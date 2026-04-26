Monday, April 27, 2026
US & Canada
Verizon Communications, Inc.: Earnings
Public Storage: Earnings
Nucor Corporation: Earnings
Celestica Inc.: Earnings
Ventas, Inc.: Earnings
Cincinnati Financial Corporation: Earnings
Europe
Deutsche Börse AG: Earnings
Galp Energia, SGPS, S.A.: Earnings
Nordex SE: Earnings
Exosens: Trading update
Exosens: Trading update
Lumibird: Trading update
Hydrogen Refueling Solutions: Earnings
Charwood Energy: Earnings
AgroGeneration: Earnings
Rest of the World
Hitachi, Ltd.: Earnings
Advantest Corporation: Earnings
Tuesday, April 28, 2026
US & Canada
Visa, Inc.: Earnings
The Coca-Cola Company: Earnings
T-Mobile US, Inc.: Earnings
Welltower Inc.: Earnings
Corning Incorporated: Earnings
Booking Holdings Inc.: Earnings
S&P Global, Inc.: Earnings
Starbucks Corporation: Earnings
Waste Management, Inc.: Earnings
United Parcel Service, Inc.: Earnings
American Tower Corporation: Earnings
The Sherwin-Williams Company: Earnings
Enterprise Products Partners L.P.: Earnings
Ecolab Inc.: Earnings
Hilton Worldwide Holdings Inc.: Earnings
Robinhood Markets, Inc.: Earnings
Mondelez International, Inc.: Earnings
General Motors Company: Earnings
Bloom Energy Corporation: Earnings
Teradyne, Inc.: Earnings
Oneok, Inc.: Earnings
Sysco Corporation: Earnings
Ingersoll Rand Inc.: Earnings
Kimberly-Clark Corporation: Earnings
Extra Space Storage Inc.: Earnings
Xylem Inc.: Earnings
FirstEnergy Corp.: Earnings
Europe
Novartis AG: Earnings
Airbus SE: Earnings
BP PLC: Earnings
Spotify Technology S.A.: Earnings
Atlas Copco AB: Earnings
Barclays PLC: Earnings
NXP Semiconductors N.V.: Earnings
Anglo American plc: Production report
Assa Abloy AB: Earnings
Coca-Cola Europacific Partners plc: Trading update
Wärtsilä Oyj: Earnings
Telenor ASA: Earnings
Boliden AB: Earnings
Swedish Orphan Biovitrum AB: Earnings
Pentair plc: Earnings
Allegion plc: Earnings
Puig Brands SA: Trading update
Securitas AB: Earnings
Air Liquide: Trading update
Aéroports de Paris: Trading update
Nexans: Earnings
Teleperformance SE: Trading update
Société BIC: Trading update
ALTEN: Trading update
M6 Métropole Télévision: Earnings
Compagnie des Alpes: Trading update
Vetoquinol SA: Trading update
Mersen: Trading update
Lectra: Earnings
Worldline: Trading update
SMCP SA: Trading update
Haulotte Group: Trading update
Jacques Bogart: Earnings
Verimatrix: Trading update
Rest of the World
CNOOC Limited: Earnings
Seagate Technology Holdings plc: Earnings
Al Rajhi Banking and Investment Corporation: Earnings
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.: Earnings
Mitsubishi Electric Corporation: Earnings
Vale S.A.: Earnings
Saudi Telecom Company: Earnings
Wednesday, April 29, 2026
US & Canada
Alphabet Inc.: Earnings
Microsoft Corporation: Earnings
Meta Platforms, Inc.: Earnings
AbbVie Inc.: Earnings
Amphenol Corporation: Earnings
Qualcomm, Inc.: Earnings
Automatic Data Processing, Inc.: Earnings
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: Earnings
O'Reilly Automotive, Inc: Earnings
Canadian Pacific Kansas City Limited: Earnings
