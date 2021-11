CSE Bulletin: New Listing - Li-Metal Corp (LIM)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 novembre/November 2021) The common shares of Li-Metal Corp. previously listed as Eurotin Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

The symbol will remain the same.

Li-Metal Corp. is a Canadian-based company developing lithium metal anodes and lithium metal production technologies for use in next generation batteries. Our production methods are significantly more sustainable than existing products and offer lighter, more energy dense and safer batteries that are critical to tomorrow’s electric vehicles.

Les actions ordinaires de Li-Metal Corp. précédemment inscrites sous le nom d’Eurotin Inc. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d’inscription et d’information seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.

Le symbole restera le même.

Li-Metal Corp. est une entreprise canadienne qui développe des anodes au lithium métal et des technologies de production de lithium métal pour une utilisation dans les batteries de prochaine génération. Nos méthodes de production sont nettement plus durables que les produits existants et offrent des batteries plus légères, plus denses en énergie et plus sûres qui sont essentielles aux véhicules électriques de demain. Pour plus d’informations, visitez www.li-metal.com.

Issuer/Émetteur: Li-Metal Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LIM Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 28 024 422 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 13 097 266 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 50203F 20 5 ISIN: CA 50203F 20 5 2 Consolidation/Consolidation: 1 New for 4.71 Old/1 Nouveau pour 4.71 Ancien Boardlot/Quotité: 100 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: Le 3 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 mars/March Transfer Agent/Agent des transferts: TSX Trust Company

