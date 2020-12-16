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Bank of Lao People Democratic Republic : 3 ກົມ ຂອງ ທຫລ ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມມະຕິ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້&

12/16/2020 | 11:59pm EST
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3 ກົມຂອງ ທຫລ ຈັດຕັ້ງການເຊື່ອມຊຶມະຕິ

ກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີIV

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ14 ທັນວາ 20220 ທີ່ສະໂມສອນສະຖາບັນການທະນາຄານ, ອົງຄະນະພັກທະນາຄານແຫ ງສປປ ລາວ

(ທຫລ) ໄດຈັດຕັ້ງການເຜີຍແຜຜົນສ!າເລັດຂອງງກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີIV ແລະ ເຊື່ອມຊຶມະຕິ, ບັນດາ ເອກະສານສ!າຄັນຕາງໆທີ່ຕິດພັນ. ໂດຍການໃຫກຽດເປ ນປະທານຂອງສະຫາຍ ນາງ ຂັນແກ ວຫຼມະນີເງົາ ົາຄະນະປະຈາພັກ, ກາມະການ ປະຈາພັກ, ຫົວໜ້າກົມບັນຊີແລະການເງິນແລລະ ພ'ອມດວຍການເຂົ້າຮ1ວມຮັບຟ5ງຂອງສະຫາຍ ເພັດສະຖາພອນ ແກ ົງວິຈິດເລຂາ

  • ວຍພັກຫ ອງການ ທຫລ, ທານໄຊລືຊາ ຜ ຍະວົງເລຂາໜ ວຍພັກກົມນິຕິກາທຫລ ແລະ ຄະນະໜ ວຍຍພັກ, ພະນັກງານຂອງກົມບັນຊີ ແລະການເງິນ, ຫ ອງການ ທຫລ ແລະ ກົມນິຕິກາເຂົ້າຮ1ວມ.
    ສະຫາຍ ນາງ ຂັນແກ ວຫຼມະນີເງົາາ ຄະນະປະຈາພັກ, ກາມະການປະຈາພັກໄດຍົກໃຫເຫັນເຖິງຜົົນສ!າເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ
    ຜແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີIV ທີ່ຜ ານມາາ ເຊິ່ງມີບັນດາຜົນສ!າເລັດຫຼາຍດານທີ່ຄະນະພັກ-ຄະນະນາແລະ ສະມາຊິກພັກທຫລ ໃນ ສະໄໝທີIII ສາມາດຍາດມາໄດໃນໄລຍະຜ ານມາ ແລະ ບາງຂໍ6ຄົງຄ#າງຈານວນໜຶ່ງທີ່ຈະຕອງໄດບ ກບືນໃຫໄດຜົນສ!າເລັດໃນສະໄໝທີ IV. ພ'ອມນີ້, ຍັງໄດເນັ້ນໜັກຽວກັບຍດທະສາດພັດທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໃນ5 ປຕໍໜ າ(2021-2025) ຊຶ່ງ ແຜນດັັ ງກ0າວໄດ ກ ານົດວິໄສທັດຄື: "ຮັບປະກັນສະເຖຍລະພາບດານເງິນຕາແຫ ງຊາດໃຫ ໝັ້ນທ, ພັດທຽງ ທະນາລະບົບສະຖາບັນການເງິນ- ເງິນຕາໃຫ ເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງແລະ ສາມາດແແຂ ຂັນໃນເງື່ອນໄຂການເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນງ"; ການົດດທິດທາງລວມ, ຄາດໝາຍສ !ຊົນ ແລະ 4 ຍດທະສາດຫຼັກຄື: ຮັກສາສະເຖຍລະະພາບດານເງິນຕາໃຫໝັ້ນທ ຍາວນານຽງ; ພັດທະນາລະບົົບສະຖາບັນການ-ເງິນຕາໃຫເຂັ້ມແຂງ-ໝັ້ນຄົງ; ພັດທະນາລະບົບການຊ າລະແຫ ງຊາດໃຫ ເປ ນສ ນກາງຊ າລະທີ່ທັນສແລະ ປອດດໄພ ແລະ ພັດທະນາລະບົບ ພື້ນຖານໂຄງລ#າງຂອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາໃຫສອດຄອງກັບຫຼັກການລວມຂອງສາກົນແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ. ໃນ ໂອກາດນີ້ສະຫາຍໄດຮຽກຮ1ອງໃຫບັນດາຄະນະະນາ, ສະມາຊິກພັກແລະ ພະນັກງານທ ກທົໜວ ຂອງາ ທຫລ ຈົໄດງນາໄປຜັນຂະຫຍາຍ ເປ ແຜນງານໂຄງການອັນສະເພາະຂອງຕົນເພືື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫມີຜົນສ!າເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ. ນອກຈາກນີ້; ໃນຕົ້ນເດືອນ ທັນວາທີ່ຜ ານມາ ບັນດາຄະນະໜ ວຍພັກ-ຄະນະພັກທຫລ; ຄະນະພັກຮາກຖານ; ສາຂາ ທຫລ ແລະ ທະະນາຄານທລະກິດກໍໄດຈັດຕັ້ງ ການເຜີຍແຜຜົນສ!າເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນອົງຄະນະພັກທຫລ ຄັ້ງທີIV ດວຍບັນຍາກາດຟ5ດ5 ແລະນ ມີຄວາມໝາຍສ!າຄັນ.

# ຂາວ-ພາບ:. ວັນປະເສີດສົມບ+ນຂັນ

ຊາດພັດທະນາພາເສດຖະກິດ າວໄກ ພ ອມກັນນ າໃຊ ເງິນກີ

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Disclaimer

Bank of the Lao People's Democratic Republic published this content on 14 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 December 2020 04:58:04 UTC

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