CSE Bulletin: New Listing - Cult Food Science Corp. (CULT)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 14 janvier/January 2021) - The common shares of Cult Food Science Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Cult Food Science is an investment issuer with an innovative investment platform focused exclusively on clean, lab-grown food that is advancing the development of novel technologies to provide a sustainable, environmental and ethical solution to the global factory farming and aquaculture crisis.

Les actions ordinaires de Cult Food Science Corp. ont été approuvées pour être cotées sur le CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Cult Food Science est un émetteur d'investissement doté d'une plateforme d'investissement innovante axée exclusivement sur des aliments propres et cultivés en laboratoire qui fait progresser le développement de nouvelles technologies pour fournir une solution durable, environnementale et éthique à la crise mondiale de l'élevage industriel et de l'aquaculture.

Issuer/Émetteur: Cult Food Science Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): CULT Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 139 304 150 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 147 015 926 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 230266 20 7 ISIN: CA 230266 20 7 7 Boardlot/Quotité: 500 Consolidation: 2 Old for 1 New/2 Anciens pour 1 Nouveau Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 17 janvier/January 2022 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

The Exchange is accepting Market Maker applications for CULT. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com