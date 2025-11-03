Monday, 3 November 2025
US & Canada
- Berkshire Hathaway Inc.: Q3 2025 Results (estimate)
- Palantir Technologies Inc.: Q3 2025 Results
- Vertex Pharmaceuticals Incorporated: Q3 2025 Results
- Williams Companies, Inc.: Q3 2025 Results
- Simon Property Group, Inc.: Q3 2025 Results
- Realty Income Corporation: Q3 2025 Results
- IDEXX Laboratories, Inc.: Q3 2025 Results
- Public Service Enterprise Group, Inc.: Q3 2025 Results
- Diamondback Energy, Inc.: Q3 2025 Results
- Franco-Nevada Corporation: Q3 2025 Results
- Ares Management Corporation: Q3 2025 Results
- BioNTech SE: Q3 2025 Results
- Grab Holdings Limited: Q3 2025 Results
- ON Semiconductor Corporation: Q3 2025 Results
- SBA Communications Corporation: Q3 2025 Results
- Loews Corporation: Q3 2025 Results
- Coterra Energy Inc.: Q3 2025 Results
- BWX Technologies, Inc.: Q3 2025 Results
- Corebridge Financial, Inc.: Q3 2025 Results
- Hologic, Inc.: Q4 2025 Results
- The Clorox Company: Q1 2026 Results
- Fabrinet: Q1 2026 Results
- Unum Group: Q3 2025 Results
- CNA Financial Corporation: Q3 2025 Results
- Exact Sciences Corporation: Q3 2025 Results
- Pinnacle West Capital Corporation: Q3 2025 Results
- Sterling Infrastructure, Inc.: Q3 2025 Results
- Hims & Hers Health, Inc.: Q3 2025 Results
- The Ensign Group, Inc.: Q3 2025 Results
Europe
- Ryanair Holdings plc: Q2 2026 Results
- Lottomatica Group S.p.A.: Q3 2025 Results
- Vicat: Q3 2025 Trading update
- Elecnor, S.A.: Q3 2025 Results
- Coface SA: Q3 2025 Results
- Theon International Plc: Q3 2025 Trading Update
- Corticeira Amorim, SGPS, S.A.: Q3 2025 Results
- AcadeMedia AB: Q1 2026 Results
- Sonaecom, SGPS, S.A.: Q3 2025 Results
Rest of world
- Bharti Airtel Limited: Q2 2026 Results
- Westpac Banking Corporation: Q4 2025 Results
- Saudi Telecom Company: Q3 2025 Results
Tuesday, 4 November 2025
US & Canada
- AMD (Advanced Micro Devices): Q3 2025 Results
- Shopify Inc.: Q3 2025 Results
- Uber Technologies, Inc.: Q3 2025 Results
- Arista Networks Inc: Q3 2025 Results
- Amgen Inc.: Q3 2025 Results
- Pfizer Inc.: Q3 2025 Results
- Eaton Corporation plc: Q3 2025 Results
- Spotify Technology S.A.: Q3 2025 Results
- Marriott International, Inc.: Q3 2025 Results
- Thomson Reuters Corporation: Q3 2025 Results
- Apollo Global Management, Inc.: Q3 2025 Results
- Zoetis Inc.: Q3 2025 Results
- Aflac Incorporated: Q3 2025 Results
- Marathon Petroleum Corporation: Q3 2025 Results
- Coupang, Inc.: Q3 2025 Results
- Axon Enterprise, Inc.: Q3 2025 Results
- MPLX LP: Q3 2025 Results
- Exelon Corporation: Q3 2025 Results
- American International Group, Inc.: Q3 2025 Results
- Corteva, Inc.: Q3 2025 Results
- Yum! Brands, Inc.: Q3 2025 Results
- Martin Marietta Materials, Inc.: Q3 2025 Results
- Live Nation Entertainment, Inc.: Q3 2025 Results
- Intact Financial Corporation: Q3 2025 Results
- Archer-Daniels-Midland Company: Q3 2025 Results
- Kinross Gold Corporation: Q3 2025 Results
