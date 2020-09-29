Log in
E-mail
Password
Remember
Forgot password ?
Become a member for free
Sign up
Sign up
New member
Sign up for FREE
New customer
Discover our services
Settings
Settings
Dynamic quotes 
OFFON

MarketScreener Homepage  >  News  >  Companies

News : Latest News
Latest NewsCompaniesMarketsEconomy & ForexCommoditiesInterest RatesBusiness LeadersFinance Pro.CalendarSectors
All News
Analyst Recommendations
Rumors
IPOs
Capital Markets Transactions
New Contracts
Profit warnings
Appointments
Press Releases
Events
Corporate actions

ທຄຕລ ຈັບມື ສກຈບ ວັນດາລາ ໃນການບໍລິການຊຳລະສະສາງ

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
09/29/2020 | 06:45am EDT

ທຄຕລ ຈັບມືສກຈບ ວັນດາລາໃນການບໍລິກການຊ ສະສາງາລະ

ທະນາຄານການຄາຕາງປະເທດລາວມະຫາຊົນ(ທຄຕລ) ຮ#ວມືກັບສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກທີ່ບໍຮັບເງິນຝາກ(ສກຈບ) ວັນດາລາກຽວກັບການບໍລິການຊາລະສະະສາງຄ າບໍລິການຕາງໆຜທຄຕລ ານ(BILL PAYMENT) ຊຶ່ງໄດ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ25 ກັນຍາ2019 ທີ່ຮ#ານອາຫານອິນທາວ, ນະຄອອນຫຼວງວຽງຈັນຕາງໜ ເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ມີທານວຽງສສກຈນທະວົງຮອງຜອ,$ານວຍ ການໃຫຍ ທຄຕລ ແລະ ທານພອນໄຊ ວັນດາລາຜອ,$ານວຍການສະຖາບັນການເງິນຈລະພາກທີ່ບໍຮຮັບເງິນຝາກວັນດາລາໂດຍການເຂົ້າ ຮ#ວມເປ ນສັກຂີພະຍານຂອງຄະນະຜ ,ບໍລິຫຫານທັງສອງຝ. າຍ

ສັນຍາວ າດວຍການບໍລິການຊຊາລະຄ າບໍລິການຜທຄຕລ (BillານPayment) ລະຫວ າງທຄຕລ ແລະ ສກຈບ ວັນດາລາໃນຄັ້ງ ນີ້ກໍເພື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊາລະຄາບໍລິການຕາງໆຜ ທຄຕລ ເພື່ອເພີ່່ມຊອງທາງກການໃຫບໍລິການລກຄາຂອງສະຖາບັນ ການເງິນວັນດາລາຜ ານຫຼາຍຊ ອງທາງຂື້ນຕື່ມໂດຍ ທຄຕລ ຈະໃຫການບໍລິການຮັບຊາລະຄ າບໍລິການຜ ານເຄົາເຕີບໍລິກາ ທຄຕລ, ຜ ານມືຖືSmartphone (BCEL One) ແລະ ຜ ານBCEL I-Bank.

ການບໍລິການຊາລະຄາສາທາລະນ ປະໂພກຜ ານລະບົບທະນາຄານ(ຫຼືBill Payment) ຂອງ ທຄຕລ ໄດ ເລີ່ມໃຫບໍລິການທ ອິດໃນປ2012 ແລະ ເປ ການບໍລິການທີ່ມີກການຊົມໃຊຫຼາຍ. ມາຮອດປະຈ ບັນ, ທຄຕລ ໄດ ໃຫບໍລິການBill Payment ຮ#ວມກັບ ຫຼາຍພາກສ ວນ ໃນນັ້ນປະກອບມີການໃຫບໍໍລິການຊາລະຄາສາທາລະນປະໂພກພື້ນຖານເຊັ: ນຊາລະຄາໄຟຟ, ນາ າປະປາແລະ ຄາ ໂທລະສັບ, ຄາພາສີອາກອນ, ຄາສາຍເຊົ, ບັດາດນ າມັນ, ຄາບັດຂ າມຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ ງທີ່1 ແລະ ຊາລະຄາງວດເຊົ າສິນເຊື່ອຊຶ່ງ ການບໍລິການBill Payment ທຄຕລ ໄດ ພັັດທະນາໃຫສາມາດຊ າລະຜ ານຫຼາຍຊ ອງທາງຄື: ຜ ານATM, BCEL One, i-Bank ແລະ

  • ານປອງບໍລິການທຄຕລ. ຮອດທ າຍເດືອນ6/2020, ທຄຕລ ມີATM 400 ກວ ຕາ, ຜ 2ລົງທະບຽຽນນາໃຊBCEL One 400.000
    ກວ າUsers, i-Bank16.000 ກວ າUsers ,ກວມເອົາຕົວເລກຜນາໃຊລະບົບຊາລະແບບອີເລັກໂທຣ,ນິກຫຼາຍທີ່ສດໃນລະບົບທະນາ ຄານພາຍໃນປະເທດ, ຖ ຂະຫຍາຍການຊາລະາແບບອີເລັກໂທຣນິກອອກໄປໃຫກວ ຂວາງເທົາໃດກໍຈະເປປ ການສາງເງື່ອນໄຂອ$ານວຍ ຄວາມສະດວກໃຫລກຄາຂອງທະນາຄານໃນກາານຊົມໃຊການບໍລິການຫຼາກຫຼາຍປະເພດເທົານັ້ນ.

