Citi CFO: Our Economists Say Odds Of Recession Are 50% Before 2023 End

July 15 (Reuters) - Citigroup Inc:
* CITI CEO JANE FRASER SAYS LITTLE OF THE DATA SHE SEES
SUGGESTS
U.S. IS ON THE VERGE OF RECESSION
* CITI CEO: LENDING HAS INCREASED AS CORPORATE CLIENTS RELY
LESS
ON DEBT MARKETS
* CITI CEO: LENDING HAS INCREASED AS CORPORATE CLIENTS RELY
LESS
ON DEBT MARKETS
* CITI'S CFO SAYS CARD LOSSES ARE VERY LOW, 50% OF NORMAL
LOSS
RATE THROUGH ECONOMIC CYCLE
* CITI'S CFO SAYS EXPECT TO SEE CONTINUED GROWTH IN LOANS,
PARTICULARLY ON THE CARDS SIDE - CONF CALL
* CITI'S FRASER: SECOND QUARTER PERFORMANCE IS 'VALIDATING'
OUR
RESTRUCTURING STRATEGY
* CITI CEO JANE FRASER SAYS VOLATILITY CAN BE AN OPPORTUNITY
FOR
OUR TRADING DESKS BUT A HEADWIND FOR WEALTH MANAGEMENT
* CITI CEO: EXPECT CITI TO HAVE 'AN OVERABUNDANCE OF
CAPITAL'
AFTER MEETING NEW REQUIREMENTS, EXITING BUSINESSES
* CITI CEO: CONTINUING TO INVEST IN INVESTMENT BANKING
BUSINESS
DESPITE RECENT SLOWDOWN; 'STRATEGIC ADVICE' IS CENTRAL TO
STRATEGY
* CITI'S FRASER SAYS STILL EARLY DAYS IN DISPOSING OF MEXICO
BUSINESS BUT PLEASED WITH PROGRESS
* CITI CFO SAYS U.S. IS IN BETTER POSITION TO 'WITHSTAND'
RECESSION DUE TO HEALTH OF CONSUMER, TIGHT LABOR MARKET
* CITIGROUP CFO SAYS HIGH PROBABILITY AROUND IMMINENT
RECESSION
DUE TO INFLATION, RATES
* CITIGROUP CFO: OUR ECONOMISTS SAY ODDS OF RECESSION ARE
50%
BEFORE 2023 END
* CITIGROUP CFO SAYS WE WILL STILL BE ABLE TO GROW OUR
OPERATING
DEPOSITS WITH TRADE & TREASURY SOLUTIONS UNIT
* CITI'S MASON SAYS BANK TOOK $126 MLN WRITEDOWN IN
LEVERAGED
FINANCE BUSINESS
* CITI'S MASON SAYS 'FEEL GOOD ABOUT' DEALS PIPELINE
* CITIGROUP CFO SAYS SALE OPTIONS ON RUSSIA IS COMPLICATED,
EXPLORING ALL SCENARIOS TO EXIT
* CITI'S MASON SAYS 'DON'T SEE ANY SIZEABLE CONCERN' AS
RELATES TO
CARD DELINQUENCIES
* CITI CFO SAYS HAVE BUILD RESERVES BECAUSE THERE IS
OBVIOUSLY THE
PROSPECT OF A DOWNTURN
* CITI CFO MASON SAYS CONSUMER 'SPEND LEVELS CONTINUE', MORE
SPEND
ON TRAVEL AND DINING
* CITIGROUP CFO SAYS THERE'S BROAD WORRY AROUND INFLATION
AND RATE
INCREASES AND WHAT THAT COULD MEAN FOR THE PROSPECT OF A
RECESSION IN THE US, EUROPE AND MORE BROADLY
* CITIGROUP CFO MASON SAYS 'APPROPRIATELY RESERVED' FOR
POSSIBLE
PENALTY RELATED TO GOVERNMENT PROBE INTO UNAPPROVED ELECTRONIC
MESSAGING CHANNEL
* CITIGROUP CFO SAYS THE STRATEGY HAS NOT CHANGED IN TERMS
OF
STRATEGIC INVESTMENTS IN INVESTMENT BANKING WITH A FOCUS ON A
HIGHER GROWTH SECTORS
* CITI CFO SAYS CITI IS ASSESSING CLIENT RELATIONSHIPS, BUT
NOT
EXITING 'LARGE SWATHES OF CLIENTS' AS BANK REVIEWS RISK-WEIGHT
ASSETS
* CITIGROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER MARK MASON SAYS WE WILL
PAUSE
OUR BUYBACKS 'AS WE PLAY THROUGH THE UNCERTAINTY' IN BROADER
ENVIRONMENT
* CITIGROUP CHIEF FINANCIAL OFFICER MARK MASON SAYS EXPECTS
'CONTINUED UPLIFT' FOR NET INTEREST INCOME GROWTH AS RATES RISE
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