- Super Micro Computer, Inc.: Q1 2026 Results
- Broadridge Financial Solutions, Inc.: Q1 2026 Results
- Eversource Energy: Q3 2025 Results
- Fortis Inc.: Q3 2025 Results
- Astera Labs, Inc.: Q3 2025 Results
- Leidos Holdings, Inc.: Q3 2025 Results
- Pinterest, Inc.: Q3 2025 Results
- Toast, Inc.: Q3 2025 Results
- Global Payments Inc.: Q3 2025 Results
- Waters Corporation: Q3 2025 Results
- CDW Corporation: Q3 2025 Results
- Gartner, Inc.: Q3 2025 Results
- International Flavors & Fragrances Inc.: Q3 2025 Results
- Yum China Holdings, Inc.: Q3 2025 Results
- Expeditors International of Washington Inc.: Q3 2025 Results
- Rivian Automotive, Inc.: Q3 2025 Results
- UL Solutions Inc.: Q3 2025 Results
- Kratos Defense & Security Solutions, Inc.: Q3 2025 Results
- Tempus AI, Inc.: Q3 2025 Results
- Western Midstream Partners, LP: Q3 2025 Results
- Equitable Holdings, Inc.: Q3 2025 Results
- Ball Corporation: Q3 2025 Results
- TopBuild Corp.: Q3 2025 Results
- Novelis Inc.: Q2 2026 Results
- Essential Utilities, Inc.: Q3 2025 Results
- Jack Henry & Associates, Inc.: Q1 2026 Results
- Lumentum Holdings Inc.: Q1 2026 Results
- American Financial Group, Inc.: Q3 2025 Results
- Skyworks Solutions, Inc.: Q4 2025 Results
- iA Financial Corporation Inc.: Q3 2025 Results
- Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: Q3 2025 Results
- Stanley Black & Decker, Inc.: Q3 2025 Results
- Assurant, Inc.: Q3 2025 Results
- Qiagen N.V.: Q3 2025 Results
- AES Corporation (The): Q3 2025 Results
Europe
- BP PLC: Q3 2025 Results
- Ferrari N.V.: Q3 2025 Results
- Telefónica, S.A.: Q3 2025 Results
- Philips NV: Q3 2025 Results
- Geberit AG: Q3 2025 Results
- Associated British Foods plc: Q4 2025 Results
- Coloplast A/S: Q4 2025 Results
- AIB Group plc: Q3 2025 Trading update
- Investment AB Latour: Q3 2025 Results
- Fresenius Medical Care AG: Q3 2025 Results
- bioMérieux: Q3 2025 Trading update
- Nemetschek SE: Q3 2025 Results
- FinecoBank S.p.A.: Q3 2025 Results
- Evonik Industries AG: Q3 2025 Results
- Grifols, S.A.: Q3 2025 Results
- Demant A/S: Q3 2025 Trading update - H1 Management Statement
- Volvo Cars: October 2025 Trading update
- Banca Popolare di Sondrio S.p.A.: Q3 2025 Results
- Schaeffler AG: Q3 2025 Results
- Nordex SE: Q3 2025 Results
- Public Power Corporation S.A.: Q3 2025 Results
- Aker ASA: Q3 2025 Results
- Rubis: Q3 2025 Trading update
- Hugo Boss AG: Q3 2025 Results
- International Workplace Group plc: Q3 2025 Trading update
- Bakkafrost: Q3 2025 Results
- Burckhardt Compression Holding AG: Q2 2025 Results
- Hacksaw AB: Q3 2025 Results
- Gestamp Automoción, S.A.: Q3 2025 Results
- Montea NV: Q3 2025 Results
- Mayr-Melnhof Karton AG: Q3 2025 Results
- Industrie De Nora S.p.A.: Q3 2025 Results
- Elmos Semiconductor SE: Q3 2025 Results
- Cibus Nordic Real Estate AB: Q3 2025 Results
- Nexus AG: Q3 2025 Results
- AT&S - Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft: Q2 2026 Results
- OC Oerlikon Corporation AG: Q3 2025 Trading update
- Domino's Pizza Group plc: Q3 2025 Trading update
Rest of world
