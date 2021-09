CHRONEXT AG prévoit une IPO et une -2

CHRONEXT opère sur un marché largement inexploité avec un potentiel de croissance important. Le marché du premium, du luxe et de l'ultra-luxe était évalué à 55 milliards d'euros en 2019 et devrait atteindre 69-73 milliards d'euros d'ici 2025^[2] . La modélisation exclusive de CHRONEXT prévoit une croissance encore plus importante du marché, atteignant 65-90 Mds d'euros d'ici 2025^[3] . Le marché des montres de luxe est sur le point de se transformer en un environnement numérique, McKinsey prévoyant une transformation rapide vers un environnement en ligne, allant de 12 % des ventes de montres premium et de luxe ayant lieu en ligne en 2019 à 23 % en 2025. Cette croissance devrait être alimentée notamment par la vente de montres de luxe d'occasion, qui ont tendance à prendre de la valeur avec le temps et sont intrinsèquement adaptées aux ventes en ligne à partir de places de marché de confiance tels que CHRONEXT, compte tenu des processus d'authentification requis. Le segment des montres d'occasion haut de gamme et de luxe devrait atteindre 24 à 26 milliards d'euros d'ici 2025, contre 15 milliards d'euros en 2020, avec une estimation selon laquelle la part des montres d'occasion haut de gamme, de luxe et d'ultra-luxe vendues en ligne passera de 30 % en 2019 à 45 % en 2025^[4], faisant d'Internet un canal clé pour l'achat de montres d'occasion haut de gamme, de luxe et d'ultra-luxe. En tant que partenaire de choix pour les consommateurs, les détaillants et les marques de montres de luxe et en tant que leader établi dans la vente en ligne de montres de luxe neuves et d'occasion, CHRONEXT a l'avantage d'être le premier à saisir la croissance de ce marché. La Société est bien placée pour jeter les bases d'une expansion géographique du marché et pour devenir le leader mondial du marché des montres de luxe en ligne et, plus généralement, de l'espace plus large du luxe personnel, qui devrait atteindre une taille de marché de 330 à 370 milliards d'euros d'ici 2025^[5], dans une perspective à long terme.

CHRONEXT a mis en place une plateforme numérique sophistiquée et basée sur les données pour les montres de luxe, en s'appuyant sur un modèle 1P/3P unique, soutenu par une solide base technologique. La plateforme CHRONEXT a mis en relation environ 11 millions d'amateurs de montres ayant visité son site Web au cours des douze mois précédant le 30 juin 2021 avec 1'480 fournisseurs actifs dans le monde. Alliant commodité, qualité, authenticité et liquidité, la plateforme offre aux clients une expérience utilisateur transparente, une interface simple, un environnement de marque haut de gamme et un contrôle qualité rigoureux. La plateforme CHRONEXT est conçue autour d'un modèle unique de merchandising hybride 1P/3P. L'entreprise vend des montres sur une base 1P, c'est-à-dire qu'elle les garde en stock jusqu'à ce qu'elles soient achetées par un client, garantissant ainsi la disponibilité immédiate d'articles à forte rotation. CHRONEXT vend également des montres sur une base 3P, c'est-à-dire qu'elle ne s'approvisionne en montres qu'après que le client a passé une commande, ce qui garantit la disponibilité d'une large gamme de produits grâce à un réseau mondial de fournisseurs et réduit le risque lié aux stocks. Dans chaque cas, la montre est achetée et authentifiée par CHRONEXT avant d'être revendue au client, tandis que CHRONEXT conserve également le contrôle total du service avant et après-vente, de la tarification, du traitement des paiements et de l'exécution des commandes et, du fait qu'elle gère la transaction de bout en bout, elle reconnaît l'intégralité du prix de vente comme revenu net. CHRONEXT a créé un « guichet unique » sécurisé pour le client et s'est imposée comme un vendeur identifiable et digne de confiance avec un avantage concurrentiel sur ses pairs.

Le modèle commercial intrinsèquement axé sur les données de CHRONEXT distingue la Société de ses pairs dans le secteur de l'horlogerie. La collecte de données en ligne permet de réaliser des études de marché approfondies, de suivre les données à haute fréquence et d'obtenir des données de transaction intégrées au niveau international. Le système de gestion des stocks basé sur les données permet de prévoir, de suivre et d'informer CHRONEXT sur l'approvisionnement et la vente de montres de luxe et d'optimiser les processus logistiques de la Société, tandis que le moteur de tarification exclusif de CHRONEXT, qui repose sur une base de données de plus de 200 000 transactions historiques, détermine les prix des montres qu'elle s'approvisionne et vend en fonction des tendances du marché. La plateforme permet de prendre des décisions intelligentes grâce à une pile technologique omnicanale bien intégrée, une plateforme d'achat progressive hautement évolutive et un environnement de transaction sécurisé.

