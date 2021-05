CSE Bulletin: New Listing - EonX Technologies Inc. (EONX)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 26 mai/May 2021) - The common shares of EonX Technologies Inc., have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

EonX is a financial technology company providing white-label platforms for large enterprises looking to better engage, reward and securely transact with their members, customers and employees. These enterprise clients on-board their customers to the platform in order to facilitate Payments and generate redeemable eWallet balances, whilst earning Points and accessing exclusive Marketplace Rewards.

Les actions ordinaires de EonX Technologies Inc., ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

EonX est une société de technologie financière qui fournit des plates-formes en marque blanche aux grandes entreprises qui cherchent à mieux s'engager, récompenser et effectuer des transactions en toute sécurité avec leurs membres, clients et employés. Ces entreprises clientes embarquent leurs clients sur la plate-forme afin de faciliter les paiements et de générer des soldes eWallet échangeables, tout en accumulant des points et en accédant à des récompenses exclusives du marché.

Issuer/Émetteur: EonX Technologies Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): EONX Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 29 400 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 5 872 000 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 29415K 10 3 ISIN: CA 29415K 10 3 0 Boardlot/Quotité: 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 27 mai/May 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 30 juin/June Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Company

