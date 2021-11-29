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Canada's Trans Mountain Still Days Away From Restarting The Pipeline At Reduced Capacity - Statement

11/29/2021 | 05:47pm EST
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Nov 29 (Reuters) - Canada's Trans Mountain:

* CANADA'S TRANS MOUNTAIN CONTINUES WITH REINFORCEMENT OF BERMS AND IMPROVEMENTS TO GROUND ACCESS; WEATHER CONTINUES TO IMPACT PROGRESS TOWARDS RESTART

* CANADA'S TRANS MOUNTAIN SAYS STILL DAYS AWAY FROM RESTARTING THE PIPELINE AT A REDUCED CAPACITY - STATEMENT

* CANADA'S TRANS MOUNTAIN SAYS AFTER INITIAL START-UP, A SUSTAINED EFFORT WILL CONTINUE TO RETURN SYSTEM TO ITS FULL CAPACITY AS SOON AS POSSIBLE

* CANADA'S TRANS MOUNTAIN SAYS WORK WAS INTERRUPTED AT SOME SITES ON SUNDAY NOVEMBER 28, 2021 DUE TO HIGH WATER OR LACK OF ACCESS


© Reuters 2021
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