- Aramco: Q3 2025 Results
- Nintendo Co., Ltd.: Q2 2025 Results
- State Bank of India: Q2 2026 Results
- Mitsubishi Corporation: Q2 2025 Results
- NTT, Inc.: Q2 2025 Results
- Itaú Unibanco Holding S.A.: Q3 2025 Results
- Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden): Q3 2025 Results (estimate)
Wednesday, 5 November 2025
US & Canada
- Costco Wholesale Corporation: October 2025 Trading update
- McDonald's Corporation: Q3 2025 Results
- AppLovin Corporation: Q3 2025 Results
- Qualcomm, Inc.: Q4 2025 Results
- Arm Holdings plc: Q2 2026 Results
- Robinhood Markets, Inc.: Q3 2025 Results
- DoorDash, Inc.: Q3 2025 Results
- McKesson Corporation: Q2 2026 Results
- CRH plc: Q3 2025 Results
- Emerson Electric Co.: Q4 2025 Results
- Johnson Controls International Plc: Q4 2025 Results
- Fortinet, Inc.: Q3 2025 Results
- Cencora, Inc.: Q4 2025 Results
- Sempra: Q3 2025 Results
- Energy Transfer LP: Q3 2025 Results
- MetLife, Inc.: Q3 2025 Results
- The Allstate Corporation: Q3 2025 Results
- Suncor Energy Inc.: Q3 2025 Results
- Great-West Lifeco Inc.: Q3 2025 Results
- Fair Isaac Corporation: Q4 2025 Results
- Cameco Corporation: Q3 2025 Results
- Fidelity National Information Services, Inc.: Q3 2025 Results
- Humana Inc.: Q3 2025 Results
- Sun Life Financial Inc.: Q3 2025 Results
- Targa Resources Corp.: Q3 2025 Results
- Iron Mountain Incorporated: Q3 2025 Results
- Atmos Energy Corporation: Q4 2025 Results
- PPL Corporation: Q3 2025 Results
- Nutrien Ltd.: Q3 2025 Results
- WSP Global Inc.: Q3 2025 Results
- Figma, Inc.: Q3 2025 Results
- HubSpot, Inc.: Q3 2025 Results
- Formula One Group: Q3 2025 Results
- PTC Inc.: Q4 2025 Results
- STERIS plc: Q2 2026 Results
- Teva Pharmaceutical Industries Limited: Q3 2025 Results
- Texas Pacific Land Corporation: Q3 2025 Results
- Zimmer Biomet Holdings, Inc.: Q3 2025 Results
- Devon Energy Corporation: Q3 2025 Results
- Curtiss-Wright Corporation: Q3 2025 Results
- Corpay, Inc.: Q3 2025 Results
- Trimble, Inc.: Q3 2025 Results
- CGI Inc.: Q4 2025 Results
- IonQ, Inc.: Q3 2025 Results
- Bunge Global SA: Q3 2025 Results
- Coherent Corp.: Q1 2026 Results
- Amcor plc: Q1 2026 Results
- Brookfield Renewable Partners L.P.: Q3 2025 Results
- Talen Energy Corporation: Q3 2025 Results
- Tourmaline Oil Corp.: Q3 2025 Results
- GFL Environmental Inc.: Q3 2025 Results
- Bentley Systems, Incorporated: Q3 2025 Results
- Royalty Pharma plc: Q3 2025 Results
- Performance Food Group Company: Q1 2026 Results
- Celsius Holdings, Inc.: Q3 2025 Results (estimate)
- TKO Group Holdings, Inc.: Q3 2025 Results
- Dynatrace, Inc.: Q2 2026 Results
- Unity Software Inc.: Q3 2025 Results
- Jones Lang LaSalle Incorporated: Q3 2025 Results
- Duolingo, Inc.: Q3 2025 Results
- Joby Aviation, Inc.: Q3 2025 Results
- CF Industries Holdings, Inc.: Q3 2025 Results
- Snap Inc.: Q3 2025 Results
- Lundin Mining Corporation: Q3 2025 Results
- Royal Gold, Inc.: Q3 2025 Results
- Plains All American Pipeline, L.P.: Q3 2025 Results
- Host Hotels & Resorts, Inc.: Q3 2025 Results
