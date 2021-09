EQS Group-News: CHRONEXT AG / Mot-clé(s) : Introduction en bourse CHRONEXT AG prévoit une IPO et une cotation à la SIX Swiss Exchange 2021-09-10 / 07:00

Communiqué de presse Zoug, Suisse, 10 septembre 2021

CHRONEXT AG prévoit une IPO et une cotation à la SIX Swiss Exchange

- CHRONEXT crée la nouvelle génération d'écosystèmes de montres de luxe sur un marché de plusieurs milliards d'euros largement inexploité et présentant un potentiel de croissance important.

- Le modèle économique hybride unique de CHRONEXT permet à la plateforme numérique de proposer des stocks de première main (1P) et de tierce main (3P), des montres neuves et d'occasion certifiées, et de combiner le meilleur de l'online et de l'offline avec ses 11 salons actuels à travers le monde.

- La plateforme numérique de pointe de CHRONEXT a mis en relation environ 11 millions d'amateurs de montres ayant visité son site Web au cours des douze mois précédant le 30 juin 2021 avec plus de 1'480 fournisseurs dans le monde.

- Partenaire numérique accompagnant ses clients à toutes les étapes de la propriété d'une montre de luxe, CHRONEXT propose 49 marques et a servi plus de 100 000 clients. CHRONEXT a livré dans 62 pays en 2020.

- CHRONEXT est le premier acteur de la région DACH en termes de chiffre d'affaire et affiche un taux de répétition d'achat d'environ 30 % dans les 36 mois, ce qu'elle estime être le meilleur du secteur, tout en étant rentable dès la première commande sur la base de l'économie d'une unité entièrement chargée.

- Ayant augmenté ses revenus à un taux de croissance composé annuel d'environ 104 % depuis sa création et de 47 % depuis 2018, dont une croissance de 18 % en 2020, contre une baisse de 36 % sur le marché global européen du luxe, les revenus de CHRONEXT ont dépassé les 100 millions d'euros pour la première fois en 2020.

- Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, la société vise une croissance des revenus d'environ 40 %. Sur la base de ces attentes, la croissance du chiffre d'affaires devrait presque doubler à court terme, tout en se stabilisant juste au-dessus de 40 %, avec une marge d'ebitda ajusté atteignant les chiffres intermédiaires à moyen terme.

- En tant que partenaire de choix pour les consommateurs, les détaillants et les marques de montres de luxe, CHRONEXT est bien positionnée pour conquérir le vaste marché des montres de luxe en ligne.

- L'offre devrait inclure une composante primaire d'environ CHF 250 mio pour stimuler une croissance organique et inorganique, ainsi qu'une composante secondaire provenant de certains actionnaires existants.

- L'introduction en bourse prévue à la SIX Swiss Exchange est une étape naturelle du développement de CHRONEXT, destinée à renforcer la visibilité de sa marque, sa confiance et son profil mondial.

Zoug, 10 septembre 2021 - CHRONEXT AG ("CHRONEXT" ou la "Société"), une plateforme numérique de pointe et en pleine croissance pour l'achat et la vente de montres de luxe neuves et d'occasion offrant une expérience client exclusive en ligne et hors ligne, annonce son intention de lancer une introduction en bourse ("IPO") et de coter ses actions à la SIX Swiss Exchange (dans la International Reporting Standard). L'IPO est susceptible d'inclure de nouvelles actions provenant d'une augmentation de capital ainsi que des actions secondaires de certains actionnaires existants. Les actions seront offertes à des investisseurs privés et institutionnels en Suisse et à des investisseurs institutionnels dans certains autres pays. L'IPO devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021, sous réserve des aléas du marché.

Philipp Man, PDG et co-fondateur de CHRONEXT : « Aujourd'hui est un jour très enthousiasmant pour l'équipe de CHRONEXT. Ayant connu une croissance rapide depuis la création de l'entreprise en 2013, notre objectif est désormais de coter CHRONEXT afin de nous donner la flexibilité financière nécessaire pour capitaliser sur un changement sans précédent dans le secteur de la montre de luxe et de conquérir une croissance supplémentaire dans le marché en ligne structurellement sous-exploité. Nous sommes heureux que notre histoire ait déjà suscité un fort intérêt auprès de nombreux investisseurs institutionnels de premier plan. »

Jacob Fonnesbech Aqraou, président du conseil d'administration de CHRONEXT : « L'entrée en bourse représente la prochaine étape logique dans le développement de CHRONEXT. Outre le financement de la stratégie de croissance en augmentant la visibilité de la marque, la crédibilité et le profil de la Société, nous pensons que l'introduction en bourse permettra à CHRONEXT de prendre une part supplémentaire du marché en ligne du luxe dur, en croissance rapide et très rentable. »

Description de l'IPO, utilisation du produit de l'émission

Au vu de la croissance rapide de CHRONEXT à l'heure actuelle, la Société et les actionnaires vendeurs estiment également qu'une IPO représente la prochaine étape naturelle dans le développement de la Société. CHRONEXT a l'intention d'utiliser une partie du produit net de l'IPO pour stimuler la croissance organique, élargir l'offre de produits et se développer dans de nouvelles zones géographiques. Le produit net devrait également être utilisé pour étendre le réseau de lounges du groupe et pour investir davantage dans la technologie du groupe, notamment en ce qui concerne une intégration accrue avec les détaillants et les marques, la poursuite du développement d'une application mobile et la mise en place de la technologie requise pour introduire des produits et services supplémentaires. La Société a l'intention d'investir également dans la croissance non organique, en particulier dans les zones géographiques principales ainsi qu'aux États-Unis et en Asie, et dans l'expansion du fonds de roulement net et le remboursement de la dette. La Société et les actionnaires vendeurs estiment qu'une cotation à la SIX Swiss Exchange AG (SIX) augmenterait la reconnaissance de la marque CHRONEXT, sa crédibilité, sa confiance et son profil pour soutenir des opportunités de croissance supplémentaires, en plus d'offrir une plus grande flexibilité financière grâce à un accès direct aux marchés des capitaux. L'IPO devrait comprendre une composante primaire d'environ CHF 250 mio et une composante secondaire. En outre, les actionnaires vendeurs mettront à disposition des actions existantes pour une éventuelle surallocation comprenant jusqu'à 15 % des actions vendues dans l'IPO (option Greenshoe). La Société et les membres du comité exécutif, y compris les fondateurs, devraient accepter une période de blocage de 540 jours, du conseil d'administration devraient accepter une période de blocage de 360 jours, les actionnaires vendeurs (à l'exclusion de tout membre du comité exécutif ou du conseil d'administration) devraient accepter une période de blocage de 180 jours, et tous les autres actionnaires existants une période de blocage de 60 jours.

CHRONEXT crée la nouvelle génération d'écosystèmes de montres de luxe sur un marché de plusieurs milliards d'euros largement inexploité et présentant un potentiel de croissance important.

CHRONEXT est la première plateforme numérique d'achat et de vente de montres neuves et d'occasion dans la région DACH en termes de revenus. Partenaire numérique soutenant les clients à toutes les étapes de la propriété d'une montre de luxe, CHRONEXT vend 49 marques et a servi plus de 100 000 clients depuis 2013 et expédié dans 62 pays en 2020. En tant qu'acteur numéro 1 dans la région DACH en termes de chiffre d'affaires, CHRONEXT affiche un taux de répétition d'achat d'environ 30 % dans les 36 mois^[1], ce qu'elle estime être parmi les meilleurs du secteur, tout en étant rentable sur la première commande sur l'économie de l'unité à pleine charge, et a dépassé un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros pour la première fois en 2020.

