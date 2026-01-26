Monday January 26, 2026

US & Canada

 Nucor Corporation: Q4 2025 Results
 Brown & Brown, Inc.: Q4 2025 Results
 W.R. Berkley Corporation: Q4 2025 Results
 Steel Dynamics, Inc.: Q4 2025 Results
 Graco Inc.: Q4 2025 Results
 AGNC Investment Corp.: Q4 2025 Results
 Crane Company: Q4 2025 Results


Europe

 Ryanair Holdings plc: Q3 2026 Results
 Epiroc AB: Q4 2025 Results
 ID Logistics Group: Q4 2025 Trading update

Rest of world

 Emirates NBD Bank: Q4 2025 Results

Tuesday January 27, 2026


US & Canada

 UnitedHealth Group Inc.: Q4 2025 Results
 RTX Corporation: Q4 2025 Results
 Texas Instruments Incorporated: Q4 2025 Results
 Boeing: Q4 2025 Results
 NextEra Energy: Q4 2025 Results
 Union Pacific Corporation: Q4 2025 Results
 HCA Healthcare, Inc.: Q4 2025 Results
 United Parcel Service, Inc.: Q4 2025 Results
 Northrop Grumman Corporation: Q4 2025 Results
 Seagate Technology Holdings plc: Q2 2026 Results
 General Motors Company: Q4 2025 Results
 Paccar, Inc.: Q4 2025 Results
 Roper Technologies, Inc.: Q4 2025 Results
 Sysco Corporation: Q2 2026 Results
 Kimberly-Clark Corporation: Q4 2025 Results
 Synchrony Financial: Q4 2025 Results
 PPG Industries, Inc.: Q4 2025 Results
 Packaging Corporation of America: Q4 2025 Results
 F5, Inc.: Q1 2026 Results
 Metro Inc.: Q1 2026 Results
 Jack Henry & Associates, Inc.: Q2 2026 Trading update
 Nextpower Inc.: Q3 2026 Results
 Invesco Ltd.: Q4 2025 Results
 BXP, Inc.: Q4 2025 Results
 Manhattan Associates, Inc.: Q4 2025 Results
 American Airlines Group Inc.: Q4 2025 Results


Europe

  LVMH: Q4 2025 Results
 Atlas Copco AB: Q4 2025 Results
 Sandvik AB: Q4 2025 Results
 Logitech International S.A.: Q3 2026 Results
 Sage Group plc: Q1 2026 Trading update
 Var Energi: Q4 2025 Trading update
 Getinge AB: Q4 2025 Results
 Cranswick plc: Q3 2026 Trading update - Trading Statement
 HMS Networks AB: Q4 2025 Results
 Alleima AB: Q4 2025 Results
 Baillie Gifford US Growth Trust PLC: Q2 2026 Results (estimate)

Rest of world

 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.: Q3 2025 Results
 Vale S.A.: Q4 2025 Trading update - Production Report

Wednesday January 28, 2026

US & Canada

 Microsoft Corporation: Q2 2026 Results
 Meta Platforms, Inc.: Q4 2025 Results
 Tesla, Inc.: Q4 2025 Results
 IBM: Q4 2025 Results
 Lam Research Corporation: Q2 2026 Results
 AT&T Inc.: Q4 2025 Results
 GE Vernova Inc.: Q4 2025 Results
 Amphenol Corporation: Q4 2025 Results
 Danaher Corporation: Q4 2025 Results
 ServiceNow, Inc.: Q4 2025 Results
 Progressive Corporation: December 2025 Trading update
 Starbucks Corporation: Q1 2026 Results
 Automatic Data Processing, Inc.: Q2 2026 Results
 General Dynamics Corporation: Q4 2025 Results
 Waste Management, Inc.: Q4 2025 Results
 Elevance Health, Inc.: Q4 2025 Results
 Corning Incorporated: Q4 2025 Results
 Canadian Pacific Kansas City Limited: Q4 2025 Results
 United Rentals, Inc.: Q4 2025 Results
 MSCI, Inc.: Q4 2025 Results
 Las Vegas Sands Corp.: Q4 2025 Results
 Fair Isaac Corporation: Q1 2026 Results
 Celestica Inc.: Q4 2025 Results
 Otis Worldwide Corporation: Q4 2025 Results
 Teva Pharmaceutical Industries Limited: Q4 2025 Results
 Raymond James Financial, Inc.: Q1 2026 Results
 C.H. Robinson Worldwide, Inc.: Q4 2025 Results
 CGI Inc.: Q1 2026 Results
 Lennox International Inc.: Q4 2025 Results
 Aspen Technology, Inc.: Q2 2026 Results (estimate)
 Textron Inc.: Q4 2025 Results
 Annaly Capital Management, Inc.: Q4 2025 Results
 Houlihan Lokey, Inc.: Q3 2026 Results
 Stifel Financial Corp.: Q4 2025 Results
 Equity LifeStyle Properties, Inc.: Q4 2025 Results
 SEI Investments Company: Q4 2025 Results

