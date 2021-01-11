ທຫລ ເຜີຍແຜ່ການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ-ສສຂ, ຕິດພັນກັບການຄົ້ນຄວ້າແນວຄິດ ໄກສອນ ພົມວິຫານ

ທຫລ ເຜີຍຍແຜການເລືອກຕັ້ງສສຊ-ສສຂ, ຕິດພັນກັບການຄົ້ນຄວ າແນວຄິໄກສອນ ພົມວິຫານ
ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ ງສປປ ລາວວ (ທຫລ) ໄດຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພ ແຫ ງຊາດ(ສສຊ) ຊຸດທີIX, ສະມາຊິກສະະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ(ສສຂ) ຊຸດທີII, ຕິດພັນກັັບການຄົ້ນຄວ າແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານຢ!າງເປນທາງການໃ ວັນທີ08 ມັງກອນ2021 ທີ່ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ນະຄອນຫຼວງວວຽງຈັນໂດຍການໃຫກຽດເປນ ປະທານຂອງສະຫາຍນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍຍ ກາມະການປະຈ4າພັກ, ຮອງຜວ2ການ ທຫລ; ພອມນີ້, ກໍມີບັນດາສະຫາຍຄະນະປະຈາ ພັກ-ຄະນະພັກທຫລ, ຄະນະໜວຍພັກ, ຄະນະພພັກຮາກຖານແລະ ພະນັກງານຫຼັກແຫຼງເຂົ້າຮ&ວມ.
ການເຜີຍແຜ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມໃນຄັ້ງນີ້ມີເອກະສານມະຕິຂອງກົມການເມືອງສ ນກາງພັກເລກທີ1188 ວ າດວຍການເພີ່ມທະວີການ ຊີ້ນ-ນາພາຂອງຄະນະພັກຕໍການເລືອກຕັ້ງສສຊ ຊຸດທີIX ແລະ ສສຂ ຊຸດທີII ແລະ ເອກະສານແນວຄຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານກຽວ ກັບການປ ຽນແປງໃໝໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດໂດດຍລົງເລິກສະເພາະຫົວຂໍ,: "ແນວຄິດໄກສອນ ພົມວິຫານກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກ ງານການເງິນ-ເງິນຕາຢ! ປະເທດເຮົາ" ຊຶ່ງຕິດພັນໂດຍກົງກັບໜາທີ່ການເມືອງຂອງຂະແໜງທະນາຄານ, ພອມທັງລະດົມຄວາມເຫັນຕໍ ຫົວຂໍ,ຂອງບົດດັ ງກ3າວມີການແປຄວາມໝາຍໃຫຫໄດ ຢ າງຖືກຕ ອງແລະ ສອງແສງໃຫເຫັນສະພາບຄວາາມເປ ນຈິງຂອໜງຂທະນາຄານແ ເພື່ອກ ານົດທິດທາງໜາໃຫນຕໍ,$ມີຄວາມສອອດຄ ອງຍິ່ງຂຶ້ນທັງເຮັດໃຫບັນດາສະຫາຍຂັ້ນນາ-ຂັ້ນວິຊາການມີຄວາມຮັບຮ&-ເຂົ້າໃຈຢ!າງເລິກ ເຊິ່ງຕໍ)ກັບເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງບັນດາເອກະະສານດັກາວແລ ງວນ າໄປຜັນຂະຫຍາຍແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າສ ສະພາບຕົວຈິງໂດ ການປກລະດົມສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຂອງຕົນເຂົ້າຮ&ວມການເລືອກຕັ້ງສສຊ ຊຸດທີIX ແລະ ສສຂ ຊຸຸດທີII ໃຫເປ ນຂະບວນຟ9ດຟ9 ນ ແລະ ບັນລ ຕາມຈດປະສົງ-ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ.
ສະຫາຍນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ກາມະການປະຈ4າພັກ, ຮອງຜວ2ການ ທຫລ ໄດເນັ້ນແລະ ມອບໃຫແຕ ລະຮາກຖານພັກ/ ກົມກອງເປ ນເຈົ້າການສືບຕໍ ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ-ເຊື່ອມຊຶມເອກະສານດັງກາວໃຫສະມາຊິ-ພະນັກງານພັກທີ່ຢ )ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ຕົນໄດ ຮັບຮ& ຢ າງທົວເຖິງຕື່ມຕາມເງື່ອນໄຂຂອງແຕ; ໃຫ ຖືເອົາການເລືອກຕັ້ງລະບ ອນ ສສຊ ຊຸດທີIX ແລະ ສສຂ ຊຸດທີII ໃນຕໍ,ໜາ
ເປ ນຫນ າທີ່ການເມືອງ, ເປນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະພັກທກຂັ້ນໃ-ນກາພາອົງການປກຄອງນຊີ້ນາແລະ ທກພາກສວນທີ່ກ ຽວຂ ອງ ເພື່ອກະກຽມແລະ ດາເນີນການເລືອກຕັ້ງໃຫດີ, ພອມທັງປ ກລະດົມສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານຂອງຕົນເຂົ້າຮ&ວມການເລືອກຕັ້ງໃຫ
ຂະບວນຟ ດຟນເຮັດໃຫການເລືອກຕັ້ງບັນລ;ຜົນສ າເລັດຕາມຈ4ດປະສົງ, ລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວແນໃສສາງການຫັນປຽນທີ່ແຂງແຮງ, ເລິກເຊິ່ງ, ຮອບດານໃນການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະພາແຫງຊາດແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນຊຸມປຕໍ. ພອມໜາ ທັງມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ ແຕລະຮາກຖານພັກເປ ນເຈົ້າການສືບຕໍ ນ າພາການຄົ້ນຄວ ໄກສອນາແນວຄິດພົມວິຫານກຽວກັບການ ປຽນແປງໃໝໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດໂດຍສະເພາະຫົວຂໍ,ກ1ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງ-ເງິນຕາທີ່ຕິດພັນກັບໜນການເງິນາທີ່ການ ເມືອງຂອງຂະແໜງທະນາຄານໃຫມີຄວາມຊັດເຈນ, ຮັບປະກັນລັກສະນະວິທະຍາສາດແລະ ຖືກຕອງຕາມຄວາມເປ ນຈິງເພື່ອພ ອມກັນ ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າສ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫນ າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນຢ!າງປະດິດສແລະາງ ມີປະສິດທິຜົນສ. ງ
# ຂ າວ-ພາບ: ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ
ເສດຖະກິດລາວຈະເຂັ້ມແຂງ ຖ'າປວງຊົນຮ&ວມແຮງນ ໃຊາເງິນກີບ
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Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 08 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 January 2021 08:41:04 UTC