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Bashneftegeofizika JSC : АО «БАШНЕФТЕГЕОФИЗИКА» УЧАСТВУЕТ В РОССИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОХИМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ И 29-О

05/25/2021 | 08:55am EDT
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Дирекция промысловой геофизики АО «Башнефтегеофизика» подвела итоги работы в 2020 году. Оценивали достигнутые результаты, обсуждали актуальные вопросы и дальнейшие производственные планы несколько десятков сотрудников компании, причём находившихся не только в зале НПЦ «Геостра», где проводилось мероприятие, но и в своих подразделениях в режиме видеоконференции.

22.04.2021

Disclaimer

Bashneftegeofizika JSC published this content on 25 May 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 May 2021 12:54:03 UTC.


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