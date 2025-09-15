ABB announces that it is the first company to obtain full EN 17255 certification for its emissions data acquisition and management system (CEM-DAS). The certificate, issued by an accredited body, guarantees compliant, reliable, and vendor-independent data processing.
This certification enhances the transparency and comparability of emissions reporting in the European Union and beyond, meeting increasingly stringent regulatory requirements.
Jean-René Roy, Global Head of Measurement & Analytics, emphasizes that like EN 14181 20 years ago, EN 17255 is transforming the role of DAHS (Data Acquisition and Handling Systems) in environmental compliance.
Already widely used in the energy, oil and gas, cement, and chemical industries, certified CEM-DAS enables operators to ensure compliance and traceability. ABB thus confirms its position as a leader in continuous emissions monitoring, with more than 50,000 certified systems installed worldwide.
ABB obtains European certification for its CEM-DAS system
Published on 09/15/2025 at 05:53 am EDT
ABB announces that it is the first company to obtain full EN 17255 certification for its emissions data acquisition and management system (CEM-DAS). The certificate, issued by an accredited body, guarantees compliant, reliable, and vendor-independent data processing.