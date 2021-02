African Energy Chamber / Mot-clé(s) : Autres African Energy Chamber: Les découvertes pétrolières du Suriname sont un motif de célébration, mais seulement si nous appliquons des leçons pour que cela fonctionne pour tous 01-Fév-2021 / 12:35 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les découvertes pétrolières du Suriname sont un motif de célébration, mais seulement si nous appliquons des leçons pour que cela fonctionne pour tous par Clarence Seedorf (président, Black Impact Foundation) et NJ Ayuk (président, Chambre africaine de l'énergie) Il ne fait aucun doute que la pandémie de la COVID-19 a bouleversé les marchés mondiaux de l'énergie. Le pétrole et le gaz ont indéniablement été l'une des industries les plus durement touchées, les prix ayant encore du mal à rebondir après l'effondrement de la demande au cours du premier trimestre de 2020. Couplé aux préoccupations croissantes concernant le changement climatique et ses effets sur la production d'énergie conventionnelle, il semble difficile de garder espoir. Mais il y en a un, et c'est le Suriname. Dans l'année qui a suivi le début du coronavirus en Chine, les eaux riches en ressources au large de la nation sud-américaine sont devenues la cible d'une activité de forage accrue, et un nombre croissant de producteurs tentent de saisir le potentiel de la région. En avril dernier, par exemple, Apache Corporation et Total ont signalé une importante découverte pétrolière offshore. Le puits Sapakara West-1 était en fait la deuxième découverte d'Apache-Total dans le bloc 58 de 1,4 million d'acres; ils ont fait la première découverte offshore du Suriname au puits d'exploration Maka Central-1 à proximité en janvier 2020. En fait, Apache est tellement convaincu de la promesse que cette région tient qu'elle a abandonné ses plates-formes du Permian Basin au Texas pour se concentrer davantage sur le Suriname. Et si Apache et Total ont peut-être été parmi les premiers à réussir leurs forages au large du Suriname, ils ne sont clairement pas seuls. Exxon Mobil et Petronas ont annoncé une découverte en décembre 2020 et Shell a acheté les participations de Kosmos Energy dans la région. Une politique fiscale favorable Avec le US Geological Survey évaluant le potentiel de ressources du bassin Guyane-Suriname à plus de 13 milliards de barils de pétrole - et seulement 26 puits actuellement en place - il ne fait aucun doute pourquoi les majors et les indépendants sont attirés par la région. Mais ce qui rend le forage au large du Suriname encore plus attrayant, c'est l'environnement commercial favorable qui est vanté sous la direction du président Chan Santokhi, qui a pris ses fonctions l'année dernière. Le Suriname a mis en place un régime favorable aux producteurs que l'industrie pétrolière et gazière a rapidement remarqué. Les accords de partage de production de 30 ans du Suriname sont considérablement plus longs que ceux proposés par les pays voisins, ce qui laisse aux compagnies pétrolières plus de temps pour accélérer leurs activités et continuer à produire. Le Suriname prend également une moindre part des recettes par rapport à ses voisins. Grâce à un coût de production globalement plus faible, les sociétés pétrolières peuvent atteindre une rentabilité même si le pétrole se négocie entre 30 et 40 dollars le baril. Ce sont toutes de très bonnes nouvelles, en effet. C'est précisément le genre de stratégie qui est nécessaire aujourd'hui pour attirer les sociétés pétrolières internationales (IOC), et nous encourageons les pays africains à suivre l'exemple du Suriname. Ce qui reste incertain, c'est comment le Suriname gérera les opportunités et les revenus potentiels découlant de sa prime d'hydrocarbures. Va-t-il prendre l'exemple du Ghana, de la Norvège, de la Guyane, de Trinité-et-Tobago et d'autres pays qui exploitent la richesse des ressources naturelles pour aider la population locale ? Et comment éviter les erreurs des États pétroliers qui ont vu leurs richesses remplir principalement les poches des entreprises étrangères ? Nous plaidons pour que le Suriname exploite le pouvoir de transformation du pétrole et du gaz. Nous voulons voir les gens ordinaires bénéficier de ces découvertes pétrolières majeures. Nous envisageons la richesse pétrolière menant le pays sur