- Paycom Software, Inc.: Q3 2025 Results
- Procore Technologies, Inc.: Q3 2025 Results
- Revolution Medicines, Inc.: Q3 2025 Results
- Elanco Animal Health Incorporated: Q3 2025 Results
- Albemarle Corporation: Q3 2025 Results
- Owens Corning: Q3 2025 Results
- U-Haul Holding Company: Q2 2026 Results
Europe
- Novo Nordisk A/S: Q3 2025 Results
- Siemens Healthineers AG: Q4 2025 Results
- BMW AG: Q3 2025 Results
- Coca-Cola Europacific Partners plc: Q3 2025 Trading update
- Ahold Delhaize N.V.: Q3 2025 Results
- Leonardo S.p.A.: Q3 2025 Results
- Fresenius SE & Co. KGaA: Q3 2025 Results
- Sampo Oyj: Q3 2025 Results
- Wolters Kluwer N.V.: Q3 2025 Trading update
- Vonovia SE: Q3 2025 Results
- Verbund AG: Q3 2025 Results
- Orsted A/S: Q3 2025 Results
- EDP - Energias de Portugal, S.A.: Q3 2025 Results
- Snam S.p.A.: Q3 2025 Results
- Vestas Wind Systems A/S: Q3 2025 Results
- Bouygues SA: Q3 2025 Results
- EDP Renováveis, S.A.: Q3 2025 Results
- Telecom Italia S.p.A.: Q3 2025 Results
- Mowi ASA: Q3 2025 Results
- Marks & Spencer Group plc: Q2 2026 Results
- Buzzi SpA: Q3 2025 Trading update
- Pandora A/S: Q3 2025 Results
- Barry Callebaut AG: Q4 2025 Results
- Barratt Redrow plc: Q1 2026 Trading update
- AUTO1 Group SE: Q3 2025 Results
- Nordnet AB: October 2025 Trading update - Monthly Statistics
- Nexi S.p.A: Q3 2025 Results
- Banca Generali S.p.A.: Q3 2025 Results
- Avanza Bank Holding AB: October 2025 Trading update - Monthly Statistics
- ISS A/S: Q3 2025 Trading update
- Vopak: Q3 2025 Results
- DiaSorin S.p.A.: Q3 2025 Results
- Ambu A/S: Q4 2025 Results
- Teleperformance SE: Q3 2025 Trading update
- Glanbia plc: Q3 2025 Trading update - H1 Management Statement
- Medicover AB: Q3 2025 Results
- flatexDEGIRO AG: October 2025 Trading update
- Sydbank A/S: Q3 2025 Results
- freenet AG: Q3 2025 Results
- Minor Hotels Europe & Americas, S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
- Wallenius Wilhelmsen ASA: Q3 2025 Results
- Sinch AB: Q3 2025 Results
- TP ICAP Group PLC: Q3 2025 Trading update
- Anima Holding SpA: Q3 2025 Results
- DOF Group ASA: Q3 2025 Results
- Lancashire Holdings Limited: Q3 2025 Trading update - Trading Statement
- Galapagos NV: Q3 2025 Results
- Wilh. Wilhelmsen Holding ASA: Q3 2025 Results
- Kontron AG: Q3 2025 Results
- Storskogen Group AB: Q3 2025 Results
- Saras S.p.A.: Q3 2025 Results (estimate)
- Ariston Holding N.V.: Q3 2025 Results
- Norconsult ASA: Q3 2025 Results
- Trainline plc: Q2 2026 Results
- Evotec SE: Q3 2025 Results
- ZEAL Network SE: Q3 2025 Results
- NEURONES: Q3 2025 Trading update
- Cloetta AB: Q3 2025 Results
- AMG Critical Materials N.V.: Q3 2025 Results
- Ambea AB: Q3 2025 Results
Rest of world
- Toyota Motor Corporation: Q2 2025 Results
- Fast Retailing Co., Ltd.: October 2025 Trading update
- Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.: October 2025 Trading update
- ITOCHU Corporation: Q2 2025 Results
- Mitsui & Co., Ltd.: Q2 2026 Results
- SoftBank Corp.: Q2 2025 Results
- Hong Kong Exchanges and Clearing Limited: Q3 2025 Results
