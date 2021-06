CSE Bulletin: New Listing - Humble & Fume Inc. (HMBL)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 15 juin/June 2021) The common shares of Humble & Fume Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Humble & Fume is one of North America's leading cannabis distribution solution, providing customer-centric services and accessories. Humble & Fume works with over 200 leading industry brands and offer more than 10,000 accessories and extract products, and is the only major cannabis industry player to provide a fully integrated cannabis and accessories distribution solution with complete sales, distribution, and trade market support. Servicing more than 3,000 clients continent-wide, Humble & Fume can distribute to 90% of North American customers within 48 hours. Leveraging decades of North American Cannabis accessory industry experience, we are committed to being a leading partner and brand representative by offering a comprehensive portfolio of leading brands and products to head shops, smoke shops, dispensaries, and consumers.

_________________________________

Les actions ordinaires de Humble & Fume Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Humble & Fume est l'une des principales solutions de distribution de cannabis en Amérique du Nord, fournissant des services et des accessoires centrés sur le client. Humble & Fume travaille avec plus de 200 grandes marques de l'industrie et propose plus de 10 000 accessoires et produits d'extrait, et est le seul acteur majeur de l'industrie du cannabis à fournir une solution de distribution de cannabis et d'accessoires entièrement intégrée avec un soutien complet aux ventes, à la distribution et au marché commercial. Au service de plus de 3 000 clients à travers le continent, Humble & Fume peut distribuer à 90 % des clients nord-américains dans les 48 heures. Tirant parti de décennies d'expérience dans l'industrie nord-américaine des accessoires de cannabis, nous nous engageons à être un partenaire et un représentant de marque de premier plan en offrant un portefeuille complet de marques et de produits de premier plan aux magasins de tête, aux magasins de tabac, aux dispensaires et aux consommateurs.

Issuer/Émetteur: Humble & Fume Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): HMBL Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 103 616 454 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 9 692 148 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 44502H 10 3 ISIN: CA 44502H 10 3 8 Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 16 juin/June 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 juillet/July Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for HMBL. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com