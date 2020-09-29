ທຄຕລ ຈັບມື ສກຈບ ວັນດາລາ ໃນການບໍລິການຊຳລະສະສາງ

ທຄຕລ ຈັບມືສກຈບ ວັນດາລາໃນການບໍລິກການຊ ສະສາງາລະ
ທະນາຄານການຄາຕາງປະເທດລາວມະຫາຊົນ(ທຄຕລ) ຮ#ວມືກັບສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກທີ່ບໍຮັບເງິນຝາກ(ສກຈບ) ວັນດາລາກຽວກັບການບໍລິການຊາລະສະະສາງຄ າບໍລິການຕາງໆຜທຄຕລ ານ(BILL PAYMENT) ຊຶ່ງໄດ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ25 ກັນຍາ2019 ທີ່ຮ#ານອາຫານອິນທາວ, ນະຄອອນຫຼວງວຽງຈັນຕາງໜ ເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ມີທານວຽງສສກຈນທະວົງຮອງຜອ,$ານວຍ ການໃຫຍ ທຄຕລ ແລະ ທານພອນໄຊ ວັນດາລາຜອ,$ານວຍການສະຖາບັນການເງິນຈລະພາກທີ່ບໍຮຮັບເງິນຝາກວັນດາລາໂດຍການເຂົ້າ ຮ#ວມເປ ນສັກຂີພະຍານຂອງຄະນະຜ ,ບໍລິຫຫານທັງສອງຝ. າຍ
ສັນຍາວ າດວຍການບໍລິການຊຊາລະຄ າບໍລິການຜທຄຕລ (BillານPayment) ລະຫວ າງທຄຕລ ແລະ ສກຈບ ວັນດາລາໃນຄັ້ງ ນີ້ກໍເພື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊາລະຄາບໍລິການຕາງໆຜ ທຄຕລ ເພື່ອເພີ່່ມຊອງທາງກການໃຫບໍລິການລກຄາຂອງສະຖາບັນ ການເງິນວັນດາລາຜ ານຫຼາຍຊ ອງທາງຂື້ນຕື່ມໂດຍ ທຄຕລ ຈະໃຫການບໍລິການຮັບຊາລະຄ າບໍລິການຜ ານເຄົາເຕີບໍລິກາ ທຄຕລ, ຜ ານມືຖືSmartphone (BCEL One) ແລະ ຜ ານBCEL I-Bank.
ການບໍລິການຊາລະຄາສາທາລະນ ປະໂພກຜ ານລະບົບທະນາຄານ(ຫຼືBill Payment) ຂອງ ທຄຕລ ໄດ ເລີ່ມໃຫບໍລິການທ ອິດໃນປ2012 ແລະ ເປ ການບໍລິການທີ່ມີກການຊົມໃຊຫຼາຍ. ມາຮອດປະຈ ບັນ, ທຄຕລ ໄດ ໃຫບໍລິການBill Payment ຮ#ວມກັບ ຫຼາຍພາກສ ວນ ໃນນັ້ນປະກອບມີການໃຫບໍໍລິການຊາລະຄາສາທາລະນປະໂພກພື້ນຖານເຊັ: ນຊາລະຄາໄຟຟ, ນາ າປະປາແລະ ຄາ ໂທລະສັບ, ຄາພາສີອາກອນ, ຄາສາຍເຊົ, ບັດາດນ າມັນ, ຄາບັດຂ າມຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ ງທີ່1 ແລະ ຊາລະຄາງວດເຊົ າສິນເຊື່ອຊຶ່ງ ການບໍລິການBill Payment ທຄຕລ ໄດ ພັັດທະນາໃຫສາມາດຊ າລະຜ ານຫຼາຍຊ ອງທາງຄື: ຜ ານATM, BCEL One, i-Bank ແລະ
-
ານປອງບໍລິການທຄຕລ. ຮອດທ າຍເດືອນ6/2020, ທຄຕລ ມີATM 400 ກວ ຕາ, ຜ 2ລົງທະບຽຽນນາໃຊBCEL One 400.000
ກວ າUsers, i-Bank16.000 ກວ າUsers ,ກວມເອົາຕົວເລກຜນາໃຊລະບົບຊາລະແບບອີເລັກໂທຣ,ນິກຫຼາຍທີ່ສດໃນລະບົບທະນາ ຄານພາຍໃນປະເທດ, ຖ ຂະຫຍາຍການຊາລະາແບບອີເລັກໂທຣນິກອອກໄປໃຫກວ ຂວາງເທົາໃດກໍຈະເປປ ການສາງເງື່ອນໄຂອ$ານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫລກຄາຂອງທະນາຄານໃນກາານຊົມໃຊການບໍລິການຫຼາກຫຼາຍປະເພດເທົານັ້ນ.
ສກຈບ ວັນດາລາໄດຮັບອະນຍາດສ າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມໃບອະນຍາດດ າເນີນທລະກິດເລກທີ52/ກຄສງ, ລົງວັນທີ13/08/2015 ຊຶ່ງ ມີສ ານັກງານໃຫຍ ຕັ້ງຢKM 45ຫຼັກຖະໜົນ 13 ເໜືອ ບ ານສີວິໄລ ເມືອງໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນ. ເບື້ອງຕົ້ນດາເນີນທ ລະກິດເປ ນໂຮງ ຊວດຈາໃນປ2009 ເປ ນຕົ້ນມາຍ ອນເງື່ອນໄຂດັງກ າວຈຶ່ງເຮັດໃຫການດເນີນທລະກິດທາງດ ານການເງິນດັງກໄດມີການພັດທະນາາວ ແບບຕໍ ເນື່ອງ.ຕົກມາຮອດວັນທີ29/10/2018 ສກຈບ ວັນດາລາໄດ ຂະຫຍາຍສາຂາຕື່ມ1 ສາຂາ ຢ, ມາ ຮອດປະຈ ບັນມີພະນັກງານທັງໝົດ 16 ຄົນ, ການບໍລິການລກຄ າສວນໃຫຍຢ,$ວໄປຄອບຄົວຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕາຫຼວດຈານວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈາເປ ນທາງດ ານສິນເຊື່ອດອກເບ. ສະນັ້ນ,ຍຕເພື່ອອາ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກວຽກງານ
ດັ າວນັ້ນງກ5, ສກຈບ ວັນດາລາຈຶ່ງຮ#ວມມືກັບທຄຕລາງ ເປ ດການບໍລິການຊ າລະສະສາງຄ າບໍລິການຕາງໆຜລະບົບານBILL PAYMENT ຂອງທະນາຄານດັ ງກ. າວ
# ຂ+າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ
ຊາດພັດທະນາພາເສດຖະກິດ າວໄກ ພ ອມກັນນ າໃຊ ເງິນກີ
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Disclaimer
Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 25 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 September 2020 10:44:02 UTC