Thursday, 6 November 2025
US & Canada
- ConocoPhillips: Q3 2025 Results
- Parker-Hannifin Corporation: Q1 2026 Results
- Airbnb, Inc.: Q3 2025 Results
- TransDigm Group Inc.: Q4 2025 Results (estimate)
- Monster Beverage Corporation: Q3 2025 Results
- Vistra Corp.: Q3 2025 Results
- EOG Resources, Inc.: Q3 2025 Results
- Air Products & Chemicals, Inc.: Q4 2025 Results
- Cummins Inc.: Q3 2025 Results
- Becton, Dickinson and Company: Q4 2025 Results
- TC Energy Corporation: Q3 2025 Results
- Datadog, Inc.: Q3 2025 Results
- Warner Bros. Discovery, Inc.: Q3 2025 Results
- Fastenal Company: October 2025 Trading update
- Take-Two Interactive Software, Inc.: Q2 2026 Results
- Block, Inc.: Q3 2025 Results
- Wheaton Precious Metals Corp.: Q3 2025 Results
- Rockwell Automation, Inc.: Q4 2025 Results
- Fairfax Financial Holdings Limited: Q3 2025 Results
- Consolidated Edison, Inc.: Q3 2025 Results
- Microchip Technology, Inc.: Q2 2026 Results
- BeOne Medicines AG: Q3 2025 Results
- DuPont de Nemours, Inc.: Q3 2025 Results
- NRG Energy, Inc: Q3 2025 Results
- Ameren Corporation: Q3 2025 Results
- Mettler-Toledo International, Inc.: Q3 2025 Results
- Expedia Group, Inc.: Q3 2025 Results
- Kenvue Inc.: Q3 2025 Results
- Natera, Inc.: Q3 2025 Results
- The Trade Desk, Inc.: Q3 2025 Results
- Tapestry, Inc.: Q1 2026 Results
- Affirm Holdings, Inc.: Q1 2026 Results
- Insulet Corporation: Q3 2025 Results
- BCE Inc.: Q3 2025 Results
- Pembina Pipeline Corporation: Q3 2025 Results
- EchoStar Corporation: Q3 2025 Results
- Ralph Lauren Corporation: Q2 2026 Results
- RB Global, Inc.: Q3 2025 Results
- Evergy, Inc.: Q3 2025 Results
- Alliant Energy Corporation: Q3 2025 Results
- Somnigroup International Inc.: Q3 2025 Results
- DraftKings Inc.: Q3 2025 Results
- US Foods Holding Corp.: Q3 2025 Results
- Gen Digital Inc.: Q2 2026 Results
- Lundin Gold Inc.: Q3 2025 Results
- News Corporation: Q1 2026 Results
- Fidelity National Financial, Inc.: Q3 2025 Results
- IREN Limited: Q1 2026 Results
- Hyatt Hotels Corporation: Q3 2025 Results
- Sprott Physical Gold Trust: Q3 2025 Results (estimate)
- Brookfield Wealth Solutions Ltd.: Q3 2025 Results (estimate)
- Bombardier Inc.: Q3 2025 Results
- SharkNinja, Inc.: Q3 2025 Results
- Stantec Inc.: Q3 2025 Results (estimate)
- Solventum Corporation: Q3 2025 Results
- Doximity, Inc.: Q2 2026 Results
- QXO, Inc.: Q3 2025 Results
- MP Materials Corp.: Q3 2025 Results
- Wynn Resorts, Limited: Q3 2025 Results
- Lamar Advertising Company: Q3 2025 Results
- Viatris Inc.: Q3 2025 Results
- Texas Roadhouse, Inc.: Q3 2025 Results
- Camden Property Trust: Q3 2025 Results
- Advanced Drainage Systems, Inc.: Q2 2026 Results
- Karman Holdings Inc.: Q3 2025 Results
- Akamai Technologies, Inc.: Q3 2025 Results
- D-Wave Quantum Inc.: Q3 2025 Results
- ARC Resources Ltd.: Q3 2025 Results
- MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.: Q4 2025 Results
- Moderna, Inc.: Q3 2025 Results
- Saputo Inc.: Q2 2026 Results
Europe
- AstraZeneca PLC: Q3 2025 Results
