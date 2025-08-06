Europe

Novo Nordisk A/S: Q2 2025 Results 
Siemens Energy AG: Q3 2025 Results 
Generali: Q2 2025 Results 
Glencore plc: Q2 2025 Results 
Commerzbank AG: Q2 2025 Results 
Coca-Cola Europacific Partners plc: Q2 2025 Results 
Beiersdorf: Q2 2025 Results (estimate)
Ahold Delhaize N.V.: Q2 2025 Results 
Sampo Oyj: Q2 2025 Results 
Amrize AG: Q2 2025 Results 
Vonovia SE: Q2 2025 Results 
Bayer AG: Q2 2025 Results 
Fresenius SE & Co. KGaA: Q2 2025 Results 
Legal & General Plc: Q2 2025 Results 
Coca-Cola Hellenic: Q2 2025 Results 
ABN AMRO Bank N.V.: Q2 2025 Results 
Zalando SE: Q2 2025 Results 
Hellenic Telecommunications Organization S.A.: Q2 2025 Results 
Hiscox Ltd: Q2 2025 Results 
Public Power Corporation S.A.: Q2 2025 Results 
Gedeon Richter: Q2 2025 Results 
Schaeffler AG: Q2 2025 Results 
Voestalpine AG: Q1 2026 Results 
Tritax Big Box REIT plc: Q2 2025 Results 
Interpump Group S.p.A.: Q2 2025 Results 
Ringkjøbing Landbobank A/S: Q2 2025 Results 
freenet AG: Q2 2025 Results 
TP ICAP Group PLC: Q2 2025 Results 
Alior Bank S.A.: Q2 2025 Results 
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Müködö Részvénytársaság: Q2 2025 Results 
Quilter plc: Q2 2025 Results 
Lancashire Holdings Limited: Q2 2025 Results 
Qt Group Oyj: Q2 2025 Results 
Kontron AG: Q2 2025 Results 
4imprint Group plc: Q2 2025 Results 
Vesuvius plc: Q2 2025 Results 
Biotage AB: Q2 2025 Results 
NEURONES: Q2 2025 Trading update
ZEAL Network SE: Q2 2025 Results 

USA & Canada

Costco Wholesale Corporation: July 2025 Trading update
Walt Disney Company (The): Q3 2025 Results
McDonald's Corporation: Q2 2025 Results 
Uber Technologies, Inc.: Q2 2025 Results 
Shopify Inc.: Q2 2025 Results 
AppLovin Corporation: Q2 2025 Results 
DoorDash, Inc.: Q2 2025 Earnings 
Brookfield Asset Management Ltd.: Q2 2025 Earnings 
Thomson Reuters Corporation: Q2 2025 Earnings 
McKesson Corporation: Q1 2026 Results 
Airbnb, Inc.: Q2 2025 Earnings
Fortinet, Inc.: Q2 2025 Earnings 
Emerson Electric Co.: Q3 2025 Results 
Energy Transfer LP: Q2 2025 Results 
CRH plc: Q2 2025 Results 
Cencora, Inc.: Q3 2025 Earnings 
MetLife, Inc.: Q2 2025 Earnings 
Realty Income Corporation: Q2 2025 Earnings 
Manulife Financial Corporation: Q2 2025 Earnings
Corteva, Inc.: Q2 2025 Earnings 
American International Group, Inc.: Q2 2025 Earnings 
Suncor Energy Inc.: Q2 2025 Earnings 
Occidental Petroleum Corporation: Q2 2025 Earnings 
Rockwell Automation, Inc.: Q3 2025 Results 
Fastenal Company: July 2025 Trading Update
BeOne Medicines Ltd.: Q2 2025 Results 
Nutrien Ltd.: Q2 2025 Results 
NRG Energy, Inc: Q2 2025 Results 
HubSpot, Inc.: Q2 2025 Results 
Iron Mountain Incorporated: Q2 2025 Results 
WSP Global Inc.: Q2 2025 Results 
Atmos Energy Corporation: Q3 2025 Results 
Texas Pacific Land Corporation: Q2 2025 Results 
CDW Corporation: Q2 2025 Earnings 
Corpay, Inc.: Q2 2025 Results


DraftKings Inc.: Q2 2025 Results
The Carlyle Group Inc.: Q2 2025 Results
STERIS plc: Q1 2026 Earnings
Global Payments Inc.: Q2 2025 Results
Trimble, Inc.: Q2 2025 Earnings
NiSource, Inc.: Q2 2025 Results
RB Global, Inc.: Q2 2025 Earnings
Zillow Group, Inc.: Q2 2025 Results
Curtiss-Wright Corporation: Q2 2025 Results
Duolingo, Inc.: Q2 2025 Results
Bentley Systems, Incorporated: Q2 2025 Earnings
KE Holdings Inc.: Q2 2025 Results (estimate)
Dynatrace, Inc.: Q1 2026 Earnings
Western Midstream Partners, LP: Q2 2025 Results
Fidelity National Financial, Inc.: Q2 2025 Results
Unity Software Inc.: Q2 2025 Earnings
Royalty Pharma plc: Q2 2025 Results
Joby Aviation, Inc.: Q2 2025 Results
TKO Group Holdings, Inc.: Q2 2025 Earnings
CF Industries Holdings, Inc.: Q2 2025 Earnings
Paycom Software, Inc.: Q2 2025 Earnings
IonQ, Inc.: Q2 2025 Results
Jones Lang LaSalle Incorporated: Q2 2025 Results
Owens Corning: Q2 2025 Results
U-Haul Holding Company: Q1 2026 Results
Pinnacle West Capital Corporation: Q2 2025 Results
Pan American Silver Corp.: Q2 2025 Results
CACI International Inc: Q4 2025 Results
Royal Gold, Inc.: Q2 2025 Results
Amdocs Limited: Q3 2025 Results
Element Fleet Management Corp.: Q2 2025 Results

Rest of the world

NTT, Inc.: Q1 2025 Results

