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ສຳເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຄັ້ງທີ IV ຂອງອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

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09/15/2020 | 05:47am EDT
  • ເລັດກອງາງປະຊຸມໃຫຍ ຜ ແທ IV ຂອງອົງຄະນນະພັກທະນາຄານແຫ ງສປປ ລາວ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຜ ແທນຄັ້ງທີIV ຂອງອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ ງສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ ສເລັດລົງດວຍໝາກຜົນອັນຈົບາ

ງາມ ໃນວັນທີ15 ກັນຍາ2020 ທີ່ນະຄອນຫຫຼວງວຽງຈັນໂດຍການເປນປະທານຂອງສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກ ມະການສາຮອງາ ສນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະພັກ, ຜວການ ທຫລ ແລະ ໂດຍການໃຫກຽດເຂົ້າຮ-ວມຂອງສະຫາຍ ນາງ ປານີຢາທໍຕ(ກ ມະການກົມການາ ເມືອງສນກາງພັກ, ປະທານສະພາແຫ ຊາດງ; ມີີບັນດາສະຫາຍຜຕາງໜ ຈາກຄະນະຈັດຕັ້ງສນກາງພັກ, ຫອງວການສນກາງພັກ, ຄະນະ

ກວດກາສູນກາງພັກ, ພະນັກງານປະຕິວັດອອາວ ໂສບ ນານ; ຜຕາງໜ ຈາກພາກສວນກ ຽວຂ ອງແລະ ບັັນດາຜແທນສົມບ ນຊຶ່ງເປ ນຕົວ ແທນໃຫແກສະມາຊິກພັກທົວອົງຄະນະພັກຫລ ເຂົ້າຮ-. ວມ

ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງນີ້ໃນ, ສະຫາຍ ສອນນໄຊ ສິດພະໄຊ ເລຂາຄະນະພັກທຫລ ໄດ ຜ ຮານ-າງບົດລາຍຍງານການເມືອງທັງສອງພາກ;

  • ານຮ-າງບົດສາຫຼວດການນາພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກທຫລສະໄໝທີIII ທີ່ສະເໜີໂດຍສະຫາຍ ພ ດທະໄຊ ສີວິໄລ ກ ມະການາ ປະຈ/າພັກທຫລ; ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກໍໄດມີການປະກອບຄາຄິດຄາເຫັນຕໍຮ-າງບົດລາຍງານການເມືອງຢ7າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ມີເນື້ອໃນໜັກ ແໜ້ນ, ຄົບຖ ວນແລະ ກອງປະຊຸມໄດເປ ນເອອກະສັນຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການເມືອງແລະ ບົດສາາຫຼວດການນາພາຂອງຄະນະບໍລິ ຫານງານພັກທຫລ ສະໄໝທີIII ຕໍ ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຜ ແທນຄັ້ງທີIV ຂອງ ທຫລ.
    ຈາກນັ້ນ, ບັນດາສະຫາຍຜແທນສົມບ ນກໍໄດພ ອມກັນໃຊສິດປະຊາທິປະໄຕປອນບັດເລືອກຕັ້ງເອົົາຄະນະບໍລິຫານງານພັກທຫລ
    ຊຸດໃໝ ຊຶ່ງມີຜລົງສະໝັກທັງໝົດ 19 ສະຫາຍ ແລະ ໄດ ເລືອກເອົາ15 ສະຫາຍເປນຄະນະບໍລິຫານງານພັັກທຫລ ເພື່ອເປນຫຼັກແຫຼງນາ ພາ, ເປ ນໃຈກາງແຫ ການເຕົ້າໂຮມຄວາມສາງມັກຄີເປ ນເອກະພາບພາຍໃນຂະແໜງການທະນາຄານ, ປບປງກໍສາງສາງພັກໃຫປອດໃສ ເຂັ້ມແຂງ ໜັກແໜ ນແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຜ ແທນຄັ້ງທີIV ຂອງອົງຄະນະພັກທຫລ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງຖົມະລຶກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກທຫລ ໄດເປ ນເອກະສັນເລືອກເອົາຄະນະປະຈ/າພັກທຫລ 05 ສະຫາຍ ຊຶ່ງມີສະຫາຍສອນໄຊ ສິດພະໄຊ, ສະຫາຍ ຄາວົງທິບພະວົງ; ສະຫາຍ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ, ສະຫາຍ ພ ດທະໄຊ ສີວິໄລ ແລະ ສະ ຫາຍນາງ ຂັນແກ ວຫຼມະນີເງົາາ . ກອງປະຊຸມຍັງໄດ ເລືອກເອົາສະຫາຍ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ເປນເລຂາຄະນະພັກ, ສະຫາຍ ຄາວົງທິບພະ ວົງເປ ນຮອງເລຂາ, ສະຫາຍ ນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ເປນປະທານກວດກາ, ຮອງປະທານກວດກາ 2 ສະຫາຍຄື: ສະຫາຍ ວຽງສະ