- Zurich Insurance Group Ltd: Q3 2025 Trading update
- Rheinmetall AG: Q3 2025 Results
- National Grid plc: Q2 2026 Results
- ENGIE: Q3 2025 Results
- Diageo plc: Q1 2026 Trading update - Trading Statement
- DHL Group: Q3 2025 Results
- Legrand: Q3 2025 Results
- Heidelberg Materials AG: Q3 2025 Trading update
- Commerzbank AG: Q3 2025 Results
- Swisscom AG: Q3 2025 Results
- Henkel AG & Co. KGaA: Q3 2025 Results
- AP Moller Maersk: Q3 2025 Results
- ArcelorMittal: Q3 2025 Results
- Novonesis A/S: Q3 2025 Results
- PKO Bank Polski S.A.: Q3 2025 Results
- Veolia Environnement: Q3 2025 Results
- Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.: Q3 2025 Results
- BT Group plc: Q2 2026 Results
- BPER Banca S.p.A.: Q3 2025 Results
- HOCHTIEF AG: Q3 2025 Results
- Banco BPM S.p.A.: Q3 2025 Results
- Genmab A/S: Q3 2025 Results
- Smith & Nephew Plc: Q3 2025 Trading update
- Unipol Assicurazioni S.p.A.: Q3 2025 Results
- Uniper SE: Q3 2025 Results
- Banca Mediolanum S.p.A.: Q3 2025 Results
- Continental AG: Q3 2025 Results
- Euronext N.V.: Q3 2025 Results
- National Bank of Greece S.A.: Q3 2025 Results
- Renewi plc: Q2 2026 Results (estimate)
- Wise plc: Q2 2026 Results
- Dino Polska S.A.: Q3 2025 Results
- GEA Group AG: Q3 2025 Results
- Skanska AB: Q3 2025 Results
- Groupe Bruxelles Lambert SA: Q3 2025 Results
- CTP N.V.: Q3 2025 Results
- J Sainsbury plc: Q2 2026 Results
- Auto Trader Group plc: Q2 2026 Results
- RATIONAL AG: Q3 2025 Results
- Securitas AB: Q3 2025 Results
- Syensqo SA/NV: Q3 2025 Results
- SalMar ASA: Q3 2025 Results
- Zalando SE: Q3 2025 Results
- IMI plc: Q3 2025 Trading update
- Pirelli & C. S.p.A.: Q3 2025 Results
- IMCD N.V.: Q3 2025 Results
- Howden Joinery Group Plc: Q3 2025 Trading update
- InPost S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
- Gedeon Richter: Q3 2025 Results
- Iveco Group N.V.: Q3 2025 Results
- Azimut Holding S.p.A.: Q3 2025 Results
- Hikma Pharmaceuticals PLC: Q3 2025 Trading update
- Credito Emiliano S.p.A.: Q3 2025 Results
- Banijay Group N.V.: Q3 2025 Results
- Fielmann Group AG: Q3 2025 Results
- Adecco Group AG: Q3 2025 Results
- BNP Paribas Bank Polska S.A.: Q3 2025 Results
- Logista Holdings: Q4 2025 Results
- Camurus AB: Q3 2025 Results
- Shurgard Self-Storage Ltd.: Q3 2025 Results
- JCDECAUX SE: Q3 2025 Trading update
- Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A.: Q3 2025 Results (estimate)
- Sacyr, S.A.: Q3 2025 Results
- RS Group plc: Q2 2026 Results
- Brembo N.V.: Q3 2025 Results
- Asker Healthcare Group AB: Q3 2025 Results
- Solvay SA: Q3 2025 Results
- VGP NV: Q3 2025 Trading update
- Titan S.A.: Q3 2025 Results
- Air France-KLM: Q3 2025 Results
- TBC Bank Group PLC: Q3 2025 Results
- AutoStore Holdings Ltd.: Q3 2025 Results
- HgCapital Trust plc: Q3 2025 Results
- Vistry Group PLC: Q3 2025 Trading update
- Compagnie Financière Tradition SA: Q3 2025 Trading update
- Cementir Holding N.V.: Q3 2025 Results
- Hufvudstaden AB: Q3 2025 Results
- Derwent London Plc: Q3 2025 Trading update
- Olav Thon Eiendomsselskap ASA: Q3 2025 Results
