Crédit Agricole : Temporary technical injustice

Шановнi клiєнти,

Повiдомляємо вас, що з технiчних причин наразi спостерiгаються перебої у роботi сервiсiв банку. Зокрема, зараз недоступна робота конктакт-центру та мобiльного додатку CA+.

Ми докладаємо максимальних зусиль для найскорiшого усунення несправностей систем та повного вiдновлення роботи. Про вiдновлення роботи ми повiдомимо додатково.

Приносимо вибачення за незручностi.