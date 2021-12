CSE Bulletin: CSE Christmas & New Year Holiday Schedule

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 3 décembre/December 2021)

Please be advised that CSE market and offices will be closed for the following holidays/Veuillez noter que le marché et les bureaux du CSE seront fermés pour les jours fériés suivants :

Holiday/ Vacance Date Christmas Eve/Réveillon de Noël 24 décembre/December 2021 Early Closing/Fermeture Anticipée CSE Listed - 1:00 PM EST CCP Session - 1:10PM to 1:30PM EST CSE Other - 1:30 PM EST Christmas Day (in lieu)/Jour de Noël (au lieu de cela)

27 décembre/December 2021 Closed/Fermé

Boxing Day (in lieu/au lieu de cela) 28 décembre/December 2021 Closed/Fermé New Year’s Day (in lieu)/Jour de l'An (au lieu de cela) 3 janvier/January 2022 Closed/Fermé

The settlement schedule is as follows/Le calendrier de règlement est le suivant :

Holiday Trade Date Settlement Date Christmas & Boxing Day/ Noël et le lendemain de Noël 23 décembre/December 2021 29 décembre/December 2021 le 27 et 28 décembre/December (observed/observés), 2021 24 décembre/December 2021 30 décembre/December 2021 New Year’s Day/Le jour de l'An le 3 janvier/January 3 (observed//observés), 2022 30 décembre/December 2021 4 janvier/January 2022 31 décembre/December 2021 5 janvier/January 2022

If you require further information on the holiday schedule, please contact CSE Market Operations at Marketops@thecse.com or 416-306-0772.

Si vous avez besoin de plus d'informations sur l'horaire des vacances, veuillez contacter CSE Market Operations à Marketops@thecse.com ou au 416-306-0772.