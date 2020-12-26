Bank of Lao People Democratic Republic : ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V

ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ູ້ແທນຊາວໜທົົ່ວປະເທດ່ມ ຄັັ້ງທີVIII
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນຊາວໜ ່ມທົົ່ວປະເທດຄັັ້ງທີVIII ໄດູ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາໜ ີືີ່ງວັນເຄ(ວັນທີືີ່ງ 24-25 ທັນວາ2020) ທີືີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ອາລ ນໄຊສ ນນະລາດກໍາມະ ການສໍາຮອງສ ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລ ຫານງານພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕ ວັດລາວ ໂດຍໄດູ້ຮັບກຽດຢ່າງສ ສະຫາຍງຈາກ ບ ນຍັງວໍລະຈ ເລຂາທດ ການໃຫຍ່ຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງສປປ ລາວ, ພູ້ອມດູ້ວຍການນໍາພັກ-ລັດ, ອະດີດການນໍາຊາວໜມ, ວ່ ລະຊົນແຫ່ງຊາດ, ຕາງ ໜູ້າອງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ481 ສະຫາຍ, ຍ ງ85 ສະຫາຍ ໃນນີັ້ມີ ຜ ູ້ແທນສົມບ ນທີືີ່ມາຈາກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງ, ອົງການແລະ ຮາກຖານເຂົັ້າຮ່ວມທັງໝົດ441 ສະຫາຍ,
ຍ ງ75 ສະຫາຍ, ເຊ ີືີ່ງເປັນຕົວແທນໃຫູ້ແກ່ສະມາຊ ບັນດາເຜົົ່າໃນຂອບເຂດທົວປະເທດກຊາວໜ່ມລາວທັງໜົດ 702.693 ສະຫາຍ.
ກອງປະຊຸມໃນຄັັ້ງນີັ້, ໄດູ້ພູ້ອມກັນຄົັ້ນຄວູ້າແລະ ປະກອບຄໍາຄ ຄໍາເຫັນດແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານ ການເມ ອງ, ທ ດທາງແຜນການພັດທະນາຊາວໜມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າແຕ່ປີ2021-2025, ຮັບຮອງເອົາ ວ ໄສທັດຊາວໜ2040່ມ , ຍ ດທະສາດພັດທະນາຊາວໜ-ເຍົາວະຊົນ່ມແຕ່ປີ2021-2030 ແລະ ວຽກງານຈ ດສ ມ
ແຕ່ນີັ້ຮອດປີ2025. ຜ ູ້ແທນກອງປະຊຸມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບບົດສໍາຫຼວດການນໍາພາຂອງຄະນະບໍລ ຫານງານ
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ນກາງຊປປລ ສະໄໝທີVII, ເຊງເປັນບົດຮຽນອັນສໍາຄັນໃຫູ້ືີ່ຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງຊປປລ ຊຸດຕໍໍ່ໄປໃນ ການຈັດຕັັ້ງນໍາພາວຽກງານຊາວໜ-ເຍົາວະຊົນ່ມ , ຮັບຮອງເອົາກົດລະບຽບຂອງຄຊປປລ ແລະ ກົດລະບຽບ
ການຈັດຕັັ້ງເຍົາວະຊົນທັນວາສະບັບປັບປ ງໃໝ່, ໂດຍມີການປັບປໃຫູ້ມີຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປັນຈງງ ຂອງຊາວໜມ່-ເຍົາວະຊົນໃນປະຈ ບັນ.
ກອງປະຊຸມຍັງໄດູ້ຮັບຟັງການປະກອບຄໍາເຫັນຈາກຕົວແທນຄະນະບໍລ ຫານງານຊປປລ ຂັັ້ນກະຊວງ, ທູ້ອງຖ ີືີ່ນແລະ ຕົວແບບຂອງຊາວໜມ ທີືີ່ໄດູ້ຢັັ້ງຢືນຢ່າງຖ ກຕູ້ອງເຖ ງຜົນງານແລະ ໄຊຊະນະຂອງວຽກງານຊາວ ໜມ່-ເຍົາວະຊົນໃນໄລຍະ5 ປີຜ່ານມາ, ຜົນງານດັົ່ງກ່າວນັັ້ນແມ່ນໝາກຜົນແຫ່ງການນໍາພາ-ຊີັ້ນໍາຂອງພັກ, ການ ຊ່ວຍເຫຼ ອເອໍານວຍັ້ຂອງອົງການປົກຄອງ, ອົງການຈັດຕັັ້ງການເມ ອງ-ສັງຄົມ, ຫົວຄ ດປະດາງຂອງຄະນະດສູ້ ຊປ ປລ ທ ກຂັັ້ນ ແລະ ຄວາມຫູ້າວຫັນໃນການບ ກໜູ້າບ ນຕົວຂອງຊາວໜມ. ່
ຜແທນກອງປະຊຸມໄດພູ້ອມກັນໃຊູ້ສ ດຂອງຕົນປ່ອນບັດເລ ອກຕັັ້ງເອົາຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງຊປປລ
ສະໄໝ ທີVIII ບົນພນຖານຫຼັກການລວມສັ້ປະຊາທນ ປະໄຕທັງຖ ກຕູ້ອງສອດຄ່ອງກັບມາດຖານເງ ີືີ່ອນໄຂທີືີ່ກໍາ ນົດໄວູ້ເຊ ີືີ່ງຜຮັບສະໝັກເລູ້ ອກຕັງມີທັງໝົດ້65 ສະຫາຍ, ຍ ງ8 ສະຫາຍ ແລະ ເລ ອກໄດູ້ຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນ ກາງ ຊປປລ ຊຸດທີVIII ປະກອບມີ63 ສະຫາຍ, ຍ ງ7 ສະຫາຍ. ໃນນີັ້, ໜ ືີ່ງໃນໂຄງປະກອບຂອງຄະນະບໍລ ຫານ ງານສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕລາວວັດສະໄໝທີVIII ມີສະຫາຍ ບ ນທະວີສ ກດາວົງເລຂາຄະນະບໍລ ຫານ ງານຊາວໜ ່ມທຫລ ທີືີ່ເປັນຕົວແທນໃຫູ້ຊາວໜທົົ່ວລະບົບທະນາຄານ່ມ ປະກອບເຂົັ້າຢ ່ໃນຄະນະດັົ່ງກ່າວ.