CHRONEXT bénéficie de relations de confiance avec ses clients et fournisseurs

Les processus rigoureux d'authentification et d'assurance qualité en 17 étapes de CHRONEXT, menés par une équipe interne d'experts certifiés dans le domaine des montres, et sa garantie CHRONEXT de 24 mois pour toutes les montres neuves et d'occasion, ont permis d'établir des relations de confiance avec ses clients, comme en témoignent le taux de répétition d'achat de CHRONEXT d'environ 30 % dans les 36 mois^[6], la note de confiance actuelle de Trustpilot de 4,8/ 5 et la note de confiance de Trusted Shops de 4,9/5. L'accès que CHRONEXT offre à une base de clients mondiale, combiné à des points de contact uniques ainsi qu'à un processus de vente pratique et simple, fait de CHRONEXT le partenaire de confiance, également pour les marques et les détaillants.

CHRONEXT a un profil financier attrayant et durable et des perspectives prometteuses

Le profil financier de CHRONEXT est caractérisé par un historique de croissance soutenue avec une économie unitaire attrayante pour stimuler la rentabilité future. En 2020, CHRONEXT a généré 101,29 millions d'euros de revenus. Cela représente un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 104 % depuis la première année complète d'exploitation de CHRONEXT en 2014, et un CAGR de 47 % depuis 2018. En passant à la vente de montres de luxe de plus grande valeur en 2020, CHRONEXT a pu augmenter la valeur moyenne des commandes (AOV) de 4'604 euros en 2019 à 7'111 euros en 2020, entraînant une économie unitaire rentable avec une marge bénéficiaire brute de 11,2 % et entraînant une augmentation de 17,7 % du chiffre d'affaires en glissement annuel. La croissance de la Société a largement dépassé celle du marché européen du luxe, qui a augmenté à un CAGR de 2 % en 2019, et a diminué de 36 % en 2020. Au cours du semestre clos le 30 juin 2021 par rapport au premier semestre 2020, CHRONEXT a augmenté son chiffre d'affaires de 20,3 % à 53,18 millions d'euros (S1 2020 : 44,19 millions d'euros). Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, la Société vise une croissance du chiffre d'affaires d'environ 40 %, grâce à la croissance du volume des commandes et de la valeur ajoutée. Sur la base de ces prévisions, la croissance du chiffre d'affaires devrait presque doubler à court terme, tout en se stabilisant juste au-dessus de 40 %, avec une marge d'ebitda ajusté atteignant les chiffres intermédiaires à moyen terme.

CHRONEXT est gérée par une équipe de gestion expérimentée, dirigée par les fondateurs, et complétée par un conseil d'administration très expérimenté. Le succès de CHRONEXT est porté par une équipe diversifiée et engagée de passionnés de montres et la société est dirigée par des fondateurs passionnés et ambitieux et un conseil d'administration très expérimenté. CHRONEXT est dirigée par les fondateurs Philipp Man (CEO) et Ludwig Wurlitzer (CPO), dont la passion pour les montres a attiré plus de 120 employés, dont des horlogers qui examinent, authentifient et polissent les montres, et une équipe très expérimentée de membres du conseil d'administration, parmi lesquels Jacob Fonnesbech Aqraou, Gary Briggs, Daniella Vitale, Hamdi Chatti et Kristiina Leppänen, ainsi que Norbert Platt en tant que conseiller de la Société. L'équipe s'est lancée ensemble dans une aventure, animée par une vision commune : rendre le monde des montres de luxe plus sûr et plus pratique et offrir une expérience client exceptionnelle.

CHRONEXT est bien positionnée grâce à des avantages clés par rapport à ses concurrents

Pour l'instant, le marché de la montre de luxe est essentiellement hors ligne et alimenté par la vente de montres neuves dans des magasins de briques et de mortier (POS). Si, aujourd'hui, la majorité des recherches pré-achat se font déjà en ligne, la transaction proprement dite a toujours lieu en magasin. Actuellement, les clients sont confrontés à des listes d'attente, à une sélection hors ligne limitée et à un choix d'articles d'occasion de haute qualité peu ou pas du tout disponible sur le marché.