- OSB Group Plc: Q3 2025 Trading update
- GN Store Nord A/S: Q3 2025 Results
- Valiant Holding AG: Q3 2025 Results
- Tate & Lyle plc: Q2 2026 Results
- Royal BAM Group N.V.: Q3 2025 Trading update
- BFF Bank S.p.A.: Q3 2025 Results (estimate)
- Antin Infrastructure Partners S.A.: Q3 2025 Trading update - Activity Update
- Bure Equity AB: Q3 2025 Results
- Veidekke ASA: Q3 2025 Results
- LANXESS AG: Q3 2025 Results
- Helios Towers plc: Q3 2025 Results
- TORM plc: Q3 2025 Results
- Sparebanken Norge: Q3 2025 Results
- Odfjell Drilling Ltd.: Q3 2025 Results
- ChemoMetec A/S: Q1 2026 Trading update - Trading Statement
- New Wave Group AB: Q3 2025 Results
- Energa SA: Q3 2025 Results
- Norwegian Air Shuttle ASA: October 2025 Trading update - Traffic Results
- Banca IFIS S.p.A.: Q3 2025 Results
- DEUTZ AG: Q3 2025 Results
- CompuGroup Medical SE & Co. KGaA: Q3 2025 Results (estimate)
- Intercos S.p.A.: Q3 2025 Results
- Adtran Networks SE: Q3 2025 Results
- DNO ASA: Q3 2025 Results
- Watches of Switzerland Group PLC: Q2 2026 Trading update
- Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Q3 2025 Results (estimate)
- Ramsay Générale de Santé: Q1 2026 Results (estimate)
- Lenzing AG: Q3 2025 Results
- Schroder Oriental Income Fund Limited: Q4 2025 Results (estimate)
- Apotea AB: Q3 2025 Results
Rest of world
- DBS Group Holdings Ltd: Q3 2025 Results
- National Australia Bank Limited: Q4 2025 Results
- Petrobras: Q3 2025 Results
- Recruit Holdings Co., Ltd.: Q2 2025 Results
- Life Insurance Corporation of India: Q2 2026 Results
Friday, 7 November 2025
US & Canada
- KKR & Co. Inc.: Q3 2025 Results
- Constellation Energy Corporation: Q3 2025 Results
- Enbridge Inc.: Q3 2025 Results
- Duke Energy Corporation: Q3 2025 Results
- Brookfield Asset Management Ltd.: Q3 2025 Results
- Constellation Software Inc.: Q3 2025 Results
- TELUS Corporation: Q3 2025 Results
- Brookfield Infrastructure Partners L.P.: Q3 2025 Results
- Emera Incorporated: Q3 2025 Results
- CNH Industrial N.V.: Q3 2025 Results
- Franklin Resources, Inc.: Q4 2025 Results
Europe
- Amadeus IT Group, S.A.: Q3 2025 Results
- Daimler Truck Holding AG: Q3 2025 Results
- OTP Bank Nyrt.: Q3 2025 Results
- International Consolidated Airlines Group, S.A.: Q3 2025 Results
- Cellnex Telecom, S.A.: Q3 2025 Results
- Scottish Mortgage Investment Trust Plc: Q2 2026 Results (estimate)
- Hensoldt AG: Q3 2025 Results
- HELLA GmbH & Co. KGaA: Q3 2025 Results
- Alpha Bank S.A.: Q3 2025 Results
- InPost S.A.: Q3 2025 Trading update
- MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt: Q3 2025 Results
- Krones AG: Q3 2025 Results
- Arkema: Q3 2025 Results
- Proximus SA: Q3 2025 Results
- Aperam S.A.: Q3 2025 Results
- Coats Group plc: Q3 2025 Trading update
- SBB Norden B: Q3 2025 Results
- Gubra A/S: Q3 2025 Trading update - Trading Statement
Rest of world
- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.: Q2 2025 Results
- Oversea-Chinese Banking Corporation Limited: Q3 2025 Results
- Macquarie Group Limited: Q2 2026 Results