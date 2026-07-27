France analyst views: Thales, SES and BNP stand out
Thales stands out as Deutsche Bank upgrades it to buy (€296). BNP Paribas, Axa and Dassault Aviation benefit from higher targets.
Published on 07/27/2026 at 02:31 am EDT
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Adocia : Maxim Group reiterates its buy rating, cutting its price target to €12 from €16.
Axa : RBC Capital Markets reiterates its outperform rating, raising its price target to €52 from €48.
BNP Paribas : Morgan Stanley reiterates its equalweight rating, raising its price target to €120 from €115. RBC Capital Markets reiterates its outperform rating, raising its price target to €109 from €99.
Carrefour : Goldman Sachs reiterates its neutral rating, raising its price target to €18 from €17.
Dassault Aviation : Jefferies reiterates its buy rating, raising its price target to €420 from €410.
Edenred : JP Morgan reiterates its overweight rating, raising its price target to €32 from €31.
Gecina : Citi reiterates its buy rating, cutting its price target to €109 from €118.
Interparfums : Mediobanca reiterates its neutral rating, cutting its price target to €25 from €29.
Lisi : Oddo BHF reiterates its outperform rating, raising its price target to €80 from €76.
Robertet : Berenberg reiterates its buy rating, cutting its price target to €1100 from €1130.
Sartorius Stedim Biotech : Barclays reiterates its overweight rating, cutting its price target to €210 from €220.
SES : JP Morgan reiterates its overweight rating, raising its price target to €11.50 from €10. Stifel reiterates its hold rating, raising its price target to €7.50 from €7.10.
Sodexo : Citi reiterates a neutral rating, raising its price target to €59 from €55.
Soitec : Berenberg reiterates its hold rating, cutting its price target to €129 from €138. UBS reiterates its sell rating, raising its price target to €94 from €85.
Stellantis : Morgan Stanley reiterates its equalweight rating, cutting its price target to €5 from €5.70.
Tf1 : AlphaValue/Baader Europe reiterates its buy rating, cutting its price target to €9.56 from €10.20.
Thales : BNP Paribas reiterates its neutral rating, raising its price target to €270 from €255. Deutsche Bank upgrades the stock to buy from hold, raising its price target to €296 from €283. JP Morgan reiterates its neutral rating, raising its price target to €280 from €275.
Totalenergies : Grupo Santander reiterates a neutral rating, raising its price target to €83 from €80.