Monday, October 27, 2025
US & Canada
Waste Management: Q3 2025 Results
Keurig Dr Pepper Inc.: Q3 2025 Results
Arch Capital Group Ltd.: Q3 2025 Earnings
Nucor Corporation: Q3 2025 Earnings
Celestica: Q3 2025 Earnings
Brown & Brown: Q3 2025 Earnings
FTAI Aviation: Q3 2025 Earnings
Principal Financial Group: Q3 2025 Earnings
Alexandria Real Estate Equities: Q3 2025 Earnings
Universal Health Services: Q3 2025 Earnings
Crane Company: Q3 2025 Earnings
BioMarin Pharmaceutical: Q3 2025 Earnings
Revvity Inc.: Q3 2025 Earnings
Cadence Design Systems: Q3 2025 Earnings
Welltower Inc.: Q3 2025 Earnings
Cincinnati Financial Corporation: Q3 2025 Earnings
F5 Inc.: Q4 2025 Earnings
Rambus Inc.: Q3 2025 Earnings
NXP Semiconductors N.V.: Q3 2025 Earnings
Hartford Financial Services Group: Q3 2025 Earnings
Galp Energia.: Q3 2025 Earnings
Exosens: Q3 2025 Trading update
NOS: Q3 2025 Results
Clariane SE: Q3 2025 Publication of business developments
Línea Directa Aseguradora S.A., Compañía de Seguros y Reaseguros: Q3 2025 Results
Palfinger AG: Q3 2025 Results
Avio S.p.A.: Q3 2025 Results
Deutsche Börse AG: Q3 2025 Results
Rest of the world
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Q3 2025 Earnings (estimate)
Tuesday, October 28, 2025
US & Canada
Visa Inc.: Q4 2025 Earnings
NextEra Energy: Q3 2025 Earnings
Southern Copper Corporation: Q3 2025 Earnings (estimate)
Royal Caribbean Group: Q3 2025 Earnings
Corning Incorporated: Q3 2025 Earnings
PayPal Holdings Inc.: Q3 2025 Earnings
Carrier Global Corporation: Q3 2025 Earnings
DR Horton: Q4 2025 Earnings
Oneok Inc.: Q3 2025 Earnings
Iqvia Holdings Inc.: Q3 2025 Earnings
CoStar Group Inc.: Q3 2025 Earnings
Veralto Corporation: Q3 2025 Earnings
Expand Energy Corporation: Q3 2025 Earnings
Equity Residential: Q3 2025 Earnings
PPG Industries Inc.: Q3 2025 Earnings
Bloom Energy Corporation: Q3 2025 Earnings
Tenet Healthcare Corporation: Q3 2025 Earnings
First Quantum Minerals Ltd.: Q3 2025 Earnings
W. P. Carey Inc.: Q3 2025 Earnings
Ares Capital Corporation: Q3 2025 Earnings
Avangrid Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Juniper Networks Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Regency Centers Corporation: Q3 2025 Earnings
BXP Inc.: Q3 2025 Earnings
RenaissanceRe Holdings Ltd.: Q3 2025 Earnings
Jack Henry & Associates Inc.: Q1 2026 Trading update Release
Check Point Software Technologies Ltd.: Q3 2025 Earnings
UnitedHealth Group Inc.: Q3 2025 Earnings
United Parcel Service Inc.: Q3 2025 Earnings
Regeneron Pharmaceuticals Inc.: Q3 2025 Earnings
Zebra Technologies Corporation: Q3 2025 Earnings
MSCI Inc.: Q3 2025 Earnings
Labcorp Holdings Inc.: Q3 2025 Earnings
Xylem Inc.: Q3 2025 Earnings
American Tower Corporation: Q3 2025 Earnings
The Sherwin-Williams Company: Q3 2025 Earnings
SoFi Technologies Inc.: Q3 2025 Earnings
Incyte Corporation: Q3 2025 Earnings
Wayfair Inc.: Q3 2025 Earnings
Invesco Ltd.: Q3 2025 Earnings
Hubbell Incorporated: Q3 2025 Earnings
ATI Inc.: Q3 2025 Earnings
Ecolab Inc.: Q3 2025 Earnings
Sysco Corporation: Q1 2026 Earnings
Booking Holdings Inc.: Q3 2025 Earnings
Neurocrine Biosciences Inc.: Q3 2025 Earnings