Europe

 ASML Holding N.V.: Q4 2025 Results
 AB Volvo: Q4 2025 Results
 Lonza Group AG: Q4 2025 Results
 Royal KPN N.V.: Q4 2025 Results
 Tele2 AB: Q4 2025 Results
 Nordnet AB: Q4 2025 Results
 SSAB AB: Q4 2025 Results
 HBX Group International plc: Q1 2026 Trading update - Trading Statement
 Paragon Banking Group PLC: Q1 2026 Trading update
 Dometic Group AB: Q4 2025 Results
 Landis+Gyr Group AG: Q3 2025 Trading update
 Stolt-Nielsen Limited: Q4 2025 Results
 Oakley Capital Investments Limited: Q4 2025 Trading update
 Pets at Home Group Plc: Q3 2026 Trading update
 Voltalia: Q4 2025 Trading update - Turnover
 PPHE Hotel Group Limited: Q4 2025 Trading update

Rest of world

 Advantest Corporation: Q3 2025 Results
 Larsen & Toubro Limited: Q3 2026 Results
 Maruti Suzuki India Ltd: Q3 2026 Results

Thursday January 29, 2026

US & Canada

 Apple Inc.: Q1 2026 Results
 Visa, Inc.: Q1 2026 Results
 Mastercard, Inc.: Q4 2025 Results
 Caterpillar Inc.: Q4 2025 Results
 Thermo Fisher Scientific, Inc.: Q4 2025 Results
 KLA Corporation: Q2 2026 Results
 Stryker Corporation: Q4 2025 Results
 Honeywell International Inc.: Q4 2025 Results
 Lockheed Martin Corporation: Q4 2025 Results
 Blackstone Inc.: Q4 2025 Results
 Parker-Hannifin Corporation: Q2 2026 Results
 Comcast Corporation: Q4 2025 Results
 Southern Copper Corporation: Q4 2025 Results (estimate)
 Altria Group, Inc.: Q4 2025 Results
 Marsh & McLennan Companies: Q4 2025 Results
 Trane Technologies plc: Q4 2025 Results
 The Sherwin-Williams Company: Q4 2025 Results
 Royal Caribbean Group: Q4 2025 Results
 Western Digital Corporation: Q2 2026 Results
 Arthur J. Gallagher & Co.: Q4 2025 Results
 Norfolk Southern Corporation: Q4 2025 Results
 Nasdaq, Inc.: Q4 2025 Results
 L3Harris Technologies, Inc.: Q4 2025 Results
 Becton, Dickinson and Company: Q1 2026 Results (estimate)
 Valero Energy Corporation: Q4 2025 Results
 Ameriprise Financial, Inc.: Q4 2025 Results
 Hartford Financial Services Group (The), Inc.: Q4 2025 Results
 ResMed, Inc.: Q2 2026 Results
 Sandisk Corporation: Q2 2026 Results
 LPL Financial Holdings Inc.: Q4 2025 Results
 Dover Corporation: Q4 2025 Results
 Tractor Supply Company: Q4 2025 Results
 PulteGroup, Inc.: Q4 2025 Results
 International Paper Company: Q4 2025 Results
 Rogers Communications Inc.: Q4 2025 Results
 Dow Inc.: Q4 2025 Results
 Weyerhaeuser Company: Q4 2025 Results
 Carpenter Technology Corporation: Q2 2026 Results
 Hologic, Inc.: Q1 2026 Results
 Brookfield Infrastructure Partners L.P.: Q4 2025 Results
 Deckers Outdoor Corporation: Q3 2026 Results
 Revvity, Inc.: Q4 2025 Results (estimate)

