電郵通知或通知信函; 或

E-mail Address

電 郵 地 址

(The Company will send to the e-mail address provided above (if any) a notification of the publication of the Corporate Communications on the C ompany's website in the future. If no e-mail address is provided, only a notification letter of the publication of the Corporate Communications on the Compan y's website will be sent instead. Please provide thee-mailaddress in English Capital Lettersand the e-mail address is used for e-mail notification of the release of the Corporate Communications only.)

( 公 司 日 後 僅 將 公 司 通 訊 已 在 公 司 網 站 登 載 的 通 知 發 送 至 如 上 提 供 之 電 郵 地 址 ( 如 有 )。 如 未 有 提 供 電 郵 地 址 , 則 僅 會 向 閣下 寄 發 公 司 通 訊 已 在 公 司 網 站 登 載 之 通 知 信 函 。 請 以 英 文 正 楷 塡寫 電 郵 地 址, 有 關 電 郵 地 址 僅 用 作 收 取 公 司 通 訊 已 發 佈 的 電 郵 通 知 。 )

□to receive theprinted English versionof all future Corporate Communications ONLY; OR

僅收取所有日後公司通訊的英文印刷本;或

□to receive theprinted Chinese versionof all future Corporate Communications ONLY; OR

僅收取所有日後公司通訊的中文印刷本;或

□to receive both theprinted English and Chinese versionsof all future Corporate Communications.

同時收取所有日後公司通訊的中、英文印刷本。

Contact telephone number: 聯絡電話號碼: Signature: Date: 簽名: 日期:

Notes 附註:

1.Unless otherwise defined herein, terms used in this Change Request Form shall bear the same meanings as those defined in the Letter to Registered Shareholder(s) dated April 9, 2019.

除 本 文 另有 界 定外 , 本 變更申 請 表 中所 用 詞彙 與 日期 為 2019年 4月 9日 致 登記 股 東之 函 件所 界 定者具 有 相 同涵 義 。

2.Please complete all your details clearly.

請 閣 下清 楚 塡妥 所 有資 料 。

3.Any form with more than one box marked "X", with no box marked "X", with no signature or otherwise incorrectly completed will be void.

如 在 本 表格 作 出超 過 一項 選 擇、 或 未有 作 出選 擇、 或 未 有簽 署 、或 在 其他 方 面 塡寫 不正 確 ,則 本 表格 將 會 作廢 。

4.For the avoidance of doubt, we do not accept any special instructions given on this Change Request Form.

爲 免 存 疑, 任 何在 本 變更申 請 表 上 作出 的 特別 指 示, 公 司 將不 予 處理 。

Personal Information Collection Statement 收集個人資料聲明:

(i)"Personal Data" in this statement has the same meaning as "personal data" in the Personal Data (Privacy) Ordinance, Chapter 486 of the laws of Hong Kong ("PDPO").

本 聲 明 中所 指 的「 個 人資 料 」具 有 香港 法 例第 486章 《 個 人資 料 (私 隱 )條 例 》( 「 《私 隱 條 例》」 ) 中 「個 人 資料 」 的涵 義 。

(ii)Your supply of Personal Data to the Company is on a voluntary basis. If you fail to provide sufficient information, the Company may not be able to process your instructions and/or requests as stated in this form.

閣 下 是 自願 向 公司 提 供個 人 資料 。 若 閣 下未 能提 供 足 夠資 料 ,公 司 可能 無 法處 理 閣 下 在本 表格 上 所 述的 指 示及 ╱ 或要 求 。

(iii)Your Personal Data may be disclosed or transferred by the Company to its subsidiaries, its share registrar, and/or other companies or bodies for any of the stated p urposes, and retained for such period as may be necessary for verification and record purposes.

公 司 可 就任 何 所說 明 的用 途 ,將 閣下 的 個人 資料 披 露 或轉 移 給公 司 的附 屬 公司 、 證券 登 記處 ,及 ╱ 或 其他 公 司或 團 體, 並 將在 適 當期 間 保留 該等 個 人 資料 作 核實 及 記錄 用 途。

(iv)You have the right to request access to and/or correction of your Personal Data in accordance with the provisions of the PDPO . Any such request for access to and/or correction of your Personal Data should be made in writing to the Personal Data Privacy Officer of Computershare Hong Kong Investor Services Limited at 17M Floor, Hopewell C entre, 183 Queen's Road East, Wan Chai, Hong Kong.

閣 下 有 權 根 據 《 私 隱 條 例 》 的 條 文 查 閱 及 ╱ 或 修 改 閣 下 的 個 人 資 料 。 任 何 該 等 查 閱 及 ╱ 或 修 改 個 人 資 料 的 要 求 均 須 以 書 面 方 式 向 香 港 中 央 證 券 登 記 有 限 公 司 ( 地 址 為 香 港 灣 仔 皇 后 大 道 東1 8 3號 合 和 中心17M樓 ) 的 個 人資 料 私隱 主 任提 出。

*Corporate Communications include but are not limited to (a) an annual report; (b) an interim report; (c) a notice of meeting; (d) a listing document; (e) a circular; and (f) a proxy form.

*公司通訊包括但不限於:(a)年度報告;(b)中期報告;(c)會議通告;(d)上市文件;(e)通函;及 (f )代表委任表格。