Mondelez International Inc.: Q3 2025 Earnings
Seagate Technology Holdings plc: Q1 2026 Earnings
Edison International: Q3 2025 Earnings
Teradyne Inc.: Q3 2025 Earnings
Novartis AG: Q3 2025 Earnings
Ferrovial SE: Q3 2025 Earnings
Amrize AG: Q3 2025 Earnings
Moncler S.p.A.: Q3 2025 Trading update - First half Management Statement
Amundi: Q3 2025 Earnings
Edison S.p.A.: Q3 2025 Earnings
X5 Retail Group N.V.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Temenos AG: Q3 2025 Earnings
ITALGAS EO 1: Q3 2025 Earnings
Topdanmark: Q3 2025 Earnings (estimate)
Alior Bank S.A.: Q3 2025 Results
Interparfums: Q3 2025 Publication of business performance
Bic: Q3 2025 Results
EMEIS: Q3 2025 Publication of business performance
Ceconomy AG: Q4 2025 Publication of business performance - Trading Update
M6 Métropole Télévision: Q3 2025 Results
Crayon Group Holding ASA: Q3 2025 Results (estimate)
Compagnie des Alpes: Q4 2025 Trading update
Vetoquinol SA: Q3 2025 Trading update
HSBC Holdings plc: Q3 2025 Results
Bucher Industries AG: Q3 2025 Trading update
BNP Paribas: Q3 2025 Results
Capgemini SE: Q3 2025 Trading update
Vend Marketplaces ASA: Q3 2025 Results
SIG Group AG: Q3 2025 Trading update - Trading Statement
Van Lanschot Kempen N.V: Q3 2025 Trading update
Landis+Gyr Group AG: Q2 2025 Results
Siltronic AG: Q3 2025 Results
Elopak ASA: Q3 2025 Results
Air Liquide: Q3 2025 Trading update
Danone: Q3 2025 Trading update
Alfa Laval AB: Q3 2025 Results
Royal KPN N.V.: Q3 2025 Results
Wärtsilä Oyj: Q3 2025 Results
Symrise AG: Q3 2025 Trading update
Truecaller AB: Q3 2025 Earnings
Iberdrola S.A.: Q3 2025 Earnings
Anglo American plc: Q3 2025 Trading update - Production Report
Airtel Africa plc: Q2 2026 Earnings
Balder: Q3 2025 Earnings
engcon AB: Q3 2025 Earnings
Orion Oyj: Q3 2025 Earnings
Nolato AB: Q3 2025 Earnings
Aedifica SA: Q3 2025 Earnings
ASM International N.V.: Q3 2025 Earnings
Logitech International S.A.: Q2 2026 Earnings
Nokian Renkaat Oyj: Q3 2025 Earnings
Rest of the world
Advantest Corporation: Q2 2025 Earnings
Grupo México S.A.B. de C.V.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Samsung Biologics Co.,Ltd.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Wednesday, October 29, 2025
US & Canada
Microsoft Corporation: Q1 2026 Earnings
Alphabet Inc.: Q3 2025 Earnings
Meta Platforms Inc.: Q3 2025 Earnings
KLA Corporation: Q1 2026 Earnings
Automatic Data Processing Inc.: Q1 2026 Earnings
MercadoLibre Inc.: Q3 2025 Earnings
Agnico Eagle Mines Limited: Q3 2025 Earnings
Equinix Inc.: Q3 2025 Earnings
Canadian Pacific Kansas City Limited: Q3 2025 Earnings
Garmin Ltd.: Q3 2025 Earnings
Carvana Co.: Q3 2025 Earnings
eBay Inc.: Q3 2025 Earnings
Entergy Corporation: Q3 2025 Earnings
Prudential Financial Inc.: Q3 2025 Earnings
Otis Worldwide Corporation: Q3 2025 Earnings
Federal Home Loan Mortgage Corporation: Q3 2025 Earnings (estimate)
GE HealthCare Technologies Inc.: Q3 2025 Earnings
Extra Space Storage Inc.: Q3 2025 Earnings
Ventas Inc.: Q3 2025 Earnings
Old Dominion Freight Line Inc.: Q3 2025 Earnings
American Water Works Company Inc.: Q3 2025 Earnings