Canadian National Railway Company: Earnings
Phillips 66: Earnings
Aflac Incorporated: Earnings
Carvana Co.: Earnings
The Allstate Corporation: Earnings
Entergy Corporation: Earnings
Ford Motor Company: Earnings
Old Dominion Freight Line, Inc.: Earnings
Yum! Brands, Inc.: Earnings
Chipotle Mexican Grill, Inc.: Earnings
EMCOR Group, Inc.: Earnings
Kinross Gold Corporation: Earnings
Vulcan Materials Company: Earnings
GE HealthCare Technologies Inc.: Earnings
VICI Properties, Inc.: Earnings
Biogen Inc.: Earnings
American Water Works Company, Inc.: Earnings
Cognizant Technology Solutions Corporation: Earnings
Humana Inc.: Earnings
Europe
AstraZeneca PLC: Earnings
Banco Santander, S.A.: Earnings
Iberdrola, S.A.: Earnings
GSK plc: Earnings
Lloyds Banking Group plc: Earnings
DSV A/S: Earnings
Deutsche Bank AG: Earnings
Mercedes-Benz Group AG: Earnings
Garmin Ltd.: Earnings
Porsche AG: Earnings
Aena S.M.E., S.A.: Earnings
Universal Music Group N.V.: Earnings
Haleon plc: Trading update
ORLEN Spólka Akcyjna: Earnings
Prysmian S.p.A.: Earnings
Swedbank AB: Earnings
Enskilda Banken: Earnings
Sandoz Group AG: Trading update
Kone Oyj: Earnings
Epiroc AB: Earnings
Amrize AG: Earnings
Naturgy Energy Group, S.A.: Earnings
adidas AG: Earnings
Neste Oyj: Earnings
Fortum Oyj: Earnings
AerCap Holdings N.V.: Earnings
Norsk Hydro ASA: Earnings
Royal KPN N.V.: Earnings
Traton SE: Earnings
Carlsberg A/S: Trading update
Straumann Holding AG: Earnings
UPM-Kymmene Oyj: Earnings
Investment AB Latour: Earnings
Mapfre S.A.: Earnings
Gjensidige Forsikring ASA: Earnings
DWS Group GmbH & Co. KGaA: Earnings
Symrise AG: Earnings
TotalEnergies SE: Earnings
Michelin (CGDE): Trading update
Amundi: Earnings
Constellium SE: Earnings
Sopra Steria Group: Trading update
Imerys: Earnings
Groupe CRIT: Trading update
Equasens: Trading update
Aubay: Trading update
Transgene: Earnings
Sogeclair S.A: Trading update
Vaziva: Earnings
SRP Groupe: Trading update
SRP Groupe: Earnings
OSE Immunotherapeutics: Earnings
Forsee Power: Earnings
Rest of the World
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Earnings
Bajaj Finance Limited: Earnings
BOC Hong Kong (Holdings) Limited: Earnings
Doosan Enerbility Co., Ltd.: Earnings
AIA Group Limited: Earnings
Thursday, April 30, 2026
US & Canada
Apple: Earnings
Eli Lilly and Company: Earnings
Mastercard, Inc.: Earnings
Caterpillar Inc.: Earnings
ConocoPhillips: Earnings
Sandisk Corporation: Earnings
Western Digital Corporation: Earnings
Stryker Corporation: Earnings
Parker-Hannifin Corporation: Earnings
Bristol-Myers Squibb Company: Earnings
Altria Group, Inc.: Earnings
Southern Company: Earnings
Agnico Eagle Mines Limited: Earnings
Quanta Services, Inc.: Earnings
Illinois Tool Works Inc.: Earnings
Monolithic Power Systems, Inc.: Earnings
Cigna: Earnings
Valero Energy Corporation: Earnings
L3Harris Technologies, Inc.: Earnings
Arthur J. Gallagher & Co.: Earnings
AMETEK, Inc.: Earnings
Carrier Global Corporation: Earnings
Xcel Energy Inc.: Earnings
Cardinal Health, Inc.: Earnings
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.: Earnings
American International Group, Inc.: Earnings