ຫວັນໄຊຍະວົງແລະ ສະຫາຍ ອາລນບ ນຍົງ. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ ພ ອມກັນປອນບັດເອົາຜແທນສົມບ ນແລະ ສາຮອງເຂົ້າຮ-ວມກອງ ປະຊຸມໃຫຍ ຜ ແທນຄັ້ງທີXI ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ທີ່ຈະເປ ດຂຶ້ນໃ ຕໍໜ ານີ້.

ໃນໂອກາດດັກງາວ, ສະຫາຍນາງ ປານີຢາທໍຕ(ກ ມະການກົມການເມືອງສນກາງພັກາ, ປະທານສະພາແຫ ຊາດງ ກໍໄດສະແດງ ຄວາມຍອງຍໍຊົມເຊີຍແລະ ຕີລາຄາສງຕໍການຊີ້ນາ-ນາພາຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກທຫລ ສະໄໝທີIII ໃນຕະຫຼອດ5 ປຜ ານມາສາ ມາດຍາດໄດຜົນສາເລັດໃນຫຼາຍດານປະກອບສວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ແລະ ພ ອມນັ້ນຍເນັ້ນໃຫຊີດຊູງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຕິດຕາມກວດກາຢ7າງໃກສິດວິໃນການເງິນບໍໃຫເກີດມີຊອງຫວ. າງ; ສືບຕໍເສີມຂະຫຍາຍຜົນງານດານຕັ້ງໜ າແລະ ແກໄຂຈ/ດອ ອນ-ຂໍຄົງຄາງໃນໄລຍະຜ. ານມາ ເປ ຕົ້ນສະກັດກັ້ນບັນຫາປະກົດການຫຍໍທໍບັນດາໜຢ: ວຍພັກ-ຮາກຖານພັກໃຫ ຫຼຸດລົງເທື່ອ ລະກ າວແລະ ຍັງຮຽກ-ອງມາຍັງຄະນະບໍລິຫານງານພັກທຫລ ຊຸດໃໝ ຈົ/ງເອົາໃຈໃສໃນການສາງແລະ ປບປງພັກ, ສືບຕໍປະຕິບັດໜທີ່າ

ວິຊາສະເພາະໃຫດີຂຶ້ນກວາເກົ າໂດຍສະເພາະການຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ ຊາດງ, ການສົເສີມການນາໃຊເງິນກີບງ; ປບປງ3 ທະ ນາຄານລັດຢ7າງຮີບດວນ; ການປອຍສິນເຊື່ອຕ(ອງຕິດພັນກັບການຜະລິດທີ່ມີຄນະພາບໃນນີ້ສິນເຊື່ອໃນພາກ SME ໃນດອກເບ ຍຕ(,

ໄວ ແລະ ໃຫທັນສະພາບຂອງຜປະກອບການ ; ແກໄຂຂອດຂັ້ນການໃຫສິນເຊື່ອ, ການໃຫຄວາມຮກໍ-ຄວນງາຍດາຍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍ ບາຍເງິນຕາໃຫແທດເຖິງຕົວຈິງ, ກົມກຽວດວຍມານະຈິດປະຕິວັດແລະ ບ ກທະລແລະ ຕ(ອງຫັນເອົາມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍໃນຄັ້ງນີ້ເປ ນ ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ສາງເປ ຕິກ ລະອຽດາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜ ແລະ ເຊື່ອມຊຶມ, ຕັ້ງໜ ປກລະດົມຖັນແຖວສະມາຊິກພັກາ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນແລະ ພະນັກງານທົຂະແໜງການທະນາຄານວ ເຂົ້າຮ-ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫບັນລຜົນສາເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ.

# ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີດວງສັດຈະ

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂັ້ມແຂງ ຖ3າປວງຊົນຮ-ວມແຮງນ ໃຊາເງິນກີບ

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Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 15 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 15 September 2020 09:34:03 UTC
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