Rollins Inc.: Q3 2025 Earnings
AvalonBay Communities Inc.: Q3 2025 Earnings
Markel Group Inc.: Q3 2025 Earnings
Flex Ltd.: Q2 2026 Earnings
Tyler Technologies Inc.: Q3 2025 Earnings
Trimble Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Invitation Homes Inc.: Q3 2025 Earnings
Essex Property Trust Inc.: Q3 2025 Earnings
Tourmaline Oil Corp.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Mid-America Apartment Community Inc.: Q3 2025 Earnings
Sun Communities Inc.: Q3 2025 Earnings
Everest Group, Ltd.: Q3 2025 Earnings
Ivanhoe Mines Ltd.: Q3 2025 Earnings
Watsco Inc.: Q3 2025 Earnings
ITT Inc.: Q3 2025 Earnings
Alamos Gold Inc.: Q3 2025 Earnings
Encompass Health Corporation: Q3 2025 Earnings
Luckin Coffee Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
IDEX Corporation: Q3 2025 Earnings
American Homes 4 Rent: Q3 2025 Earnings
Coeur Mining Inc.: Q3 2025 Earnings
UDR Inc.: Q3 2025 Earnings
Service Corporation International: Q3 2025 Earnings
Coca-Cola Consolidated Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Penske Automotive Group Inc.: Q3 2025 Earnings
Dayforce Inc.: Q3 2025 Earnings
Generac Holdings Inc.: Q3 2025 Earnings
Sprouts Farmers Market Inc.: Q3 2025 Earnings
Haitong Securities Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Avantor Inc.: Q3 2025 Earnings
TE Connectivity plc: Q4 2025 Earnings
Centene Corporation: Q3 2025 Earnings
Caterpillar Inc.: Q3 2025 Earnings
Verizon Communications Inc.: Q3 2025 Earnings
CVS Health Corporation: Q3 2025 Earnings
Smurfit Westrock Plc: Q3 2025 Earnings
NiSource Inc.: Q3 2025 Earnings
United Therapeutics Corporation: Q3 2025 Earnings
Evercore Inc.: Q3 2025 Earnings
American Electric Power Company Inc.: Q3 2025 Earnings
Phillips 66: Q3 2025 Earnings
Kraft Heinz: Q3 2025 Earnings
AerCap Holdings N.V.: Q3 2025 Earnings
Masco Corporation: Q3 2025 Earnings
Ionis Pharmaceuticals Inc.: Q3 2025 Earnings
Fiserv Inc.: Q3 2025 Earnings
Verisk Analytics Inc.: Q3 2025 Earnings
Boeing: Q3 2025 Earnings
Fortive Corporation: Q3 2025 Earnings
Clean Harbors Inc.: Q3 2025 Earnings
Leonardo DRS Inc.: Q3 2025 Earnings
Cognizant Technology Solutions Corporation: Q3 2025 Earnings
Starbucks Corporation: Q4 2025 Earnings
Public Storage: Q3 2025 Earnings
C.H. Robinson Worldwide Inc.: Q3 2025 Earnings
Carlisle Companies Incorporated: Q3 2025 Earnings
ServiceNow Inc.: Q3 2025 Earnings
Chipotle Mexican Grill Inc.: Q3 2025 Earnings
Europe
Airbus SE: Q3 2025 Earnings
Banco Santander S.A.: Q3 2025 Earnings
UBS Group AG: Q3 2025 Earnings
Deutsche Bank AG: Q3 2025 Earnings
Equinor ASA: Q3 2025 Earnings
Mercedes-Benz Group AG: Q3 2025 Earnings
Adyen N.V.: Q3 2025 Trading update
Aena S.M.E. S.A.: Q3 2025 Earnings
Tenaris S.A.: Q3 2025 Earnings
Jerónimo Martins, SGPS S.A.: Q3 2025 Earnings
Bank of Ireland Group plc: Q3 2025 Trading update - First half Management Statement
Santander Bank Polska S.A.: Q3 2025 Earnings
DWS Group GmbH & Co. KGaA: Q3 2025 Results
Redeia Corporacion S.A.: Q3 2025 Results
Jyske Bank A/S: Q3 2025 Results
Allfunds Group plc: Q3 2025 Trading update
Amplifon S.p.A.: Q3 2025 Results
Technogym S.p.A.: Q3 2025 Trading update