une voie durable et rentable. Fondés sur les meilleures pratiques du monde entier - comme indiqué dans le livre de M. Ayuk, « Des milliards en jeu : L'avenir de l'énergie et des affaires en Afrique » - nous aimerions que les dirigeants, la société civile et les entreprises du Suriname envisagent un plan intégrant un contenu local, les femmes, une gouvernance améliorée, etc. Impacts au niveau local Concentrons-nous d'abord sur la manière dont l'industrie pétrolière et gazière peut soutenir le développement économique grâce au contenu local, car cela a des conséquences considérables. Comme expliqué dans le livre de M. Ayuk, les politiques de contenu local sont dérivées d'une philosophie simple : les ressources naturelles d'une nation appartiennent au peuple, donc le peuple doit bénéficier de son développement. Dans une large mesure, cependant, les travailleurs autochtones et les industries d'approvisionnement n'ont pas historiquement récolté le genre de récompenses économiques et sociales auxquelles on pouvait s'attendre. Mais de plus en plus, les entreprises adoptent des initiatives de contenu local plus fortes dans les entreprises hôtes. Cela inclut ExxonMobil en Guyane. Dans le secteur du pétrole et du gaz, les progrès ne se font pas du jour au lendemain. Y compris l'exploration, les découvertes au large des eaux de Guyane se sont préparées depuis 10 ans. Mais dès le départ, ExxonMobil et ses sous-traitants directs ont donné la priorité à l'embauche locale. Au moment où la production dans le bloc Stabroek a commencé en décembre 2019, 1700 Guyanais faisaient partie de la base de la société, représentant en fait plus de la moitié de la main-d'ouvre locale totale. Depuis la première huile en 2015, ExxonMobil et ses sous-traitants directs ont dépensé 180 millions de dollars avec plus de 630 fournisseurs locaux, mettant le feu à l'économie. Les prédictions du Fonds monétaire international (FMI) selon lesquelles l'économie de la Guyane augmenterait de 86% en 2020, contre seulement 4,4% un an plus tôt, sont actuellement testées par l'épidémie de coronavirus. Cependant, un retour éventuel au statu quo pourrait encore se traduire par une croissance économique et du produit intérieur brut sans précédent. Malheureusement, nous ne pouvons pas toujours compter sur les entreprises pour qu'elles fassent suffisamment de choses sans encouragement et sans des réglementations qui protègent contre l'exploitation. Les gouvernements qui créent des réglementations claires et raisonnables sur le contenu local, développent des corridors de ressources et des zones économiques spéciales, accordent des allégements fiscaux, comblent les lacunes de compétences et créent un cadre solide pour les partenariats industriels peuvent aider les sociétés pétrolières et gazières à faire progresser les pratiques de contenu local. Dans un nombre croissant de pays, le contenu local n'est pas laissé au hasard ou à la bienveillance. Par exemple, en 2010, le président par intérim Goodluck Jonathan a signé le projet de loi de 2010 sur le développement du contenu local de l'industrie pétrolière et gazière nigériane. Conçue pour renforcer les capacités des entreprises autochtones, la loi obligeait les sociétés pétrolières en amont à offrir des possibilités de participation aux entreprises et aux travailleurs locaux. Cela comprenait des liens en amont grâce à l'achat de matériaux produits localement. D'autres pays, dont le Koweït, l'Iran, l'Irak, Bahreïn, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU), ont tous intégré des exigences de contenu local dans leurs cadres juridiques par le biais de diverses voies, y compris la législation, la réglementation, les directives, et les pratiques d'appel d'offres. Comme le note Des milliards en jeu, la Tanzanie a besoin d'un plan de succession où les travailleurs étrangers seront remplacés par des nationaux. Le gouvernement du Ghana n'autorisera une entreprise à être qualifiée d '« indigène » que lorsque 80% de ses cadres et cadres supérieurs sont des citoyens ghanéens. L'emploi n'est cependant qu'un domaine dans lequel le contenu local est légiféré. Pour soutenir les programmes de formation contrôlés par l'État pour le personnel indigène, le gouvernement angolais prélève une taxe sur les sociétés de production, de raffinage et de transformation de pétrole égale à 0,15 USD par baril produit. Les entreprises