Roblox Corporation: Earnings
The Hershey Company: Earnings
Martin Marietta Materials, Inc.: Earnings
Iron Mountain Incorporated: Earnings
ResMed, Inc.: Earnings
DTE Energy Company: Earnings
MasTec, Inc.: Earnings
Hubbell Incorporated: Earnings
Reddit, Inc.: Earnings
TechnipFMC plc: Earnings
XPO, Inc.: Earnings
LPL Financial Holdings Inc.: Earnings
Europe
UBS Group AG: Earnings
Unilever PLC: Trading update
Trane Technologies plc: Earnings
Glencore plc: Production report
ING Groep N.V.: Earnings
CRH plc: Earnings
DHL Group: Earnings
BASF SE: Earnings
Volkswagen AG: Earnings
Standard Chartered PLC: Earnings
Ferrovial SE: Earnings
ArcelorMittal: Earnings
Erste Group Bank AG: Earnings
Danske Bank A/S: Earnings
Willis Towers Watson Public Limited Company: Earnings
Repsol S.A.: Earnings
Stellantis N.V.: Earnings
AIB Group plc: Trading update
Cellnex Telecom, S.A.: Earnings
OMV AG: Earnings
Smurfit Westrock Plc: Earnings
Santander Bank Polska S.A.: Earnings
Bank Pekao, S.A.: Earnings
ING Bank Slaski S.A.: Earnings
Endeavour Mining plc: Earnings
mBank S.A.: Earnings
CNH Industrial N.V.: Earnings
Prada S.p.A.: Trading update
Piraeus Bank S.A.: Earnings
Indra Sistemas, S.A.: Earnings
Komercní banka,: Earnings
Schneider Electric SE: Earnings
BNP Paribas: Earnings
Crédit Agricole S.A.: Earnings
Société Générale: Earnings
Capgemini SE: Trading update
Ayvens: Earnings
Technip Energies N.V.: Earnings
Air France-KLM: Earnings
TF1: Earnings
Wavestone: Trading update
DBV Technologies: Earnings
Marie Brizard Wine & Spirits: Trading update
AKWEL: Trading update
Foraco International SA: Earnings
Gévelot S.A.: Earnings
Groupe LDLC: Trading update
Memscap: Earnings
HiPay Group: Earnings
Novacyt: Earnings
Tonner Drones S.A.: Earnings
Xilam Animation: Earnings
Rougier: Earnings
Winfarm: Trading update
AMA Corporation Plc: Trading update
AMA Corporation Plc: Earnings
Ecoslops SA: Earnings
Spineway: Trading update
MHM Corporate: Earnings
Rest of the World
Samsung Electronics Co., Ltd.: Earnings
Tokyo Electron Limited: Earnings
DBS Group Holdings Ltd: Earnings
LG Energy Solution, Ltd.: Earnings
Hindustan Unilever Limited: Earnings
HOYA Corporation: Earnings
Murata Manufacturing Co., Ltd.: Earnings
Friday, May 1, 2026
US & Canada
Exxon Mobil Corporation: Earnings
Colgate-Palmolive Company: Earnings
Imperial Oil Limited: Earnings
Estee Lauder: Earnings
Ares Management Corporation: Earnings
Europe
Linde plc: Earnings
Aon plc: Earnings
NatWest Group plc: Earnings
nVent Electric plc: Earnings
LyondellBasell Industries N.V.: Earnings
Rest of the World
Mitsubishi Corporation: Earnings
Mitsui & Co., Ltd.: Earnings
ITOCHU Corporation: Earnings
ANZ Group Holdings Limited: Earnings
Marubeni Corporation: Earnings
This financial calendar has been compiled with the utmost care from reputable and regularly updated sources. However, despite the attention given to its compilation, errors, omissions, or inaccuracies may occur.
We therefore invite you to systematically verify information with official sources before making any decisions. If you notice an error, please report it to us at redaction@zonebourse.com