Europe

 SAP SE: Q4 2025 Results
 Roche Holding AG: Q4 2025 Results
 ABB Ltd: Q4 2025 Results
 Sanofi: Q4 2025 Results
 Lloyds Banking Group plc: Q4 2025 Results
 Glencore plc: Q4 2025 Trading update - Production Report
 Nordea Bank Abp: Q4 2025 Results
 ING Groep N.V.: Q4 2025 Results
 Deutsche Bank AG: Q4 2025 Results
 Enskilda Banken: Q4 2025 Results
 Givaudan SA: Q4 2025 Results
 Antofagasta plc: Q4 2025 Trading update - Production Report
 Swedbank AB: Q4 2025 Results
 Nokia Oyj: Q4 2025 Results
 Hennes & Mauritz AB: Q4 2025 Results
 STMicroelectronics N.V.: Q4 2025 Results
 Banco de Sabadell, S.A.: Q4 2025 Results (estimate)
 Telia Company AB: Q4 2025 Results
 Eurofins Scientific SE: Q4 2025 Results
 Gjensidige Forsikring ASA: Q4 2025 Results
 DWS Group GmbH & Co. KGaA: Q4 2025 Results
 United States Steel Corporation: Q4 2025 Results (estimate)
 Schaeffler AG: Q4 2025 Trading update - Pre-Close
 ING Bank Slaski S.A.: Q4 2025 Results
 Indutrade AB: Q4 2025 Results
 St. James's Place plc: Q4 2025 Trading update
 Trelleborg AB: Q4 2025 Results
 Axfood AB: Q4 2025 Results
 Elis: Q4 2025 Trading update
 Bucher Industries AG: Q4 2025 Trading update
 easyJet plc: Q1 2026 Results
 Protector Forsikring ASA: Q4 2025 Results
 Alm. Brand A/S: Q4 2025 Results
 HEXPOL AB: Q4 2025 Results
 ALTEN: Q4 2025 Results
 Berner Kantonalbank AG: Q4 2025 Results
 Munters Group AB: Q4 2025 Results
 Rémy Cointreau: Q3 2026 Trading update
 Atrium Ljungberg AB: Q4 2025 Results
 Electrolux Professional AB: Q4 2025 Results
 Paradox Interactive AB: Q4 2025 Results
 Wizz Air Holdings Plc: Q3 2026 Results
 Hemnet Group AB: Q4 2025 Results
 Greencore Group plc: Q1 2026 Trading update
 Europris ASA: Q4 2025 Results
 Gränges AB: Q4 2025 Results
 Maurel: Q4 2025 Trading update - Activity Report
 Patria Private Equity Trust plc: Q4 2025 Results
 CVS Group plc: Q2 2026 Trading update

Rest of world

 Samsung Electronics Co., Ltd.: Q4 2025 Results
 SK hynix Inc.: Q4 2025 Results
 Hitachi, Ltd.: Q3 2025 Results
 Keyence Corporation: Q3 2025 Results
 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.: Q4 2025 Results
 Grupo México, S.A.B. de C.V.: Q4 2025 Results (estimate)
 LG Energy Solution, Ltd.: Q4 2025 Results
 Takeda Pharmaceutical Company Limited: Q3 2025 Results

Friday January 30, 2026

US & Canada

 Exxon Mobil Corporation: Q4 2025 Results
 Chevron Corporation: Q4 2025 Results
 American Express Company: Q4 2025 Results
 Verizon Communications, Inc.: Q4 2025 Results
 Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: Q4 2025 Results
 Aon plc: Q4 2025 Results
 Colgate-Palmolive Company: Q4 2025 Results
 Canadian National Railway Company: Q4 2025 Results
 Air Products & Chemicals, Inc.: Q1 2026 Results
 Imperial Oil Limited: Q4 2025 Results
 SoFi Technologies, Inc.: Q4 2025 Results
 Charter Communications, Inc.: Q4 2025 Results
 Church & Dwight Co., Inc.: Q4 2025 Results
 Brookfield Renewable Partners L.P.: Q4 2025 Results
 LyondellBasell Industries N.V.: Q4 2025 Results
 Franklin Resources, Inc.: Q1 2026 Results

Europe

 CaixaBank, S.A.: Q4 2025 Results
 Hexagon AB: Q4 2025 Results
 Lifco AB: Q4 2025 Results
 Raiffeisen Bank International AG: Q4 2025 Results
 SKF AB: Q4 2025 Results
 Airtel Africa plc: Q3 2026 Results
 Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA: Q4 2025 Results
 Beijer Ref AB: Q4 2025 Results
 Elisa Oyj: Q4 2025 Results
 Warehouses De Pauw SA: Q4 2025 Results
 KBC Ancora SA: Q2 2026 Results
 Holmen AB: Q4 2025 Results
 Sparebanken Norge: Q4 2025 Results
 Signify N.V.: Q4 2025 Results
 Billerud AB: Q4 2025 Results
 ATOSS Software SE: Q4 2025 Results
 Electrolux AB: Q4 2025 Results
 Scatec ASA: Q4 2025 Results
 Norwegian Property ASA: Q4 2025 Results (estimate)

Rest of world

 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.: Q3 2025 Results
 State Bank of India: Q3 2026 Results (estimate)
 HOYA Corporation: Q3 2025 Results

