Monday, December 8, 2025
US & Canada
Toll Brothers, Inc.: Q4 2025 Results
Tuesday, December 9, 2025
US & Canada
AutoZone, Inc.: Q1 2026 Results
Ferguson Enterprises Inc.: Q1 2026 Results
Casey's General Stores, Inc.: Q2 2026 Results
AeroVironment, Inc.: Q2 2026 Results
SailPoint, Inc.: Q3 2026 Results
GameStop Corp.: Q3 2025 Results
Europe
British American Tobacco p.l.c.: Q4 2025 Pre-Close Trading Update
Ashtead Group plc: Q2 2026 Results
thyssenkrupp AG: Q4 2025 Results
Chemring Group PLC: Q4 2025 Results
MedinCell S.A.: Q2 2026 Results
Rusta AB: Q2 2025 Results
Wednesday, December 10, 2025
US & Canada
Oracle Corporation: Q2 2026 Results
Adobe Inc.: Q4 2025 Results
Synopsys, Inc.: Q4 2025 Results
Chewy, Inc.: Q3 2025 Results
Nordson Corporation: Q4 2025 Results
Europe
Flughafen Zürich AG: November 2025 Traffic Figures
TUI AG: Q4 2025 Results
Clas Ohlson AB: Q2 2026 Results
Metro AG: Q4 2025 Results (estimation)
JPMorgan Japanese Investment Trust plc: Q4 2025 Results (estimation)
Puuilo Oyj: Q3 2025 Trading update
Rest of the World
TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company): November 2025 Trading update
MediaTek Inc.: November 2025 Trading update
Thursday, December 11, 2025
US & Canada
Broadcom Inc.: Q4 2025 Results
Costco Wholesale Corporation: Q1 2026 Results
Dollarama Inc.: Q3 2026 Results
Ciena Corporation: Q4 2025 Results
lululemon athletica Inc.: Q3 2025 Results
Europe
LPP SA: Q3 2025 Results
Fraport AG: November 2025 Traffic Figures
Carl Zeiss Meditec AG: Q4 2025 Results
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA: Q4 2025 Results
MVV Energie AG: Q4 2025 Results
Puuilo Oyj: Q3 2025 Results (estimate)
Friday, December 12, 2025
US & Canada
Charles Schwab: November 2025 Trading update
Europe
Sectra AB: Q2 2026 Results
Tatatu S.p.A.: Q2 2025 Results (estimate)
This earnings calendar is prepared with the greatest care from reputable, regularly updated sources. However, despite all due care in its compilation, errors, omissions or inaccuracies may persist.
We therefore invite you to systematically verify the information with official sources before any decision. If you notice an error, please report it to redaction@zonebourse.com