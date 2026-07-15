BNP Paribas : Deutsche Bank keeps its hold rating, raising its price target from €98 to €106.

Crédit Agricole : Deutsche Bank keeps its hold rating, cutting its price target from €20 to €19,50.

Publicis Groupe : JP Morgan maintains its overweight rating, raising its price target from €131 to €133.

Société Générale : Deutsche Bank maintains its buy rating, raising its price target from €79 to €81.

Totalenergies : Zacks maintains its neutral rating and raises its price target from $79 to $85.

Vallourec : Goldman Sachs maintains its buy rating and raises its price target from €28,80 to €29,40.