ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ອວຍພອນຄະນະຜູ້ວ່າການ ທຫລ

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ອວຍພອນຄະນະຜວ'າການທຫລ
ໃນຕອນບ າຍຂອງວັນທີ1 ກມພາ2021 ທີ່ຫອງຮັບແຂກຂອງ ທຫລ. ສະຫາຍ ນາງ ຂັນແກ ວຫຼ າມະນີເງົາ, ກາມະການ ປະຈາພັກທະນາຄານແຫ ງສປປ ລາວ (ທຫລ), ປະທານສະຫະພັນກາມະບານທຫລ, ພອມດວຍຄະນະ ຕາງໜ ໃຫສາມອົງການຈັດຕັ້ງາ ມະຫາຊົນຂອງ ທຫລ ໄດນາພາຄະນະອວຍພອນສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ກາມະການສນກາງພັກ, ເລຂຂາຄະນະພັກທຫລ, ຜວ'າການ ທຫລ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາງຕັ້ງສະຫະພພັນກາມະບານລາວຄົບຮອບ65 ປ(1 ກມພາ1956 - 1 ກມພາ2021) ແລະ ເພື່ອເປ ການ ສະແດງຄວາມຮ&ບ ນຄນຕໍ ການຊີ້ນ-ນາພາຂອງອົງຄະນະພັກທຫລ ຕໍ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງສະຫຫະພັນກາມະບານທຫລ ກໍ ຄື ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນທຫລ.
ເນື່ອງໃ ໂອກາດອັນສະຫງ ລາສີນີ້, ສະຫາຍກ ມະການສນກາງພັກ,າ ເລຂາຄະນະພັກທຫລ, ຜວ'າການທຫລ ໄດໃຫກຽດໂອ ລົມແລະ ໃຫທິດຊີ້ນຕໍ າການເຄື່ອນໄຫວວຽກງາານຂອງສະຫະພັນກາມະບານທຫລ ກໍສາມອົງການຈັດຕຄືຕັ້ງມະຫາຊົນໃຫເອົາໃຈໃສຢ6າງ
ຕັ້ງໜໃນການຂະຫຍາຍຮາກຖານຂອງສາມອົົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໃຫເຂົ້າສລວງເລິກ ແລະ ເຜີຍແຜວຽກງານດັ ງກ8າວໃຫແກ ພາກສ ວນທະນາຄານທລະກິດໄດ ຮັບຮ&ເຖິງພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມສາຄັນຂອງວຽກງານອົງການຈັດຕຕັ້ງມະຫາຊົນເພື່ອເຮັດໃຫສາມ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຄວາມເຂັ້ມແຂງຍິ່ີ່ງໆຂຶ້ນໄປ.
# ຂາວ-ພາບ: ວັນປະເສີດສົມບນຂັນ.
This is an excerpt of the original content. To continue reading it, access the original document here.
Disclaimer
Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 01 February 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 February 2021 17:51:01 UTC.