Nordic Semiconductor: Q3 2025 Results
Ebro Foods S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
Sopra Steria Group: Q3 2025 Trading update
SpareBank 1 Østlandet: Q3 2025 Results
Kruk S.A.: Q3 2025 Results
Seplat Energy Plc: Q3 2025 Results (estimate)
Redcare Pharmacy NV: Q3 2025 Results
Fix Price Group PLC: Q3 2025 Results (estimate)
TOD'S S.p.A.: Q3 2025 Results (estimate)
SpareBank 1 Nord-Norge: Q3 2025 Results
Oakley Capital Investments Limited: Q3 2025 Trading update
Comer Industries S.p.A.: Q3 2025 Results
BlueNord ASA: Q3 2025 Earnings
Lectra: Q3 2025 Earnings
BASF SE: Q3 2025 Earnings
Telenor ASA: Q3 2025 Earnings
Next plc: Q3 2025 Trading statement
Straumann Holding AG: Q3 2025 Results
OMV AG: Q3 2025 Results
Alm. Brand A/S: Q3 2025 Results
Melexis N.V.: Q3 2025 Results
SpareBank 1 SMN: Q3 2025 Results
Corbion N.V.: Q3 2025 Trading update - First half Management Statement
Sweco AB: Q3 2025 Results
adidas AG: Q3 2025 Results
AB SKF: Q3 2025 Results
Electrolux Professional AB: Q3 2025 Results
Scandic Hotels Group AB: Q3 2025 Results
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Q3 2025 Results
GSK plc: Q3 2025 Results
Glencore plc: Q3 2025 Publication of business development - Production Report
Fortum Oyj: Q3 2025 Results
Neste Oyj: Q3 2025 Results
Traton SE: Q3 2025 Results
Valmet Oyj: Q3 2025 Results
Vidrala S.A.: Q3 2025 Results
Outokumpu Oyj: Q3 2025 Results
Elementis plc: Q3 2025 Trading update
Epiroc AB: Q3 2025 Earnings
UPM-Kymmene Oyj: Q3 2025 Earnings
Kempower Oyj: Q3 2025 Earnings
Endesa S.A.: Q3 2025 Earnings
Naturgy Energy Group S.A.: Q3 2025 Earnings
Davide Campari-Milano N.V.: Q3 2025 Earnings
Banco Comercial Português S.A.: Q3 2025 Earnings
Rest of the World
SK hynix Inc.: Q3 2025 Earnings
Bank of China Limited: Q3 2025 Earnings
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.: Q3 2025 Earnings
Keyence Corporation: Q2 2025 Earnings
Larsen & Toubro Limited: Q2 2026 Earnings
Thursday, October 30, 2025
US & Canada
MasterCard Inc.: Q3 2025 Earnings
Coinbase Global Inc.: Q3 2025 Earnings
Strategy Incorporated: Q3 2025 Earnings
Motorola Solutions Inc.: Q3 2025 Earnings
Republic Services Inc.: Q3 2025 Earnings
Federal National Mortgage Association: Q3 2025 Earnings (estimate)
Monster Beverage Corporation: Q3 2025 Earnings (estimate)
Canadian Natural Resources Limited: Q3 2025 Earnings (estimate)
Quanta Services Inc.: Q3 2025 Earnings
L3Harris Technologies Inc.: Q3 2025 Earnings
Xcel Energy Inc.: Q3 2025 Earnings
AMETEK Inc.: Q3 2025 Earnings
Western Digital Corporation: Q1 2026 Earnings
ResMed Inc.: Q1 2026 Earnings
Vulcan Materials Company: Q3 2025 Earnings
Cardinal Health Inc.: Q1 2026 Earnings
Fairfax Financial Holdings Limited: Q3 2025 Earnings (estimate)
Reddit Inc.: Q3 2025 Earnings
Consolidated Edison Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
VICI Properties Inc.: Q3 2025 Earnings
Willis Towers Watson Public Limited Company: Q3 2025 Earnings
Ingersoll Rand Inc.: Q3 2025 Earnings
Cenovus Energy Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
DTE Energy Company: Q3 2025 Earnings
DexCom Inc.: Q3 2025 Earnings
