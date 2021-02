African Energy Chamber : Les découvertes -2

engagées dans la prospection doivent contribuer un montant fixe annuel de 100 000 dollars; pour les entreprises en phase d'exploration, ce chiffre grimpe à 300 000 dollars. Stratégie globale Le développement du contenu local est essentiel, mais ce n'est qu'une partie de ce que le Suriname doit faire pour tirer parti de sa nouvelle richesse en ressources d'hydrocarbures. Nous pensons que les dirigeants doivent également : ? Établir des politiques de diversité de genre pour les industries extractives. Je pense que nous pouvons tous convenir qu'il y a un grave manque de femmes travaillant dans le pétrole et le gaz à tous les niveaux, mais en particulier dans des rôles de direction, et cette pénurie est préjudiciable aux entreprises ainsi qu'aux pays où elles opèrent. Mais le gouvernement du Suriname n'a pas à se soumettre à la même norme. Le pays peut exiger que les entreprises travaillant à l'intérieur de leurs frontières embauchent des femmes, les rémunèrent équitablement, utilisent des fournisseurs et des sous-traitants appartenant à des femmes, fournissent des protections adéquates pour les congés familiaux et créent une éducation et une formation pour les filles et les femmes. ? Assurer une gouvernance solide. La compagnie pétrolière nationale Staatsolie devrait suivre l'exemple de la Guyane et créer un organisme de réglementation de l'industrie pétrolière et gazière, se retirant de tout rôle de surveillance. En outre, le Suriname doit refuser de permettre à la corruption et à l'autoritarisme de continuer à l'intérieur de ses frontières. Ce n'est guère un problème isolé. Comme l'indique le livre de M. Ayuk, pendant la période de 2000 à 2011, les prix élevés du pétrole et du gaz ont propulsé la croissance économique de l'Afrique à de nouveaux niveaux. Pourtant, la majeure partie de l'argent n'est jamais parvenue au peuple. Au lieu de cela, il a été siphonné par les élites politiques via des sociétés écrans. Le monde regarde comment le Suriname gérera ses revenus pétroliers, d'autant plus qu'il rebondira après la crise économique de 2017-2018. ? Promouvoir l'industrialisation. Le Suriname peut prendre exemple de la Trinité-et-Tobago. L'industrie robuste du gaz naturel et les stratégies de monétisation de ce pays jumeau ont permis le développement d'un secteur manufacturier solide, y compris la zone industrielle du port de Point Lisas. Pendant des décennies, les vastes réserves de gaz naturel de Trinité-et-Tobago n'ont été considérées qu'un moyen bon marché de maintenir en activité ses installations de production de pétrole, de raffinage et de production d'électricité. Avec le port de Point Lisas, Trinité-et-Tobago attire maintenant des utilisateurs de gaz naturel qui consomment de grandes quantités pour les industries d'exportation et en aval. Dans le cas du Suriname, le pétrole peut être utilisé comme matière première pour la pétrochimie, créant des emplois et injectant des liquidités dans l'économie nationale. ? Former des partenariats stratégiques avec les pays voisins. La Trinité-et-Tobago a également été un important exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des zones extracôtières. Mais lorsque la production a commencé à baisser, le pays a cherché une nouvelle source d'approvisionnement pour ses usines de GNL, qu'il a trouvées au large du Venezuela. Un accord de 2007 entre les deux nations permet l'exploitation transfrontalière des réservoirs. Appliquer les leçons apprises Le Premier ministre de la Trinité, M. Keith Rowley, a récemment déclaré que les Caraïbes « sont annoncées comme la prochaine grande province pétrolière et gazière », et les découvertes en Guyane et au Suriname renforcent encore sa revendication. Mais pour tirer pleinement parti des opportunités économiques qu'ils présentent, le gouvernement surinamais, les citoyens, la société civile et le monde des affaires doivent appliquer les enseignements tirés d'autres domaines et prendre en compte l'expertise de ceux qui ont aidé ces nations à réaliser leur potentiel. Ce n'est qu'alors que le peuple du Suriname pourra être assuré que la célébration autour du nouveau pétrole les inclut également. Né au Suriname, Clarence Seedorf est l'un des plus grands footballeurs de l'histoire et le seul à avoir remporté la Ligue des champions avec trois clubs différents. En plus de sa brillante carrière de milieu de terrain, Seedorf a été entraîneur sur quatre continents. Sa mission de rendre le monde meilleur a été reconnue par Nelson Mandela, qui l'a nommé champion de l'héritage en 2009. Ce groupe restreint de philanthropes contribue à faire en sorte que l'héritage de M. Mandela se perpétue. Seedorf est titulaire d'un diplôme honoris causa en sciences humaines, a reçu les plus hautes décorations civiles des Pays-Bas et du Suriname, et a été à la fois ambassadeur mondial de l'UEFA pour la diversité et le changement et juré pour le prix de la diversité de la FIFA. Il est consultant en affaires et orateur public. NJ Ayuk est président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie, PDG du conglomérat panafricain de droit des sociétés Centurion Law Group et auteur de plusieurs livres sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique, dont « Des milliards en jeu : L'avenir de l'énergie et des affaires en Afrique ». 