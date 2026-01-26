Monday January 26, 2026
US & Canada
Nucor Corporation: Q4 2025 Results
Brown & Brown, Inc.: Q4 2025 Results
W.R. Berkley Corporation: Q4 2025 Results
Steel Dynamics, Inc.: Q4 2025 Results
Graco Inc.: Q4 2025 Results
AGNC Investment Corp.: Q4 2025 Results
Crane Company: Q4 2025 Results
Europe
Ryanair Holdings plc: Q3 2026 Results
Epiroc AB: Q4 2025 Results
ID Logistics Group: Q4 2025 Trading update
Rest of world
Emirates NBD Bank: Q4 2025 Results
Tuesday January 27, 2026
US & Canada
UnitedHealth Group Inc.: Q4 2025 Results
RTX Corporation: Q4 2025 Results
Texas Instruments Incorporated: Q4 2025 Results
Boeing: Q4 2025 Results
NextEra Energy: Q4 2025 Results
Union Pacific Corporation: Q4 2025 Results
HCA Healthcare, Inc.: Q4 2025 Results
United Parcel Service, Inc.: Q4 2025 Results
Northrop Grumman Corporation: Q4 2025 Results
Seagate Technology Holdings plc: Q2 2026 Results
General Motors Company: Q4 2025 Results
Paccar, Inc.: Q4 2025 Results
Roper Technologies, Inc.: Q4 2025 Results
Sysco Corporation: Q2 2026 Results
Kimberly-Clark Corporation: Q4 2025 Results
Synchrony Financial: Q4 2025 Results
PPG Industries, Inc.: Q4 2025 Results
Packaging Corporation of America: Q4 2025 Results
F5, Inc.: Q1 2026 Results
Metro Inc.: Q1 2026 Results
Jack Henry & Associates, Inc.: Q2 2026 Trading update
Nextpower Inc.: Q3 2026 Results
Invesco Ltd.: Q4 2025 Results
BXP, Inc.: Q4 2025 Results
Manhattan Associates, Inc.: Q4 2025 Results
American Airlines Group Inc.: Q4 2025 Results
Europe
LVMH: Q4 2025 Results
Atlas Copco AB: Q4 2025 Results
Sandvik AB: Q4 2025 Results
Logitech International S.A.: Q3 2026 Results
Sage Group plc: Q1 2026 Trading update
Var Energi: Q4 2025 Trading update
Getinge AB: Q4 2025 Results
Cranswick plc: Q3 2026 Trading update - Trading Statement
HMS Networks AB: Q4 2025 Results
Alleima AB: Q4 2025 Results
Baillie Gifford US Growth Trust PLC: Q2 2026 Results (estimate)
Rest of world
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.: Q3 2025 Results
Vale S.A.: Q4 2025 Trading update - Production Report
Wednesday January 28, 2026
US & Canada
Microsoft Corporation: Q2 2026 Results
Meta Platforms, Inc.: Q4 2025 Results
Tesla, Inc.: Q4 2025 Results
IBM: Q4 2025 Results
Lam Research Corporation: Q2 2026 Results
AT&T Inc.: Q4 2025 Results
GE Vernova Inc.: Q4 2025 Results
Amphenol Corporation: Q4 2025 Results
Danaher Corporation: Q4 2025 Results
ServiceNow, Inc.: Q4 2025 Results
Progressive Corporation: December 2025 Trading update
Starbucks Corporation: Q1 2026 Results
Automatic Data Processing, Inc.: Q2 2026 Results
General Dynamics Corporation: Q4 2025 Results
Waste Management, Inc.: Q4 2025 Results
Elevance Health, Inc.: Q4 2025 Results
Corning Incorporated: Q4 2025 Results
Canadian Pacific Kansas City Limited: Q4 2025 Results
United Rentals, Inc.: Q4 2025 Results
MSCI, Inc.: Q4 2025 Results
Las Vegas Sands Corp.: Q4 2025 Results
Fair Isaac Corporation: Q1 2026 Results
Celestica Inc.: Q4 2025 Results
Otis Worldwide Corporation: Q4 2025 Results
Teva Pharmaceutical Industries Limited: Q4 2025 Results
Raymond James Financial, Inc.: Q1 2026 Results
C.H. Robinson Worldwide, Inc.: Q4 2025 Results
CGI Inc.: Q1 2026 Results
Lennox International Inc.: Q4 2025 Results
