Bharat Biotech Concludes Final Analysis For Covaxin Efficacy From Phase 3 Clinical Trials

July 2 (Reuters) -
* BHARAT BIOTECH CONCLUDES FINAL ANALYSISFOR COVAXIN®
EFFICACY
FROM PHASE 3 CLINICAL TRIALS
* BHARAT BIOTECH - EFFICACY ANALYSIS DEMONSTRATES COVAXIN TO
BE
77.8% EFFECTIVE AGAINST SYMPTOMATIC COVID19
* BHARAT BIOTECH - EFFICACY ANALYSIS DEMONSTRATES COVAXIN TO
BE
93.4% EFFECTIVE AGAINST SEVERE SYMPTOMATIC COVID-19
* BHARAT BIOTECH - EFFICACY DATA DEMONSTRATES COVAXIN TO BE
63.6%
PROTECTION AGAINST ASYMPTOMATIC COVID-19
* BHARAT BIOTECH - EFFICACY DATA DEMONSTRATES COVAXIN TO BE
65.2%
PROTECTION AGAINST THE SARS-COV-2, B.1.617.2 DELTA VARIANT