ຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານວິຊາການ ຫ້ອງສະ

ຝ ກອົບຮົົມ ວຽກງານວິຊາການ ຫ ອງສະໝ ດ
ໃນລະຫວ າງວັນທີ21-23 ທັນວາ20220, ທີ່ຫອງປະຊຸມຊັ້ນII ສະຖາບັນການທະນາຄານ, ໄດ ມີການຈັດຝ ກອົບຮົມວຽກງານ ວິຊາການຫອງສະໝ, ດເຊິ່ງເປ ນການຮ ວມມືລະຫວພະແນກາງ ຫໍສະໝດແລະ ພິພິທະພັນຫລ, ຫອງສະໝ ດສະຖາບັນການ ທະນາຄານ ແລະ ຫໍສະໝດກາງມະຫາວິທະຍາາໄລແຫ$ງຊາດທີ່ເປນສະມາຊິກການຮ ວມມືທາງດດ ານວິຊາການລະຫວ າງຫອງສະໝ ດໃນ
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ລາວ ໂດຍມີຜ *ເຂົ້າຮວມທີ່ມາຈາກຫ
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ອງສະ ໝ ດທີ່ເປນສະມາຊິກຈ-ານວນ20 ແຫ ງທົ ວປະເທດ.
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ການຝ ກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ໄດ
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າສະເໜໜີຫົວຂໍ''ການຫັນເປ ນທັນສະໄໝໃນການບໍລິຫ, ການຄ ມຄອງປ ກປ ກຮັກສາແລະ ສ ງາ
ແຫຼ ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອການບໍລິກການໃນຍ ກເຕັກໂນໂລຊີ" ການປ ກປ ກຮັກສາແລະ ການສ າງແຫຼ ງຊັບພະຍາກອນເພື່ອການບໍລິການ
ໃນຍ ກເຕັກໂນໂລຊີໂດຍລົງເລີກທາງດ ານນເນື້ອໃນດັ: ການບໍລິຫານຫງນີ້ ອງສະໝ ດຍ, ການສກໃໝ າງງເອກະສານ(E-books) ທາງອີ ເລັກໂທຣນິກ, ານເຂົ້າເຖິງຂໍ ມ ນຂ++າວສານທາງອອນລາຍ, ການປ ກປ ກຮັກສາແຫຼ ງຊັບພະຍາກອນເປ ນຕົ້ນແມ ນວາລະສານໜັງສືພິ ໂດຍການສ າງບັນນານກົມ(bibliography) ແລລະ ການເຮັດດັດສະນີ(Index), ການລົງລາຍການບັນນາານ ກົມແລະ ດັດສະນີໃນຖານຂໍ
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ນ(PMB), ການບໍລິການບັນນານແລະກົມດັດສະນີໃນຖານຂໍ(PMB)''ມ ນ ພາຍຫຼັງທີ່ສ າເລັດການຝຮົມແລກອົບກໍວ ມີພິທີໄດ ມອບໃບຢ ງຢ ນໃຫ ກັບນັະນາກສອນາມເພື່ອເປ ນບອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຫໍສະໝດໃຫຫ ໄດ ຮັບໝາກຜົນຕາມລະດັບຄາດ ໝາຍທີ່ວາງໄວ.
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ຂ+າວ-ພາບ: ທ ສົມພິດທາມະວົງ
ຊາດພັດທະນາພາເສສດຖະກິດ າວໄກ ພ ອມກັນນນ າໃຊ ເງິນກີບ
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