LPL Financial Holdings Inc.: Q3 2025 Earnings
International Paper Company: Q3 2025 Earnings
Cheniere Energy Partners, L.P.: Q3 2025 Earnings (estimate)
CyberArk Software Ltd.: Q3 2025 Earnings (estimate)
First Solar Inc.: Q3 2025 Earnings
Biogen Inc.: Q3 2025 Earnings
Aptiv PLC: Q3 2025 Earnings
GoDaddy Inc.: Q3 2025 Earnings
Weyerhaeuser Company: Q3 2025 Earnings
Erie Indemnity Company: Q3 2025 Earnings
MasTec Inc.: Q3 2025 Earnings
Kratos Defense & Security Solutions Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Roku Inc.: Q3 2025 Earnings
Builders FirstSource Inc.: Q3 2025 Earnings
Entegris Inc.: Q3 2025 Earnings
Gaming and Leisure Properties Inc.: Q3 2025 Earnings
DT Midstream Inc.: Q3 2025 Earnings
BridgeBio Pharma Inc.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Enterprise Products Partners L.P.: Q3 2025 Earnings
WESCO International Inc.: Q3 2025 Earnings
Merck & Co. Inc.: Q3 2025 Earnings
Trane Technologies plc: Q3 2025 Earnings
Cigna: Q3 2025 Earnings
Kimberly-Clark Corporation: Q3 2025 Earnings
CMS Energy Corporation: Q3 2025 Earnings
Restaurant Brands International Inc.: Q3 2025 Earnings
Eli Lilly and Company: Q3 2025 Earnings
Estee Lauder: Q1 2026 Earnings
XPO Inc.: Q3 2025 Earnings
Kimco Realty Corporation: Q3 2025 Earnings
Bristol-Myers Squibb Company: Q3 2025 Earnings
Comcast Corporation: Q3 2025 Earnings
Altria Group Inc.: Q3 2025 Earnings
Howmet Aerospace Inc.: Q3 2025 Earnings
The Hershey Company: Q3 2025 Earnings
Insmed Incorporated: Q3 2025 Earnings
Tradeweb Markets Inc.: Q3 2025 Earnings
Blue Owl Capital Inc.: Q3 2025 Earnings
S&P Global Inc.: Q3 2025 Earnings
Baxter International Inc.: Q3 2025 Earnings
Huntington Ingalls Industries Inc.: Q3 2025 Earnings
Southern Company: Q3 2025 Earnings
Intercontinental Exchange Inc.: Q3 2025 Earnings
Cheniere Energy Inc.: Q3 2025 Earnings
Ameriprise Financial Inc.: Q3 2025 Earnings
WEC Energy Group Inc.: Q3 2025 Earnings
EMCOR Group Inc.: Q3 2025 Earnings
Fox Corporation: Q1 2026 Earnings
APi Group Corporation: Q3 2025 Earnings
Lincoln Electric Holdings Inc.: Q3 2025 Earnings
Roblox Corporation: Q3 2025 Earnings
Alnylam Pharmaceuticals Inc.: Q3 2025 Earnings
Kellanova: Q3 2025 Earnings
Amazon.com Inc.: Q3 2025 Earnings
Monolithic Power Systems Inc.: Q3 2025 Earnings
Gilead Sciences Inc.: Q3 2025 Earnings
Stryker Corporation: Q3 2025 Earnings
Rocket Companies Inc.: Q3 2025 Earnings
Atlassian Corporation: Q1 2026 Earnings
Zillow Group Inc.: Q3 2025 Earnings
Twilio Inc.: Q3 2025 Earnings
Illumina Inc.: Q3 2025 Earnings
Cloudflare Inc.: Q3 2025 Earnings
Arthur J. Gallagher & Co.: Q3 2025 Earnings
Edwards Lifesciences Corporation: Q3 2025 Earnings
Houlihan Lokey Inc.: Q2 2026 Earnings
Reinsurance Group of America, Incorporated: Q3 2025 Earnings
Omega Healthcare Investors Inc.: Q3 2025 Earnings
Apple Inc.: Q4 2025 Earnings
Europe
Idorsia Ltd: Q3 2025 Earnings
TotalEnergies SE: Q3 2025 Earnings
ING Groep N.V.: Q3 2025 Earnings
Crédit Agricole S.A.: Q3 2025 Earnings
Volkswagen AG: Q3 2025 Earnings
Saint-Gobain: Q3 2025 Trading update
Universal Music Group N.V.: Q3 2025 Earnings
Société Générale: Q3 2025 Earnings
