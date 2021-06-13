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Crédit Agricole : Temporary technical injustice

06/13/2021 | 05:51am EDT
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Шановнi клiєнти,

Повiдомляємо вас, що з технiчних причин наразi спостерiгаються перебої у роботi сервiсiв банку. Зокрема, зараз недоступна робота конктакт-центру та мобiльного додатку CA+.

Ми докладаємо максимальних зусиль для найскорiшого усунення несправностей систем та повного вiдновлення роботи. Про вiдновлення роботи ми повiдомимо додатково.

Приносимо вибачення за незручностi.

Disclaimer

Credit Agricole Bank PAT published this content on 13 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 13 June 2021 09:50:07 UTC.


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