Crescita sostenibile e redditizia: la Banca Cler definisce la propria strategia fino al 2025 (Ad hoc)

La Banca Cler, istituto bancario facente parte del gruppo BKB, ha definito insieme alla società madre - la Basler Kantonalbank - la strategia che adotterà da qui al 2025. Nel prossimo periodo strategico (2022-2025), la Banca Cler continuerà a sviluppare i propri punti di forza: si focalizzerà sulla sostenibilità nelle operazioni con la clientela e nelle attività operative, sulle collaborazioni e sulla crescita redditizia nei mercati chiave e in nicchie interessanti. La crescita sarà sostenuta dall'elevata produttività e dal basso grado di complessità dei modelli di business. La Banca Cler prende a riferimento le esigenze dei suoi clienti e sta sottoponendo l'offerta e i processi a un'evidente semplificazione. L'istituto osserva gli sviluppi del mercato e implementa soluzioni opportune in modo rapido e semplice, ricorrendo anche alla fattiva collaborazione dei suoi partner. Il successo della strategia viene misurato sulla base di obiettivi ambiziosi.

Crescita nell'attività core Basil Heeb, presidente del Consiglio di amministrazione e presidente della Direzione del gruppo BKB, vede la produttività e la crescita come fattori chiave nel contesto complesso ed estremamente competitivo che si delinea per il futuro: «La nostra strategia è orientata alla crescita nell'attività core. Per i prossimi anni, abbiamo scelto di focalizzarci sui nostri punti di forza, ponendo un accento netto su di essi. La Banca Cler si concentra sulla crescita nei settori «Operazioni con la clientela privata», «Private Banking» e «Clientela immobiliare» sull'intero territorio svizzero. In tale ottica, punta su una gamma di prodotti semplice e modulare, su una consulenza completa e orientata agli obiettivi nonché sull'aumento del livello di self-service nei prodotti e servizi. L'intento primario è quello di assicurare ai clienti che si interfacciano con la banca un'esperienza priva di interruzioni lungo l'intero percorso.»

«Vogliamo crescere in modo redditizio, con una presenza coraggiosa e una focalizzazione mirata su settori d'attività selezionati. Lo facciamo parlando un linguaggio semplice e comprensibile e fornendo consulenza su un piano di parità - aspetti a cui teniamo in modo particolare.»

Mariateresa Vacalli CEO Banca Cler

Inoltre, la Banca Cler vuole rafforzare il proprio posizionamento sul mercato quale banca competente in materia di investimenti, supportata in questo dall'Asset Management del gruppo BKB. L'obiettivo strategico fissato in tale settore d'attività è portare al successo il gruppo BKB quale fornitore di soluzioni d'investimento per famiglie, fondazioni e casse pensioni nonché incrementare ulteriormente i proventi da operazioni in commissione. In tale ottica, si porrà un particolare accento sulla sostenibilità e si provvederà a potenziare le offerte e le capacità già esistenti.

Rafforzare le collaborazioni Per attingere a nuovi mercati e acquisire nuovi clienti, il gruppo BKB punta sempre più sulle collaborazioni. Fin dalla sua costituzione, la Banca Cler ha portato avanti un intenso sodalizio con le cooperative, in particolare le cooperative di costruzione di abitazioni. E ulteriori collaborazioni sono nate nel contesto della app di neo-banking Zak. La Banca Cler si ripromette di ampliare ulteriormente queste partnership in futuro.

Impulso costante allo sviluppo sostenibile Il gruppo BKB persegue una strategia ambiziosa per la riduzione dei rischi climatici e promuove l'espansione degli investimenti rispettosi del clima. Di conseguenza, da qui al 2025 la gamma di prodotti e servizi improntati allo sviluppo sostenibile verrà ulteriormente ampliata, con l'obiettivo di poter offrire soluzioni di questo tipo in tutte le categorie di prodotti. In particolare, si mira a sostenere il processo di decarbonizzazione con specifici strumenti di finanziamento.