Aspen Technology, Inc.: Q2 2026 Results (estimate)
Textron Inc.: Q4 2025 Results
Annaly Capital Management, Inc.: Q4 2025 Results
Houlihan Lokey, Inc.: Q3 2026 Results
Stifel Financial Corp.: Q4 2025 Results
Equity LifeStyle Properties, Inc.: Q4 2025 Results
SEI Investments Company: Q4 2025 Results
Europe
ASML Holding N.V.: Q4 2025 Results
AB Volvo: Q4 2025 Results
Lonza Group AG: Q4 2025 Results
Royal KPN N.V.: Q4 2025 Results
Tele2 AB: Q4 2025 Results
Nordnet AB: Q4 2025 Results
SSAB AB: Q4 2025 Results
HBX Group International plc: Q1 2026 Trading update - Trading Statement
Paragon Banking Group PLC: Q1 2026 Trading update
Dometic Group AB: Q4 2025 Results
Landis+Gyr Group AG: Q3 2025 Trading update
Stolt-Nielsen Limited: Q4 2025 Results
Oakley Capital Investments Limited: Q4 2025 Trading update
Pets at Home Group Plc: Q3 2026 Trading update
Voltalia: Q4 2025 Trading update - Turnover
PPHE Hotel Group Limited: Q4 2025 Trading update
Rest of world
Advantest Corporation: Q3 2025 Results
Larsen & Toubro Limited: Q3 2026 Results
Maruti Suzuki India Ltd: Q3 2026 Results
Thursday January 29, 2026
US & Canada
Apple Inc.: Q1 2026 Results
Visa, Inc.: Q1 2026 Results
Mastercard, Inc.: Q4 2025 Results
Caterpillar Inc.: Q4 2025 Results
Thermo Fisher Scientific, Inc.: Q4 2025 Results
KLA Corporation: Q2 2026 Results
Stryker Corporation: Q4 2025 Results
Honeywell International Inc.: Q4 2025 Results
Lockheed Martin Corporation: Q4 2025 Results
Blackstone Inc.: Q4 2025 Results
Parker-Hannifin Corporation: Q2 2026 Results
Comcast Corporation: Q4 2025 Results
Southern Copper Corporation: Q4 2025 Results (estimate)
Altria Group, Inc.: Q4 2025 Results
Marsh & McLennan Companies: Q4 2025 Results
Trane Technologies plc: Q4 2025 Results
The Sherwin-Williams Company: Q4 2025 Results
Royal Caribbean Group: Q4 2025 Results
Western Digital Corporation: Q2 2026 Results
Arthur J. Gallagher & Co.: Q4 2025 Results
Norfolk Southern Corporation: Q4 2025 Results
Nasdaq, Inc.: Q4 2025 Results
L3Harris Technologies, Inc.: Q4 2025 Results
Becton, Dickinson and Company: Q1 2026 Results (estimate)
Valero Energy Corporation: Q4 2025 Results
Ameriprise Financial, Inc.: Q4 2025 Results
Hartford Financial Services Group (The), Inc.: Q4 2025 Results
ResMed, Inc.: Q2 2026 Results
Sandisk Corporation: Q2 2026 Results
LPL Financial Holdings Inc.: Q4 2025 Results
Dover Corporation: Q4 2025 Results
Tractor Supply Company: Q4 2025 Results
PulteGroup, Inc.: Q4 2025 Results
International Paper Company: Q4 2025 Results
Rogers Communications Inc.: Q4 2025 Results
Dow Inc.: Q4 2025 Results
Weyerhaeuser Company: Q4 2025 Results
Carpenter Technology Corporation: Q2 2026 Results
Hologic, Inc.: Q1 2026 Results
Brookfield Infrastructure Partners L.P.: Q4 2025 Results
Deckers Outdoor Corporation: Q3 2026 Results
Revvity, Inc.: Q4 2025 Results (estimate)
Europe
SAP SE: Q4 2025 Results
Roche Holding AG: Q4 2025 Results
ABB Ltd: Q4 2025 Results
Sanofi: Q4 2025 Results
Lloyds Banking Group plc: Q4 2025 Results
Glencore plc: Q4 2025 Trading update - Production Report
Nordea Bank Abp: Q4 2025 Results
ING Groep N.V.: Q4 2025 Results
Deutsche Bank AG: Q4 2025 Results
Enskilda Banken: Q4 2025 Results
Givaudan SA: Q4 2025 Results
Antofagasta plc: Q4 2025 Trading update - Production Report
Swedbank AB: Q4 2025 Results
Nokia Oyj: Q4 2025 Results
