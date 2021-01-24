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Circular dated 24 January 2021 following circular of local transfers in...

01/24/2021 | 09:54am EST
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2021 رياني 24:يف ةرهاقلا

ةرادلإا سلجم سيئر /ذاتسلأا ديسلا

كنب

،دعبو ةبيط ةيحت

ةصاخلا تاميلعتلا صوصخب ،2021 رياني 6 خيراتب رداصلا يرودلا باتكلا ىلإ ًاقاحلا دامتعلاا ليعفتب نأشب ًايناث دنبلا هلوانت ام ىلإ ةراشلإابو ،يرصملا هينجلاب تلايوحتلا ةمدخ ذيفنتب عيمج ذيفنت يف همادختساب كونبلا مازللإ ًاديهمت IBAN يلودلا يفرصملا باسحلا مقر ىلع تانايب ةحص نم دكأتلاب ليوحتلا لبقتسم كنبلا مايقب قلعتي اميف ةصاخ ةقحلا ةلحرم يف تلايوحتلا

،ديفتسملا

تاءارجلإ ًاقفو كلذ متي نأ وه تانايبلا ةحص نم ققحتلا نم دوصقملا نأ ىلع ديكأتلا دوأ

.نأشلا اذه يف ةيراسلا ةيلخادلا تاءارجلإاو ةداتعملا ققحتلا

.فلس ام نأش يف مزلي ام ذاختاو ةطاحلااو ملعلاب لضفتلا ءاجرلا

،مارتحلاا قئاف لوبقب اولضفتو

مــجــن لاــمج

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Disclaimer

Central Bank of Egypt published this content on 24 January 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 January 2021 14:53:02 UTC

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