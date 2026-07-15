France analyst views: banks in the spotlight, GS raises Vallourec
Today's selection is limited, the day after July 14. Deutsche Bank takes a look at French banks.
Published on 07/15/2026 at 02:48 am EDT
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Crédit Agricole : Deutsche Bank keeps its hold rating, cutting its price target from €20 to €19,50.
Publicis Groupe : JP Morgan maintains its overweight rating, raising its price target from €131 to €133.
Société Générale : Deutsche Bank maintains its buy rating, raising its price target from €79 to €81.
Totalenergies : Zacks maintains its neutral rating and raises its price target from $79 to $85.
Vallourec : Goldman Sachs maintains its buy rating and raises its price target from €28,80 to €29,40.