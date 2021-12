19e Guignolée Dr Julien Tous les enfants ont le droit de grandir en santé !

Montréal, Dec. 12, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En date du 11 décembre en soirée, la collecte de fonds résultant de la grande journée de la 19e Guignolée Dr Julien s'élève à 1 300 000 $. Ce premier décompte concerne uniquement la collecte de fonds de la Fondation destinés aux trois centres d’expertise qu’elle parraine et ne comprend donc pas encore les résultats des activités de Guignolée des 39 autres centres de pédiatrie sociale en communauté à travers le Québec. Rappelons que la collecte se poursuit jusqu’au 15 janvier 2022.



« Aujourd’hui, nous avons fait un pas en avant pour faire connaître les besoins et les droits des enfants. C’est un vrai sentiment d’accomplissement mais surtout de reconnaissance qui m’habite après cette grande journée. Que ce soient les donateurs, les bénévoles, les employé(e)s, les enfants, les familles, les gens dans la rue ou les partenaires, tout le monde a répondu présent. Cette mobilisation exceptionnelle nourrit notre volonté de poursuivre notre mission et d’aller encore plus loin afin d’aider les enfants qui tombent entre deux chaises », a déclaré le Dr Gilles Julien, pédiatre social et fondateur de la Fondation qui porte son nom.

Merci infiniment

Malgré la météo peu clémente, artistes de rues, chanteurs, mascottes et personnalités étaient encore au rendez-vous pour cette 19e édition, dont les festivités se déroulaient dans chacun des trois centres d’expertise chapeautés par la Fondation Dr Julien. Nous tenons à remercier aussi tous ceux et celles qui sont venus partager leur expérience, expliquer leur rôle ou témoigner de l’impact de la pédiatrie sociale en communauté dans leur vie et dans celle des enfants et de leur famille.

L’équipe de la Fondation tient à remercier tout particulièrement les employé(e)s mobilisés des trois centres, le Garage à musique, la Ruelle d’Hochelaga, Atlas, et de la Fondation, les quelque 500 bénévoles qui ont prêté main-forte pour cette 19e Guignolée Dr Julien, sur place dans les centres ou à l’extérieur, aux 37 points de collecte dans la ville. Merci à l'extraordinaire équipe de l'émission Samedi et rien d'autre, animée par Joël Le Bigot et diffusée à ICI Radio-Canada Première, au fidèle et généreux parrain de la Fondation, Christian Bégin, à Jean-Charles Lajoie pour sa 13e animation du traditionnel match de hockey-bottines des enfants, TELUS pour son aide au centre d’appel. La Fondation remercie également 91.9 Sports pour son soutien, Taxelco pour l’équipe de taxis à disposition toute la journée et les nombreux partenaires qui ont bien voulu offrir à nos bénévoles nourriture et boisson, et un endroit où se réchauffer, durant cette longue journée.

Nous désirons également souligner la générosité des nombreuses personnes qui ont offert bon nombre de cadeaux qui feront le bonheur de nombreux enfants.

La Guignolée Dr Julien se poursuit jusqu'au 15 janvier 2022. La population peut donner de plusieurs façons :

Via le site Web – https://guignoleedrjulien.org

Par téléphone - Au 1 855 DRJULIEN (1 855 375-8543)

Par la poste - En postant un chèque à Fondation Dr Julien (4765 Sainte-Catherine Est, Montréal, QC, H1V 1Z5) ou à l’un des centres de votre communauté.



Rappelons que tous les dons remis à la Fondation ou dans les centres de pédiatrie sociale en communauté permettent d’offrir des soins et des services directs à plus de 10 400 enfants au Québec, sans compter tous ceux qui s’ajoutent chaque jour.

La pédiatrie sociale en communauté

Développée par le Dr Gilles Julien, la pédiatrie sociale en communauté est une approche de santé globale intégrant à la médecine, la pratique du droit et les sciences sociales. Cette dernière permet d’offrir des soins et des services intégrés et personnalisés aux enfants en difficulté âgés de 0 à 18 ans; de dépister, de réduire ou d’éliminer les stress toxiques nuisant à leur développement; de leur redonner, ainsi qu’à leur famille, du pouvoir et de l’espoir afin de reprendre le contrôle de leur vie.

À propos de la Fondation Dr Julien

La Fondation Dr Julien a pour mission de mobiliser la collectivité, de soutenir et d’accroître le nombre d’intervenants, d’influencer la pratique et de propager son modèle unique de pédiatrie sociale en communauté. Elle travaille à en assurer la pérennité pour qu’un maximum d’enfants vulnérables puissent avoir accès aux soins et aux services dans le respect de leurs droits fondamentaux. Elle forme, accompagne et certifie également un réseau de professionnels et de centres de pédiatrie sociale en communauté pour la santé de tous les enfants.