Hennes & Mauritz AB: Q4 2025 Results
STMicroelectronics N.V.: Q4 2025 Results
Banco de Sabadell, S.A.: Q4 2025 Results (estimate)
Telia Company AB: Q4 2025 Results
Eurofins Scientific SE: Q4 2025 Results
Gjensidige Forsikring ASA: Q4 2025 Results
DWS Group GmbH & Co. KGaA: Q4 2025 Results
United States Steel Corporation: Q4 2025 Results (estimate)
Schaeffler AG: Q4 2025 Trading update - Pre-Close
ING Bank Slaski S.A.: Q4 2025 Results
Indutrade AB: Q4 2025 Results
St. James's Place plc: Q4 2025 Trading update
Trelleborg AB: Q4 2025 Results
Axfood AB: Q4 2025 Results
Elis: Q4 2025 Trading update
Bucher Industries AG: Q4 2025 Trading update
easyJet plc: Q1 2026 Results
Protector Forsikring ASA: Q4 2025 Results
Alm. Brand A/S: Q4 2025 Results
HEXPOL AB: Q4 2025 Results
ALTEN: Q4 2025 Results
Berner Kantonalbank AG: Q4 2025 Results
Munters Group AB: Q4 2025 Results
Rémy Cointreau: Q3 2026 Trading update
Atrium Ljungberg AB: Q4 2025 Results
Electrolux Professional AB: Q4 2025 Results
Paradox Interactive AB: Q4 2025 Results
Wizz Air Holdings Plc: Q3 2026 Results
Hemnet Group AB: Q4 2025 Results
Greencore Group plc: Q1 2026 Trading update
Europris ASA: Q4 2025 Results
Gränges AB: Q4 2025 Results
Maurel: Q4 2025 Trading update - Activity Report
Patria Private Equity Trust plc: Q4 2025 Results
CVS Group plc: Q2 2026 Trading update
Rest of world
Samsung Electronics Co., Ltd.: Q4 2025 Results
SK hynix Inc.: Q4 2025 Results
Hitachi, Ltd.: Q3 2025 Results
Keyence Corporation: Q3 2025 Results
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.: Q4 2025 Results
Grupo México, S.A.B. de C.V.: Q4 2025 Results (estimate)
LG Energy Solution, Ltd.: Q4 2025 Results
Takeda Pharmaceutical Company Limited: Q3 2025 Results
Friday January 30, 2026
US & Canada
Exxon Mobil Corporation: Q4 2025 Results
Chevron Corporation: Q4 2025 Results
American Express Company: Q4 2025 Results
Verizon Communications, Inc.: Q4 2025 Results
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: Q4 2025 Results
Aon plc: Q4 2025 Results
Colgate-Palmolive Company: Q4 2025 Results
Canadian National Railway Company: Q4 2025 Results
Air Products & Chemicals, Inc.: Q1 2026 Results
Imperial Oil Limited: Q4 2025 Results
SoFi Technologies, Inc.: Q4 2025 Results
Charter Communications, Inc.: Q4 2025 Results
Church & Dwight Co., Inc.: Q4 2025 Results
Brookfield Renewable Partners L.P.: Q4 2025 Results
LyondellBasell Industries N.V.: Q4 2025 Results
Franklin Resources, Inc.: Q1 2026 Results
Europe
CaixaBank, S.A.: Q4 2025 Results
Hexagon AB: Q4 2025 Results
Lifco AB: Q4 2025 Results
Raiffeisen Bank International AG: Q4 2025 Results
SKF AB: Q4 2025 Results
Airtel Africa plc: Q3 2026 Results
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA: Q4 2025 Results
Beijer Ref AB: Q4 2025 Results
Elisa Oyj: Q4 2025 Results
Warehouses De Pauw SA: Q4 2025 Results
KBC Ancora SA: Q2 2026 Results
Holmen AB: Q4 2025 Results
Sparebanken Norge: Q4 2025 Results
Signify N.V.: Q4 2025 Results
Billerud AB: Q4 2025 Results
ATOSS Software SE: Q4 2025 Results
Electrolux AB: Q4 2025 Results
Scatec ASA: Q4 2025 Results
Norwegian Property ASA: Q4 2025 Results (estimate)
Rest of world
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.: Q3 2025 Results
State Bank of India: Q3 2026 Results (estimate)
HOYA Corporation: Q3 2025 Results