Prysmian S.p.A.: Q3 2025 Earnings
Sandoz Group AG: Q3 2025 Trading update
Kongsberg Gruppen ASA: Q3 2025 Earnings
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.: Q3 2025 Results
Bank Pekao S.A.: Q3 2025 Results
ING Bank Slaski S.A.: Q3 2025 Results
mBank S.A.: Q3 2025 Results
Puig Brands SA: Q3 2025 Trading update
Indra Sistemas S.A.: Q3 2025 Results
Scout24 SE: Q3 2025 Results
Avolta AG: Q3 2025 Trading update
Grupo Catalana Occidente S.A.: Q3 2025 Results
SpareBank 1 Sør-Norge ASA: Q3 2025 Results
Spectris plc: Q3 2025 Results
WPP plc: Q3 2025 Trading update
DMG MORI AG: Q3 2025 Results
Wacker Chemie AG: Q3 2025 Results
SES S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
Eramet: Q3 2025 Trading update - Turnover
Meliá Hotels International S.A.: Q3 2025 Results
Distribuidora Internacional de Alimentación S.A.: Q3 2025 Trading update
Höegh Autoliners ASA: Q3 2025 Results
Playa Hotels & Resorts N.V.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Faes Farma S.A.: Q3 2025 Earnings (estimate)
Eurocommercial Properties N.V.: Q3 2025 Earnings
Pharma Mar S.A.: Q3 2025 Earnings
Wavestone: Q2 2026 Trading update
HelloFresh SE: Q3 2025 Earnings
Piraeus Port Authority S.A.: Q3 2025 Earnings (estimate)
74Software: Q3 2025 Trading update
Norden: Q3 2025 Earnings (estimate)
Anheuser-Busch InBev SA/NV: Q3 2025 Results
argenx SE: Q3 2025 Results
Standard Chartered PLC: Q3 2025 Results
DSM-Firmenich: Q3 2025 Trading update
Knorr-Bremse AG: Q3 2025 Results
Covestro AG: Q3 2025 Results
Lufthansa: Q3 2025 Results
Kesko Oyj: Q3 2025 Results
Arcadis NV: Q3 2025 Trading update
Vontobel Holding AG: Q3 2025 Trading update
Clariant AG: Q3 2025 Results
Pluxee N.V.: Q4 2025 Results
AlzChem Group AG: Q3 2025 Results
Scatec ASA: Q3 2025 Results
Electrolux AB: Q3 2025 Results
Europris ASA: Q3 2025 Results
Schneider Electric SE: Q3 2025 Trading update
Raiffeisen Bank International AG: Q3 2025 Results
Ayvens: Q3 2025 Results
Technip Energies N.V.: Q3 2025 Results
ANDRITZ AG: Q3 2025 Results
Rémy Cointreau: Q2 2026 Trading update
Sanoma Oyj: Q3 2025 Results
Netcompany Group A/S: Q3 2025 Results
Vossloh AG: Q3 2025 Results
AIXTRON SE: Q3 2025 Results
Befesa S.A.: Q3 2025 Results
Shell plc: Q3 2025 Results
BBVA: Q3 2025 Results
Haleon plc: Q3 2025 Publication of business development - Trading Statement
Stellantis N.V.: Q3 2025 Publication of business development
Repsol S.A.: Q3 2025 Earnings
Carlsberg A/S: Q3 2025 Trading update - Trading Statement
Computacenter plc: Q3 2025 Trading update
PUMA SE: Q3 2025 Earnings
Fluidra S.A.: Q3 2025 Results
Qt Group Oyj: Q3 2025 Results
Kojamo Oyj: Q3 2025 Results
Elis: Q3 2025 Trading update
Imerys: Q3 2025 Results
TF1: Q3 2025 Results
Rest of the World
Samsung Electronics Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Agricultural Bank of China Limited: Q3 2025 Earnings
Industrial and Commercial Bank of China Limited: Q3 2025 Earnings
China Construction Bank Corporation: Q3 2025 Earnings
Kweichow Moutai Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Foxconn Industrial Internet Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
