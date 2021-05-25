Bashneftegeofizika JSC : АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» УЧАСТВУЕТ В РОССИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ И 29-О

Дирекция промысловой геофизики АО «Башнефтегеофизика» подвела итоги работы в 2020 году. Оценивали достигнутые результаты, обсуждали актуальные вопросы и дальнейшие производственные планы несколько десятков сотрудников компании, причём находившихся не только в зале НПЦ «Геостра», где проводилось мероприятие, но и в своих подразделениях в режиме видеоконференции.
22.04.2021
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