CSE Bulletin: New Listing - Vejii Holdings Ltd. (VEJI)

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 9 novembre/November 2021) - The common shares of Vejii Holdings Ltd. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Headquartered in Kelowna B.C., Vejii is a unified digital marketplace and fulfillment platform featuring thousands of plant-based and sustainable-living products from a growing list of hundreds of vendors. The platform offers an easy-to-use, omnichannel experience for both vendors and buyers, leveraging big data and artificial intelligence to elegantly connect brands with a targeted consumer base, both organically and through specialized marketing programs. Dynamic fulfillment services empower brands to offer fast and reliable delivery, with ongoing engagement being driven through features like smart lists, subscription programs, reordering functions, sampling programs, and more.

_________________________________

Les actions ordinaires de Vejii Holdings Ltd. ont été approuvées pour l’inscription à la CSE.

Les documents d’inscription et d’information seront disponibles à www.thecse.com à la date de négociation.

Vejii, dont le siège social est situé à Kelowna, dans l’État.C., est un marché numérique unifié et une plateforme d’exécution présentant des milliers de produits à base de plantes et de modes de vie durables provenant d’une liste croissante de centaines de fournisseurs. La plate-forme offre une expérience omnicanal facile à utiliser pour les vendeurs et les acheteurs, tirant parti du Big Data et de l’intelligence artificielle pour connecter élégamment les marques à une base de consommateurs ciblée, à la fois de manière organique et par le biais de programmes de marketing spécialisés. Les services d’exécution dynamique permettent aux marques d’offrir une livraison rapide et fiable, l’engagement continu étant stimulé par des fonctionnalités telles que les listes intelligentes, les programmes d’abonnement, les fonctions de réorganisation, les programmes d’échantillonnage, etc.

Issuer/Émetteur: Vejii Holdings Ltd. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): VEJI Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 105 053 402 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 48 687 385 CSE Sector/Catégorie: Technology/Technologie CUSIP: 9 2 2 6 2 H 10 2 ISIN: CA 9 2 2 6 2 H 10 2 9 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 10 novembre/November 2021 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 30 decembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Odyssey Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for VEJI. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l’information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l’adresse: Listings@thecse.com