China Merchants Bank Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Hitachi, Ltd.: Q2 2025 Earnings
Postal Savings Bank of China Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
China Petroleum & Chemical Corporation: Q3 2025 Earnings
Delta Electronics Inc.: Q3 2025 Earnings
Bank of Communications Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Midea Group Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
LG Energy Solution, Ltd.: Q3 2025 Earnings
China CITIC Bank Corporation Limited: Q3 2025 Earnings
ITC Limited: Q2 2026 Earnings
PICC Property and Casualty Company Limited: Q3 2025 Earnings
The People's Insurance Company (Group) of China Limited: Q3 2025 Earnings
Eoptolink Technology Inc., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Japan Tobacco Inc.: Q3 2025 Earnings
Friday, October 31, 2025
Europe
Intesa Sanpaolo S.p.A.: Q3 2025 Earnings
AUDI AG: Q3 2025 Earnings
CaixaBank S.A.: Q3 2025 Earnings
Mapfre S.A.: Q3 2025 Earnings
Piraeus Financial Holdings S.A.: Q3 2025 Earnings
SPIE SA: Q3 2025 Trading update
Unicaja Banco S.A.: Q3 2025 Earnings
GTT (Gaztransport): Q3 2025 Trading update - Activities Report
Acerinox S.A.: Q3 2025 Results
Prosegur Compañía de Seguridad S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
Implantica AG: Q3 2025 Results
Semapa: Q3 2025 Results
Prosegur Cash S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
Fuchs SE: Q3 2025 Results
Alma Media Oyj: Q3 2025 Results
Aker Solutions ASA: Q3 2025 Results
Koninklijke Heijmans N.V.: Q3 2025 Trading update
Erste Group Bank AG: Q3 2025 Results
Danske Bank A/S: Q3 2025 Results
Scor SE: Q3 2025 Results
Loomis AB: Q3 2025 Results
Kalmar Oyj: Q3 2025 Results
US & Canada
AbbVie Inc.: Q3 2025 Results
Colgate-Palmolive Company: Q3 2025 Earnings
Canadian National Railway Company: Q3 2025 Earnings
Imperial Oil Limited: Q3 2025 Earnings
Ubiquiti Inc.: Q1 2026 Earnings (estimate)
nVent Electric plc: Q3 2025 Earnings
Magna International Inc.: Q3 2025 Earnings
Linde plc: Q3 2025 Earnings
Chevron Corporation: Q3 2025 Earnings
Exxon Mobil Corporation: Q3 2025 Earnings
Aon plc: Q3 2025 Earnings
LyondellBasell Industries N.V.: Q3 2025 Earnings
Church & Dwight Co. Inc.: Q3 2025 Earnings
Charter Communications Inc.: Q3 2025 Earnings
T. Rowe Price Group Inc.: Q3 2025 Earnings
Dominion Energy Inc.: Q3 2025 Earnings
Cboe Global Markets Inc.: Q3 2025 Earnings
W.W. Grainger Inc.: Q3 2025 Earnings
RBC Bearings Incorporated: Q2 2026 Earnings
Rest of the world
PetroChina Company Limited: Q3 2025 Earnings
China Life Insurance Company Limited: Q3 2025 Earnings
BYD Company Limited: Q3 2025 Earnings
CNOOC Limited: Q3 2025 Earnings
China Yangtze Power Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Tokyo Electron Limited: Q2 2025 Earnings
MediaTek Inc.: Q3 2025 Earnings
Wuliangye Yibin Co.,Ltd.: Q3 2025 Earnings
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
KDDI Corporation: Q2 2026 Earnings (estimate)
Industrial Bank Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.: Q3 2025 Earnings
Maruti Suzuki India Ltd: Q2 2026 Earnings
Mitsubishi Electric Corporation: Q2 2025 Earnings
HOYA Corporation: Q2 2025 Earnings