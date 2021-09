CHRONEXT AG prévoit une IPO et une -3

CHRONEXT pense toutefois que le marché de demain sera défini par le commerce en ligne et l'essor des certified pre-owned (CPO). La vente en ligne sera le canal clé, avec une forte proposition de click & collect et une réduction significative du nombre de points de vente dans le monde. CHRONEXT prévoit que presque tous les processus d'achat de montres de luxe commenceront par une recherche en ligne et seront finalement convertis ou initiés par le commerce électronique. Ayant connu une croissance importante depuis sa création, CHRONEXT est bien placée pour bénéficier de ces tendances grâce à des avantages concurrentiels clés. Il s'agit notamment d'une large sélection avec une disponibilité supérieure, d'une sélection et d'une expertise solides en matière d'articles d'occasion certifiés, d'un contrôle de bout en bout des transactions et de la propriété de tous les aspects de l'expérience client, de contrôles internes d'authenticité et de qualité pour chaque transaction, d'un impact positif sur la valeur de la marque et d'un modèle commercial hybride qui facilite l'évolutivité.

Les trois piliers de CHRONEXT, moteur de la croissance future

CHRONEXT prévoit d'assurer sa croissance future en s'appuyant sur trois piliers principaux. Tout d'abord, un élément clé de sa stratégie consiste à élargir sa clientèle. La vente en ligne de montres haut de gamme et de luxe devrait augmenter considérablement dans les années à venir, sous l'impulsion de la génération Y et de la génération Z, natives du numérique, qui devraient contribuer à environ 180 %^[7] de la croissance totale du marché du luxe entre 2019 et 2025. D'ici 2025, les dépenses de luxe de ces groupes démographiques devraient contribuer à hauteur de 68 %^[8] du marché mondial du luxe. En tant que plateforme de montres de luxe de nouvelle génération technologiquement avancée, CHRONEXT est idéalement positionnée pour capter la croissance des ventes de montres de luxe en ligne. Les activités marketing efficientes et efficaces de CHRONEXT ont pour but d'aider à continuer à gagner de nouveaux clients au sein de ces foules et à fidéliser les clients existants.

Deuxièmement, CHRONEXT entend poursuivre son expansion internationale dans de nouvelles zones géographiques. Soutenue par sa plateforme technologique évolutive, la Société entend poursuivre une stratégie structurée d'entrée et d'expansion sur le marché afin de développer une présence dans le monde entier. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur la consolidation de la position de CHRONEXT en Europe. Ayant récemment pénétré les marchés français, italien et néerlandais, CHRONEXT prévoit de renforcer sa position en créant des pick-up lounges et en développant davantage la présence de sa marque. Par la suite, l'objectif est de s'étendre à l'Espagne, à la Belgique et à certains pays nordiques, puis aux EAU et à l'Australie. En plus de l'expansion organique dans de nouvelles zones géographiques, les cibles d'acquisition sont surveillées et examinées afin d'identifier les opportunités d'accélérer l'entrée dans de nouvelles régions. Les cibles potentielles comprennent des plateformes de montres de luxe et des ateliers d'horlogerie, principalement dans les régions non stratégiques. De plus, il est prévu d'approfondir et d'élargir les relations avec des partenaires complémentaires, comme des places de marché en ligne, afin d'accroître la présence de CHRONEXT à l'échelle internationale tout en réduisant les risques liés à son entrée sur ces nouveaux marchés.

Troisièmement, CHRONEXT a l'intention de continuer à accroître ses marges bénéficiaires en développant les domaines d'activité et les offres existants, en particulier la vente de montres d'occasion, qui dégage une marge brute plus élevée que la vente de montres neuves : en 2020, les montres d'occasion (environ 24 % du chiffre d'affaires) ont donné lieu à une marge brute de 17 %. La Société s'attend à ce que la part des montres d'occasion augmente considérablement dans les années à venir. Ajouté à cela, de nouveaux services et offres à valeur ajoutée sont prévus pour favoriser l'expansion de la marge et accélérer la convergence vers la rentabilité. Il est également prévu de stimuler davantage les ventes de montres provenant directement des marques afin d'augmenter davantage les marges bénéficiaires.

À propos de CHRONEXT :

La CHRONEXT AG (www.chronext.fr) a été fondée en 2013 par Philipp Man et Ludwig Wurlitzer. Forte de plus de 120 employés, cette plateforme de montres de luxe propose environ 7 000 modèles à la vente. Avec son siège social à Zoug (en Suisse), 9 autres sites en Europe et un à Hong Kong ainsi qu'un atelier de montres pour les contrôles de qualité et d'authenticité, l'entreprise est positionnée au niveau international et garantit un service à la fois rapide et sûr. CHRONEXT simplifie les structures complexités du marché de l'horlogerie et offre à ses clients une expérience d'achat unique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.chronext.com

Contact presse : Harald Kinzler Kekst CNC +49 69 5060 37576 harald.kinzler@kekstcnc.com Lucas Hermanns CHRONEXT Service Germany GmbH +49 171 687 6336 lucas.hermanns@chronext.com

Investisseurs : Dagmara Robinson CHRONEXT AG +41 79 829 06 70 invest@chronext.com

