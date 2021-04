Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) -2

réalise des investissements en fonds propres et fournit des services de financement de projets, de financement commercial, de conseil et de recherche. APICORP est notée « Aa2 » par Moody's et « AA » par Fitch, tous deux avec une perspective stable. Son siège social est situé à Dammam, en Arabie saoudite. Pour de plus amples informations, visitez le site : www.apicorp.org Suivez-nous sur Pour plus d'informations, contactez : Hassan Al-Jundi APICORP Portable : +966 55 8012942 Email : haljundi@apicorp.org Zeeshan Masud Daniel Chinoy Weber Shandwick Weber Shandwick Portable : +971 55 918 6751 Portable : +971 50 255 3402 Email : zmasud@webershandwick.com Email : dchinoy@webershandwick.com Contact: =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diffusion d'une information Réseau Financier, transmit par l'EQS Group. Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur. =----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1181228 06-Avr-2021 GMT/BST

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2021 07:20 ET (11:20 GMT)