ກອງປະຊຸມຄັັ້ງປະຖົມມະລຂອງຄະນະບໍລກ ຫານງານສ ນກາງຊປປລ ໄດູ້ເປັນເອກະສັນເລ ອກເອົາຄະນະ ເລຂາທ ການສ ນກາງຊປປລ ຈໍານວນ13 ສະຫາຍ, ຍ ງ2 ສະຫາຍ ແລະ ເລ ອກຕັັ້ງເອົາເລຂາຄະນະບໍລ ຫານງານ
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ນກາງຊປປລ ສະໄໝທີVIII ແລະ ຮອງເລຂາໂດຍແມ່ນ: ສະຫາຍ ອາລ ນໄຊສ ນນະລາດເປັນເລຂາຄະນະ ບໍລ ຫານງານສ ນກາງຊປປລ ແລະ ເລ ອກເອົາຮອງເລຂາ ປະກອບດູ້ວຍສະຫາຍ ບ ນຕາເທບພະວົງ, ສະຫາຍ ນວນ ທອງ ສ ວັນວ ແລະໄຊ ສະຫາຍ ທອງຈັນພ ມີພັນ. ກອງປະຊຸມຍັງເລ ອກຕັັ້ງເອົາຄະນະກວດກາຄະນະບໍລ ຫານງານ
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ນກາງຊປປລ 9 ສະຫາຍໂດຍ ສະຫາຍ ນວນທອງ ສ ວັນວ ເປັນປະທານກວດກາໄຊ.
ກອງປະຊຸມຄັັ້ງນີັ້, ໄດູ້ຮັບກຽດຮັບຟັງການໂອູ້ລົມແລະ ຊີັ້ທ ດເຍ ອງທາງຈາກສະຫາຍ ບ ນຍັງວໍລະຈ ດ ເລຂາທ ການໃຫຍ່ຄະນະບໍລ ຫານງານສ ນກາງພັກ, ປະທານປະເທດ ແຫ່ງສປປ ລາວ, ໂດຍສະຫາຍໄດູ້ເນັນໜັກວ່າ້: ຄະນະຊາວໜ ່ມທ ນກຂັັ້ແຕ່ສ ນກາງຮອດທູ້ອງຖ ີືີ່ນ, ຮາກຖານ ກ່ອນອ ີືີ່ນໝົດຕູ້ອງເອົາໃຈໃສ່ດຂີດໃນການປົກປັກ
ຮັກສາໝາກຜົນຂອງການປະຕ , ວັດສບທອດມ ນເຊອອັນດີງາມຂອງຊາດັ້ ແລະ ຂອງຊາວໜມ່, ເສີມຂະຫຍາຍ ຜົນງານແລະ ທ່າແຮງບົົ່ມຊູ້ອນຂອງຕົນ, ຕັັ້ງໜູ້າສ ກສາອົບຮົມພະນັກງານຊາວໜ ່ມ, ສະມາຊ ກຊາວໜ ່ມກໍຄ ຊາວ
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່ມ-ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່ໃຫູ້ມີຄນທາດການເມ ອງໜັກແໜູ້ນ, ມີຄ ນສົມບັດສ ນທໍາປະຕ, ມີນໍໍ້າໃຈຮັກວັດ ຊາດ, ຮັກລະບອບປະຊາທ ປະໄຕປະຊາຊົນ, ຮປົກປັກຮັກສາູ້ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມ ນເຊອອັ້ນດີງາມຂອງຕົນ, ເປັນ ເຈົັ້າການໃນການເຕົັ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີ, ປ ກລະດົມຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນແລະ ອະນ ຊົນລາວບັນດາເຜົົ່ໃຫູ້ມີ ແບບແຜນການດໍາລົງຊີວ ດທີ, ືີ່ດໝັົ່ນໃນການສາຮຽນກສາຮໍໍ່, ຍົກລະດັບຄວາມຮ, ຄວາມສາມາດຂອງຕົນໃຫູ້ສ ງ ຂນເລັ້ອຍໆັ້ ເພ ີືີ່ອໃຫູ້ກາຍເປັນຜຊໍານານງານແລະູ້ກາຍເປັນຜສ ູ້ບທອດທີຂອງຊາດືີ່.
#ຂ່າວ: ໂດຍ ນ. ປາໄນ ພັນທະລາ
ຮັກບູ້ານເກີດເມ ອງນອນໃຊູ້ຈ່າຍທອນ ເປັນເງ ນກີບ
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