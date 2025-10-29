US & Canada
Apple Inc.: Q4 2025 Results
Amazon.com, Inc.: Q3 2025 Earnings
Eli Lilly and Company: Q3 2025 Earnings
MasterCard, Inc.: Q3 2025 Earnings
Merck & Co., Inc.: Q3 2025 Earnings
Gilead Sciences, Inc.: Q3 2025 Earnings
Stryker Corporation: Q3 2025 Earnings
S&P Global, Inc.: Q3 2025 Earnings
Comcast Corporation: Q3 2025 Earnings
Altria Group, Inc.: Q3 2025 Earnings
Southern Company: Q3 2025 Earnings
Trane Technologies plc: Q3 2025 Earnings
Bristol-Myers Squibb Company: Q3 2025 Earnings
Intercontinental Exchange, Inc.: Q3 2025 Earnings
Roblox Corporation: Q3 2025 Earnings
Coinbase Global, Inc.: Q3 2025 Earnings
Cigna: Q3 2025 Earnings
Strategy Incorporated: Q3 2025 Earnings
Howmet Aerospace Inc.: Q3 2025 Earnings
Motorola Solutions, Inc.: Q3 2025 Earnings
Cloudflare, Inc.: Q3 2025 Earnings
Arthur J. Gallagher & Co.: Q3 2025 Earnings
Republic Services, Inc.: Q3 2025 Earnings
Monster Beverage Corporation: Q3 2025 Earnings (estimate)
Enterprise Products Partners L.P.: Q3 2025 Earnings
Canadian Natural Resources Limited: Q3 2025 Earnings (estimate)
Quanta Services, Inc.: Q3 2025 Earnings
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.: Q3 2025 Earnings
L3Harris Technologies, Inc.: Q3 2025 Earnings
Cheniere Energy, Inc.: Q3 2025 Earnings
Rocket Companies, Inc.: Q3 2025 Earnings
Monolithic Power Systems, Inc.: Q3 2025 Earnings
Xcel Energy Inc.: Q3 2025 Earnings
Edwards Lifesciences Corporation: Q3 2025 Earnings
Ameriprise Financial, Inc.: Q3 2025 Earnings
Atlassian Corporation: Q1 2026 Earnings
AMETEK, Inc.: Q3 2025 Earnings
Western Digital Corporation: Q1 2026 Earnings
Kimberly-Clark Corporation: Q3 2025 Earnings
ResMed, Inc.: Q1 2026 Earnings
Vulcan Materials Company: Q3 2025 Earnings
Cardinal Health, Inc.: Q1 2026 Earnings
The Hershey Company: Q3 2025 Earnings
WEC Energy Group, Inc.: Q3 2025 Earnings
Reddit, Inc.: Q3 2025 Earnings
Estee Lauder: Q1 2026 Earnings
Insmed Incorporated: Q3 2025 Earnings
VICI Properties, Inc.: Q3 2025 Earnings
Willis Towers Watson Public Limited Company: Q3 2025 Earnings
Ingersoll Rand Inc.: Q3 2025 Earnings
EMCOR Group, Inc.: Q3 2025 Earnings
DTE Energy Company: Q3 2025 Earnings
Kellanova: Q3 2025 Earnings
DexCom, Inc.: Q3 2025 Earnings
LPL Financial Holdings Inc.: Q3 2025 Earnings
International Paper Company: Q3 2025 Earnings
Cheniere Energy Partners, L.P.: Q3 2025 Earnings (estimate)
CyberArk Software Ltd.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Fox Corporation: Q1 2026 Earnings
First Solar, Inc.: Q3 2025 Earnings
Tradeweb Markets Inc.: Q3 2025 Earnings
CMS Energy Corporation: Q3 2025 Earnings
Restaurant Brands International Inc.: Q3 2025 Earnings
Biogen Inc.: Q3 2025 Earnings
Zillow Group, Inc.: Q3 2025 Earnings
Aptiv PLC: Q3 2025 Earnings
GoDaddy Inc.: Q3 2025 Earnings
Weyerhaeuser Company: Q3 2025 Earnings
Erie Indemnity Company: Q3 2025 Earnings
Twilio Inc.: Q3 2025 Earnings
XPO, Inc.: Q3 2025 Earnings
MasTec, Inc.: Q3 2025 Earnings
Kimco Realty Corporation: Q3 2025 Earnings
Illumina, Inc.: Q3 2025 Earnings
Roku, Inc.: Q3 2025 Earnings
APi Group Corporation: Q3 2025 Earnings
Houlihan Lokey, Inc.: Q2 2026 Earnings
Builders FirstSource, Inc.: Q3 2025 Earnings
Entegris, Inc.: Q3 2025 Earnings
Lincoln Electric Holdings, Inc.: Q3 2025 Earnings
Gaming and Leisure Properties, Inc.: Q3 2025 Earnings
Reinsurance Group of America, Incorporated: Q3 2025 Earnings
Omega Healthcare Investors, Inc.: Q3 2025 Earnings
Baxter International Inc.: Q3 2025 Earnings
Blue Owl Capital Inc.: Q3 2025 Earnings
Huntington Ingalls Industries, Inc.: Q3 2025 Earnings
DT Midstream, Inc.: Q3 2025 Earnings
WESCO International, Inc.: Q3 2025 Earnings
Europe
Shell plc: Q3 2025 Results
Schneider Electric SE: Q3 2025 Trading update
TotalEnergies SE: Q3 2025 Earnings
Anheuser-Busch InBev SA/NV: Q3 2025 Earnings
BBVA: Q3 2025 Earnings
ING Groep N.V.: Q3 2025 Results
Crédit Agricole S.A.: Q3 2025 Results
Volkswagen AG: Q3 2025 Earnings