ສກຈບ ວັນດາລາໄດຮັບອະນຍາດສ າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມໃບອະນຍາດດ າເນີນທລະກິດເລກທີ52/ກຄສງ, ລົງວັນທີ13/08/2015 ຊຶ່ງ ມີສ ານັກງານໃຫຍ ຕັ້ງຢKM 45ຫຼັກຖະໜົນ 13 ເໜືອ ບ ານສີວິໄລ ເມືອງໂພນໂຮງແຂວງວຽງຈັນ. ເບື້ອງຕົ້ນດາເນີນທ ລະກິດເປ ນໂຮງ ຊວດຈາໃນປ2009 ເປ ນຕົ້ນມາຍ ອນເງື່ອນໄຂດັງກ າວຈຶ່ງເຮັດໃຫການດເນີນທລະກິດທາງດ ານການເງິນດັງກໄດມີການພັດທະນາາວ ແບບຕໍ ເນື່ອງ.ຕົກມາຮອດວັນທີ29/10/2018 ສກຈບ ວັນດາລາໄດ ຂະຫຍາຍສາຂາຕື່ມ1 ສາຂາ ຢ, ມາ ຮອດປະຈ ບັນມີພະນັກງານທັງໝົດ 16 ຄົນ, ການບໍລິການລກຄ າສວນໃຫຍຢ,$ວໄປຄອບຄົວຂອງພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕາຫຼວດຈານວນໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຈາເປ ນທາງດ ານສິນເຊື່ອດອກເບ. ສະນັ້ນ,ຍຕເພື່ອອາ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກວຽກງານ

ດັ າວນັ້ນງກ5, ສກຈບ ວັນດາລາຈຶ່ງຮ#ວມມືກັບທຄຕລາງ ເປ ດການບໍລິຊ າລະສະສາງຄ າບໍລິການຕາງໆຜລະບົບານBILL PAYMENT ຂອງທະນາຄານດັ ງກ. າວ

# ຂ+າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ

ຊາດພັດທະນາພາເສດຖະກິດ າວໄກ ພ ອມກັນນ າໃຊ ເງິນກີ

This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.

Disclaimer

Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 25 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 September 2020 10:44:02 UTC
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
Latest news "Companies"
07:00aVESTAS WIND A/S : wins 53 MW order for two wind projects in Vietnam
PU
07:00aS S LAZIO S P A : Statement 16.09.2020
PU
07:00aOpen Market Operations - 29 September 2020
PU
07:00aGREEN MOBILITY A/S : GreenMobility issues warrants
AQ
07:00aSummit Therapeutics Reports Financial Results and Operational Progress for the Second Quarter and Six Months Ended June 30, 2020
GL
07:00aMERCK : Enters into Voluntary Licensing Agreements for Doravirine to Expand Patient Access in Resource-Limited Settings
PU
07:00aFIRST RESOURCES : Disclosure of Interest / Changes in Interest of Substantial Shareholder
PU
07:00aBURE EQUITY : Nominating committee for the 2021 annual general meeting in Bure
PU
07:00aFIRST RESOURCES : Disclosure of Interest / Changes in Interest of Director / Chief Executive Officer
PU
07:00aS S LAZIO S P A : Statement 18.09.2020
PU
Latest news "Companies"

MOST READ NEWS

1LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON S : LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON : countersues Tiffany in bid to drop $..
2WALMART IN TALKS FOR UP TO $25 BILLION INVESTMENT IN TATA'S 'SUPER APP': Mint
3GOLD : Gold edges up ahead of key U.S presidential debate
4TENCENT HOLDINGS LIMITED : U.S. faces ongoing court battles over TikTok, WeChat bans
5NOVACYT : NOVACYT S.A.: New Contract With UK DHSC for Instrument Platforms and COVID-19 Testing Kits

HOT NEWS
Categories
Free services
Mobile App
SOLUTIONS
About
Stock Market Quotes Interactive brokers Offre Binck Best of des tweets Stock Market News Börse: Aktien, Kurse und Nachrichten
Copyright © 2020 Surperformance. All rights reserved. Les cotations sont fournies par Factset, Morningstar,S&P Capital IQ et vwd Group