Inoltre, grazie a un sistema interno di gestione ambientale di ampio respiro, il gruppo BKB garantisce un utilizzo oculato delle risorse e la riduzione per quanto possibile dell'impatto ambientale e climatico. A sua volta, la Banca Cler utilizza dal 2012 unicamente corrente elettrica prodotta in modo rinnovabile: in parte la acquista dalla piccola centrale idroelettrica di Weissenburg, e in più produce essa stessa energia solare grazie all'impianto fotovoltaico messo in funzione nel 2011 presso la sede principale a Basilea. Quest'ultimo verrà sostituito entro la fine del 2021, per poi produrre oltre il 130% di elettricità in più rispetto al vecchio impianto.

Infrastruttura condivisa all'interno del gruppo BKB per migliorare l'esperienza dei clienti Sia la Banca Cler che la Basler Kantonalbank continueranno a presentarsi sul mercato con il proprio marchio distinto. Tuttavia, il gruppo BKB dispone di un'infrastruttura condivisa, in cui le conoscenze specialistiche vengono messe in comune e gli effetti di economia di scala permettono di ottenere vantaggi in termini di efficienza. Per aumentare ulteriormente la produttività, già migliorata, e allo stesso tempo ridurre la complessità, entrambe le banche semplificano e standardizzano continuamente i loro processi chiave. Le attività che non fungono da fattore di differenziazione vengono sistematicamente esternalizzate e si diffonde sempre più l'utilizzo di applicazioni cloud.

In seguito al mutare delle abitudini di vita, di lavoro e di consumo dei clienti cresce la domanda di servizi attraverso canali digitali. Di conseguenza, entrambe le banche stanno aumentando il livello di self-service dei propri servizi, permettendo così ai clienti che interagiscono con loro di vivere un'esperienza senza interruzioni durante l'intero percorso. Ciò richiede il costante ampliamento dell'infrastruttura e delle funzionalità offerte, nonché la gestione dei rischi informatici connessi all'Online Banking e al Mobile Banking.

Sviluppo dei collaboratori al centro della strategia di crescita Lo sviluppo dei punti di forza dei collaboratori è un importante caposaldo della nuova strategia. Il personale viene supportato nel proprio percorso di sviluppo, si promuovono i talenti e si ampliano le conoscenze e la competenza in materia di consulenza, soprattutto nel campo della sostenibilità. Il ventaglio di competenze, esperienze e capacità di cui si tiene conto è ampio. Grazie ad ambienti di lavoro moderni e alla diffusione di una cultura dell'apprendimento e del feedback si favorisce la collaborazione trasversale ai singoli dipartimenti ed estesa all'intero gruppo BKB.

Obiettivi finanziari ambiziosi per il periodo strategico fino al 2025 Per misurare il risultato finanziario del gruppo BKB sono stati scelti alcuni parametri in relazione ai quali, entro il 2025, vanno raggiunti livelli target ben precisi: l'efficienza sul piano dei costi (cost/income ratio) non deve superare il 55% e la redditività del capitale proprio (return-on-equity) deve arrivare perlomeno al 6%. A garanzia della stabilità finanziaria, il coefficiente di capitale complessivo deve essere superiore al 17% e la quota di finanziamento (net stable funding ratio) deve collocarsi al di sopra del 110%. Il capitale va impiegato in modo funzionale e adeguato al rischio e su questo piano si deve raggiungere un'efficienza (rendimento sulle attività ponderate per il rischio) pari ad almeno l'1,25%.

Per ulteriori informazioni: Natalie Waltmann Responsabile Comunicazione Banca Cler SA, CEO Office Telefono: +41 (0)61 286 26 03 E-mail: natalie.waltmann@cler.ch

Profilo conciso La Banca Cler SA è una banca universale svizzera con sede a Basilea che orienta la sua offerta alle esigenze di clienti privati e immobiliari nonché al Private Banking. «Cler» è un termine romancio che significa chiaro, semplice e comprensi-bile. Il nome è di per sé un programma: la Banca Cler semplifica e rende comprensibili le operazioni bancarie ed offre una consulenza su un piano di parità. Essa dispone di succursali in tutte le regioni linguistiche della Svizzera. Inoltre con Zak la Banca Cler ha lanciato sul mercato la prima app di neo-banking svizzera. La Banca Cler è una società controllata al 100% dalla Basler Kantonalbank. Dati importanti e download A partire dalla data di pubblicazione, sul sito web www.cler.ch si possono scaricare comunicati stampa (link diretto) non-ché informazioni aggiornate che contengono, tra l'altro, ulteriori indicazioni sulla nostra attività e sull'andamento degli affari.