Saint-Gobain: Q3 2025 Trading update
argenx SE: Q3 2025 Earnings
Universal Music Group N.V.: Q3 2025 Results
Société Générale: Q3 2025 Results
Standard Chartered PLC: Q3 2025 Results
Haleon plc: Q3 2025 Publication of Trading update - Trading Statement
Stellantis N.V.: Q3 2025 Publication of Trading update
Prysmian S.p.A.: Q3 2025 Results
Sandoz Group AG: Q3 2025 Trading update
Kongsberg Gruppen ASA: Q3 2025 Results
DSM-Firmenich: Q3 2025 Trading update - Trading Update
Repsol S.A.: Q3 2025 Results
Carlsberg A/S: Q3 2025 Trading update - Trading Statement
Knorr-Bremse AG: Q3 2025 Results
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Q3 2025 Results
Bank Pekao, S.A.: Q3 2025 Results
Covestro AG: Q3 2025 Results
ING Bank Slaski S.A.: Q3 2025 Results
mBank S.A.: Q3 2025 Results
Raiffeisen Bank International AG: Q3 2025 Earnings
Lufthansa: Q3 2025 Earnings
Ayvens: Q3 2025 Results
Puig Brands SA: Q3 2025 Trading update
Indra Sistemas, S.A.: Q3 2025 Results
Kesko Oyj: Q3 2025 Results
Scout24 SE: Q3 2025 Results
Avolta AG: Q3 2025 Publication of business development - Trading Update
Technip Energies N.V.: Q3 2025 Results
ANDRITZ AG: Q3 2025 Results
Elis: Q3 2025 Trading update
Grupo Catalana Occidente, S.A.: Q3 2025 Results
SpareBank 1 Sør-Norge ASA: Q3 2025 Results
Spectris plc: Q3 2025 Results
WPP plc: Q3 2025 Trading update - Trading Update
Fluidra, S.A.: Q3 2025 Results
Arcadis NV: Q3 2025 Publication of Trading update - Trading Update
Vontobel Holding AG: Q3 2025 Trading Update
DMG MORI AG: Q3 2025 Results
Wacker Chemie AG: Q3 2025 Results
Computacenter plc: Q3 2025 Trading update - Trading Update
PUMA SE: Q3 2025 Results
Rémy Cointreau: Q2 2026 Trading update
SES S.A.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Kojamo Oyj: Q3 2025 Results
Clariant AG: Q3 2025 Results
Pluxee N.V.: Q4 2025 Results
Imerys: Q3 2025 Results
Sanoma Oyj: Q3 2025 Results
TF1: Q3 2025 Results
Netcompany Group A/S: Q3 2025 Results
Eramet: Q3 2025 Publication of business performance - Turnover
Meliá Hotels International, S.A.: Q3 2025 Results
Vossloh AG: Q3 2025 Results
Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A.: Q3 2025 Publication of business developments - Trading Update
AlzChem Group AG: Q3 2025 Results
Höegh Autoliners ASA: Q3 2025 Results
Playa Hotels & Resorts N.V.: Q3 2025 Earnings (estimate)
AIXTRON SE: Q3 2025 Results
Scatec ASA: Q3 2025 Earnings
Electrolux AB: Q3 2025 Earnings
Faes Farma, S.A.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Europris ASA: Q3 2025 Earnings
Eurocommercial Properties N.V.: Q3 2025 Results
Pharma Mar, S.A.: Q3 2025 Results
Wavestone: Q2 2026 Trading update
Befesa S.A.: Q3 2025 Results
HelloFresh SE: Q3 2025 Results
Piraeus Port Authority S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
74Software: Q3 2025 Publication of business developments
Qt Group Oyj: Q3 2025 Results
Norden: Q3 2025 Earnings (estimate)
Rest of the world
Samsung Electronics Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Agricultural Bank of China Limited: Q3 2025 Earnings
Industrial and Commercial Bank of China Limited: Q3 2025 Earnings
China Construction Bank Corporation: Q3 2025 Earnings
Kweichow Moutai Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
China Merchants Bank Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Hitachi, Ltd.: Q2 2025 Earnings
Postal Savings Bank of China Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
China Petroleum & Chemical Corporation: Q3 2025 Earnings
Delta Electronics, Inc.: Q3 2025 Earnings
Bank of Communications Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Midea Group Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
LG Energy Solution, Ltd.: Q3 2025 Earnings
China CITIC Bank Corporation Limited: Q3 2025 Earnings
ITC Limited: Q2 2026 Earnings
Japan Tobacco Inc.: Q3 2025 Earnings
PICC Property and Casualty Company Limited: Q3 2025 Earnings
The People's Insurance Company (Group) of China Limited: Q3 2025 Earnings
Eoptolink Technology Inc., Ltd.: Q3 2025 Earnings
